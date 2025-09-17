Первый международный рейс вылетел из аэропорта Краснодара после паузы

Авиакомпания «Азимут» выполнила первый международный рейс из Краснодара в Стамбул

Tекст: Елизавета Шишкова

Первый международный рейс после восстановления авиасообщения был совершен из аэропорта Краснодара, сообщает ТАСС. По информации пресс-службы холдинга «Аэродинамика», авиакомпания «Азимут» выполнила вылет по маршруту Краснодар – Стамбул.

На рейс была проведена регистрация 86 пассажиров. Вылет прошел по расписанию, уточнили представители аэропорта. Первый рейс ознаменовал возвращение международных перелетов из Краснодара после вынужденного перерыва.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в аэропорту Краснодара приняли первый международный рейс после возобновления авиасообщения – это был перелет из Стамбула, доставивший 37 пассажиров.

«Аэрофлот» в среду впервые за три года совершил вылет из Краснодара в Москву после открытия авиасообщения.