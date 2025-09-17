Около 1,1 млн студентов зачислили в колледжи России

Кравцов: В колледжи России зачислены 1,1 млн студентов, подано 3,5 млн заявлений

Tекст: Елизавета Шишкова

Около 1,1 млн студентов были зачислены в колледжи России по итогам приемной кампании, передает РИА «Новости». Министр просвещения России Сергей Кравцов сообщил об этом на совещании у президента России Владимира Путина.

По его словам, в текущем году в колледжи и техникумы было подано 3,5 млн заявлений, что стало абсолютным рекордом и на 900 тыс. превышает показатели прошлого года, передает ТАСС.

Кравцов отметил, что общее число студентов среднего профессионального образования в России составило 3,9 млн человек, что сопоставимо с показателями 1970-х годов в РСФСР, когда обучалось около 4 млн студентов.Наиболее востребованными направлениями стали производство авиационных двигателей, программирование, химическая технология и компьютерные системы.

Впервые во всех регионах России заявления в колледжи можно было подать через портал «Госуслуги», и этой функцией воспользовался каждый третий абитуриент. Количество бюджетных мест увеличено на 68 тыс. и достигло 850 тыс. в 2025 году.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ведущие российские университеты зафиксировали значительный рост числа заявлений на обучение по контракту.

В прошлом году педагогические направления вошли в топ самых популярных в приемной кампании.