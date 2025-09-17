ЕС захотел внести в черный список компании из КНР в новом пакете санкций

Tекст: Вера Басилая

Европейское издание Politico со ссылкой на трех дипломатов сообщило, что Евросоюз может ввести рестрикции в отношении нескольких компаний из Китая, передает ТАСС.

В публикации уточняется, что речь идет о 19-м пакете антироссийских санкций, который готовится к рассмотрению в ближайшее время.

Дипломаты рассказали изданию, что обсуждение очередного пакета ограничительных мер запланировано на пятницу. В рамках этих переговоров планируется рассмотреть вопрос о включении в санкционный список большего числа юридических лиц из КНР.

Еврокомиссия подготовит 19-й пакет санкций против криптовалют, банков и энергетики. Министры финансов стран G7 рассматривали возможность введения вторичных санкций против Индии и Китая из-за закупок российской нефти.

Китай пообещал странам НАТО жесткий ответ на введение пошлин из-за торговли российской нефтью.

Президент США Дональд Трамп призвал Евросоюз установить пошлины до 100% на товары из Индии и Китая для усиления давления на Россию в связи с ситуацией на Украине.

Напомним, Еврокомиссия отложила презентацию очередного пакета антироссийских ограничений, которую планировалось провести 17 сентября.