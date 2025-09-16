Лавров заявил о готовности России видеть армянских друзей на «Интервидении»

Tекст: Вера Басилая

Министр иностранных дел России отметил, что Армения заранее знала о дате и месте проведения «Интервидения», передает РИА «Новости».

Он подчеркнул, что отсутствие армянских участников не связано с позицией российской стороны.

«Вопрос о том, почему среди участников нет представителей армянской культуры, он не к нам. Мы были бы рады видеть всех, в том числе, конечно, и наших армянских друзей», – заявил министр на пресс-конференции. По словам Лаврова, армянские коллеги были осведомлены о времени и месте проведения конкурса.

Также министр напомнил, что песни на «Интервидении» будут исполняться преимущественно на национальных языках.

По его словам, исполнитель может петь на иностранном языке, но поощряются песни на национальном языке. Лавров отметил, что важнее настроение, которое исполнитель создает своим выступлением.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил о согласии США участвовать в «Интервидении».

Международный музыкальный конкурс «Интервидение» состоится 20 сентября 2025 года на площадке «Live Арена» в Москве.

В конкурсе «Интервидение-2025» примут участие исполнители из 20 стран, среди которых Россия, США и Китай.