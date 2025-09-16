Baijiahao: Путин поразил Запад щедрым подарком для Китая

Tекст: Алексей Дегтярев

Решение вызвало удивление среди западных стран, так как ожидалось, что Россия будет просить у Пекина помощь, а не проявлять щедрость, говорится в материле Baijiahao, передает АБН24.

Подчеркивается, что Россия ранее не спешила делиться подобными разработками, поэтому готовность к такому шагу стала неожиданной для Запада.

В США действия Путина вызвали раздражение, поскольку поддержка КНР российскими технологиями может усилить позиции Китая на фоне западных санкций.

По мнению авторов, действия российской стороны вызвали негодование в США.

Китайские аналитики считают, что этот шаг не является простой щедростью, а отражает долгосрочные интересы Москвы. Россия осознает невозможность ослабления санкций в ближайшее время и заинтересована в укреплении экономических связей с Востоком. Поставки авиационных технологий создадут долгосрочную зависимость КНР от России и укрепят стратегическое партнерство.

«Очевидно, что Путин не занимается благотворительностью. За этой щедростью скрывается глубокая перестройка геополитического ландшафта», – заключили авторы.

В конце августа портал Sohu сообщал, что российский президент перед посещением саммита ШОС и военного парада в Пекине сделал неожиданный «подарок» китайской стороне. Россия готова поставлять российские авиадвигатели в Китай при наличии спроса.

Глава Центра изучения стран Дальнего Востока и китаист Сергей Котков пояснял, что новости о якобы ажиотаже из-за поставок российских двигателей в Китай рассчитаны скорее на российскую аудиторию.

Газета ВЗГЛЯД изучала, что для России выгодно возможное перекрытие поставок американских двигателей для китайского лайнера C919.