Умер двукратный чемпион Европы по боксу Виктор Агеев

Tекст: Дмитрий Зубарев

О смерти двукратного чемпиона Европы Виктора Агеева сообщила пресс-служба Федерации бокса России, передает ТАСС. Агеев скончался на 85-м году жизни. Причина смерти не уточняется.

В пресс-релизе Федерации отмечается: «Уход Виктора Петровича – большая утрата для всей боксерской семьи. Глубоко порядочный, фанатично преданный своему виду спорта. Все, кто был знаком с Виктором Петровичем, неизменно отзывались о нем с огромным уважением. Тяжело и горько осознавать, что его больше нет с нами».

По словам источника, последние несколько дней жизни Агеев провел в реанимации. В последние годы он практически не появлялся на публике. Собеседник агентства назвал его «легендарным человеком» и подчеркнул, что для боксерского сообщества это значительная утрата.

Виктор Агеев побеждал на чемпионатах Европы в 1965 и 1967 годах в весовой категории до 71 кг. После завершения спортивной карьеры он стал заниматься тренерской работой в ЦСКА, среди его учеников были олимпийские призеры и чемпионы Европы. В 1992 году Агеев возглавил Федерацию профессионального бокса России и входил в руководство крупных международных боксерских организаций.

