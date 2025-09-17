Убийство Кирка дает Трампу карт-бланш на войну с бандой финансиста-террориста Сороса. Звездный ли это час революции Трампа? Или это тщательно расставленная для него ловушка? И главный вопрос – решится ли Трамп на объявление тотальной войны?0 комментариев
Первый международный рейс вылетел из аэропорта Краснодара после паузы
Авиакомпания «Азимут» выполнила первый международный рейс из Краснодара в Стамбул
Пассажирский самолет авиакомпании «Азимут» с 86 пассажирами на борту отправился в Стамбул, открыв международное авиасообщение из Краснодара после перерыва.
Первый международный рейс после восстановления авиасообщения был совершен из аэропорта Краснодара, сообщает ТАСС. По информации пресс-службы холдинга «Аэродинамика», авиакомпания «Азимут» выполнила вылет по маршруту Краснодар – Стамбул.
На рейс была проведена регистрация 86 пассажиров. Вылет прошел по расписанию, уточнили представители аэропорта. Первый рейс ознаменовал возвращение международных перелетов из Краснодара после вынужденного перерыва.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в аэропорту Краснодара приняли первый международный рейс после возобновления авиасообщения – это был перелет из Стамбула, доставивший 37 пассажиров.
«Аэрофлот» в среду впервые за три года совершил вылет из Краснодара в Москву после открытия авиасообщения.