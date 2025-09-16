Если защищать любую группу – скажем, блондинов – то люди начнут ворчать, что блондины совсем обнаглели, по улице нельзя стало пройти от обилия блондинов, и вообще всех их надо посадить на корабли и выслать обратно в эту их Скандинавию – пусть режут друг друга там.0 комментариев
Baijiahao: Путин поразил Запад щедрым подарком для Китая
Президент России Владимир Путин сделал КНР щедрый подарок, российская сторона готова поставлять в Китай компоненты для гражданских авиалайнеров, пишет издание Baijiahao.
Решение вызвало удивление среди западных стран, так как ожидалось, что Россия будет просить у Пекина помощь, а не проявлять щедрость, говорится в материле Baijiahao, передает АБН24.
Подчеркивается, что Россия ранее не спешила делиться подобными разработками, поэтому готовность к такому шагу стала неожиданной для Запада.
В США действия Путина вызвали раздражение, поскольку поддержка КНР российскими технологиями может усилить позиции Китая на фоне западных санкций.
По мнению авторов, действия российской стороны вызвали негодование в США.
Китайские аналитики считают, что этот шаг не является простой щедростью, а отражает долгосрочные интересы Москвы. Россия осознает невозможность ослабления санкций в ближайшее время и заинтересована в укреплении экономических связей с Востоком. Поставки авиационных технологий создадут долгосрочную зависимость КНР от России и укрепят стратегическое партнерство.
«Очевидно, что Путин не занимается благотворительностью. За этой щедростью скрывается глубокая перестройка геополитического ландшафта», – заключили авторы.
В конце августа портал Sohu сообщал, что российский президент перед посещением саммита ШОС и военного парада в Пекине сделал неожиданный «подарок» китайской стороне. Россия готова поставлять российские авиадвигатели в Китай при наличии спроса.
Глава Центра изучения стран Дальнего Востока и китаист Сергей Котков пояснял, что новости о якобы ажиотаже из-за поставок российских двигателей в Китай рассчитаны скорее на российскую аудиторию.
Газета ВЗГЛЯД изучала, что для России выгодно возможное перекрытие поставок американских двигателей для китайского лайнера C919.