  Лента новостей
    Мировому лидерству России в экспорте пшеницы не страшна даже засуха
    Стало известно о «неожиданном» подарке России Китаю
    Долгов объяснил ложь Мерца о возможности встречи Путина и Зеленского
    Умер Родион Щедрин
    При потоплении украинского военного корабля погибли два человека
    США назвали удар по Киеву «понятным ответом» России на атаки Украины
    Стало известно о планах Европы создать буферную зону на Украине
    Президент Португалии назвал Трампа «российским агентом»
    Bloomberg: Россия, Индия и Китай обсудят новые энергетические сделки
    Иван Тимофеев Иван Тимофеев После Аляски готовится новый расклад международных отношений

    Саммит лидеров России и США на Аляске вывел ситуацию в отношениях мировых центров силы в новую реальность, хотя сама по себе она является неустойчивой. Чем характеризуется очередной транзит международных отношений и какие карты на руках у его участников?

    Глеб Простаков Глеб Простаков Как расследование по «Северным потокам» повлияет на переговоры по Украине

    Ход расследования теракта на «Северных потоках» оказывается тесно связанным с будущим Украины и всей системы европейской безопасности. Возможно, это начало большой сделки между Москвой и Вашингтоном, где газовые потоки станут разменной монетой, а мир на Украине – желанным призом.

    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Борьба за искусственный интеллект похожа на борьбу за коммунизм

    Самые опасные утопии – не те, что полностью ложны, а те, что содержат достаточно истины, чтобы привлечь умных людей и мобилизовать огромные ресурсы на заведомо ложную цель. И соревнование за недостижимую цель может привести – если кто-то неудачно «моргнет» – к реальной ядерной войне.

    29 августа 2025, 14:48 • Новости дня

    Китаист Котков: В новости о поставке двигателей в КНР нет ничего особенного

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Новости о якобы ажиотаже из-за поставок российских двигателей в Китай рассчитаны скорее на российскую аудиторию, заявил руководитель Центра изучения стран Дальнего Востока и китаист Сергей Котков.

    За последние три года Китай продемонстрировал способность импортозаместить практически все необходимые товары, включая военные технологии, а собственное производство в этой сфере развито на высоком уровне, сказал Котков «Газете.Ru».

    По его словам, новость о поставках авиадвигателей не содержит никаких сенсаций и отражает обычную практику обмена технологиями между странами.

    Эксперт напомнил, что в девяностые и начале 2000-х годов Китай действительно импортировал значительные объемы российских военных технологий и двигателей, однако с тех пор китайская промышленность серьезно укрепила свои позиции и теперь способна самостоятельно обеспечивать нужды армии.

    Путин в сентябре посетит саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и военный парад в Пекине. Китайские СМИ отмечали, что перед этим Россия сделала Китаю подарок – готовность поставлять российские авиадвигатели в КНР при наличии спроса.

    Ранее в Кремле заявили о подготовке двусторонних встреч Владимира Путина на саммите ШОС.

    29 августа 2025, 03:40 • Новости дня
    Стало известно о «неожиданном» подарке России Китаю

    Sohu: Россия предложила Китаю спасение авиастроительной отрасли

    Стало известно о «неожиданном» подарке России Китаю
    @ Ye Pingfan/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Российский президент Владимир Путин в сентябре посетит саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и военный парад в Пекине, но перед этим российская сторона сделала китайским товарищам неожиданный и дорогой подарок, пишет портал Sohu.

    «Генеральный директор Российской государственной технологической корпорации «Ростех» Сергей Чемезов 21 августа публично заявил о готовности компании поставлять российские авиадвигатели в Китай при наличии спроса, что демонстрирует решимость Китая и России углублять сотрудничество в сфере высокотехнологичного производства», – отметили в статье на портале Sohu.

    Это сотрудничество не просто отношения покупателя и продавца, а глубокое взаимодействие, основанное на общих стратегических интересах, подчеркнули в материале.

    Такую значимость в Пекине придали этому событию оттого, что незадолго до заявления Чемезова стало известно о намерениях США остановить поставки силовых двигателей для китайского авиалайнера COMAC C919. Предложение России становится спасением отрасли, так как в наличии у Москвы есть двигатели, которые могут сочетаться с китайским лайнером.

    В КНР своего роде жест доброй воли со стороны России ценят и понимают, что он имеет собственные мотивы. Однако в целом он поразил и удивил китайских журналистов, которые назвали предложение Москвы накануне визита российского президента Путина в Пекин настоящим подарком.

    «Не менее интригующим моментом стал факт того, что непосредственно перед отъездом Путина Россия преподнесла КНР значительный приветственный подарок», – приводит портал АБН24 выдержку из статьи китайского издания.

    Там отметили, что предложение Россией сотрудничества в области авиационных двигателей в качестве дипломатического приветственного подарка подчеркивает близость китайско-российских отношений.

    «Сотрудничество Китая и России в авиационной промышленности придаст новый импульс глобальному научно-техническому развитию и откроет другим развивающимся странам новый путь к преодолению технологических барьеров», – надеются в Китае.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, госкорпорация «Ростех» за первое полугодие 2025 года выполнила 65% гособоронзаказа, а доходы компании достигли 1,5 трлн рублей, заявил генеральный директор госкорпорации Сергей Чемезов. Он также сообщил, что российский истребитель пятого поколения Су-57 заинтересовал иностранных заказчиков благодаря участию в реальных боевых действиях и своим характеристикам.

    27 августа 2025, 19:59 • Новости дня
    Песков назвал «беспрецедентным» будущий визит Путина в Китай

    Tекст: Ольга Иванова

    В ближайшее время президент России Владимир Путин совершит визит в Китай, который станет беспрецедентным, а также примет участие в пленарном заседании Восточного экономического форума во Владивостоке 5 сентября.

    Путин ведет активную подготовку к визиту в Китай и участию в мероприятиях Восточного экономического форума, передает ТАСС. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков на брифинге уточнил, что присутствие российского лидера на форуме во Владивостоке запланировано на 4-5 сентября, а пленарное заседание пройдет 5 сентября.

    Песков особо отметил, что предстоящий визит Путина в Китай станет беспрецедентным и сейчас к нему идет активная подготовка. Также представитель Кремля добавил, что президент уделяет значительное внимание организации деловой программы на форуме.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Китае ведется подготовка двусторонних встреч президента России Владимира Путина на саммите Шанхайской организации сотрудничества. На саммит ШОС в Тяньцзине с 31 августа по 1 сентября пригласили лидеров более 20 государств и представителей 10 международных организаций.

    28 августа 2025, 12:34 • Видео
    Зеленский разрешил вывезти часть украинского генофонда

    Начиная с четверга украинские мужчины в возрасте 18-22 лет смогут покидать пределы Украины. Владимир Зеленский решился пойти на этот шаг и отпустить детей по нескольким причинам.

    29 августа 2025, 10:15 • Новости дня
    Bloomberg: Россия, Индия и Китай обсудят новые энергетические сделки

    Bloomberg: Путин, Моди и Си Цзиньпин обсудят экспорт нефти и газа в Индию и Китай

    Bloomberg: Россия, Индия и Китай обсудят новые энергетические сделки
    @ Михаил Климентьев/ТАСС

    В ходе саммита ШОС в Тяньцзине Владимир Путин встретится с лидерами Индии и Китая для обсуждения стратегических вопросов энергетического сотрудничества.

    Владимир Путин проведет переговоры с премьер-министром Индии Нарендрой Моди и председателем КНР Си Цзиньпином на полях саммита ШОС, сообщает Bloomberg. Главной темой встреч станет сохранение объемов поставок российской нефти в Индию на фоне давления со стороны США и обсуждение перспектив расширения экспорта газа в Китай. В частности, Путин поставил перед собой задачу убедить Моди продолжить закупки российской нефти, несмотря на 50-процентный тариф, введенный Вашингтоном на индийские товары из-за закупок у России.

    Другим ключевым вопросом стало продвижение проекта газопровода «Сила Сибири – 2», который может направлять до 50 млрд кубометров газа в год в Китай с Ямала. Несмотря на долгие переговоры, Пекин пока не дал окончательного согласия на реализацию этого проекта, опасаясь чрезмерной зависимости от одного поставщика и с учетом развития собственного производства газа.

    Также в повестке переговоров возможность увеличения закупок Китаем сжиженного природного газа с российского завода Arctic LNG 2. Недавно первый танкер с этим топливом уже прибыл в Китай, что может стать началом расширения сотрудничества в этой области. Эксперты отмечают, что энергетический треугольник Москва – Пекин – Дели становится все более важным для России на фоне западных санкций.

    В то же время Индия уже начала сокращать закупки российской нефти, чтобы снизить внешнее давление, хотя полностью отказываться от выгодных поставок не планирует. Китай же, несмотря на стабильные объемы импорта нефти и газа из России, не спешит заключать новые долгосрочные соглашения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти США выразили недоумение решением Индии продолжать закупать российскую нефть, несмотря на угрозу пошлин. Американский президент Дональд Трамп ввел пошлины против Индии из-за ее сотрудничества с Россией в нефтяной сфере. Эксперты отметили, что такие шаги могут негативно сказаться на самих США и привести к потере Индии как союзника.

    28 августа 2025, 13:01 • Новости дня
    Путин заявил о смещении центра мировой торговли в Азию

    Путин: Смещение центра мировой экономики в Азию открывает новые возможности

    Путин заявил о смещении центра мировой торговли в Азию
    @ Li Ziheng/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Активный рост роли Азиатско-Тихоокеанского региона в мировой экономике открывает для стран новые перспективы сотрудничества, включая развитие инициатив в рамках ШОС и БРИКС, заявил президент России Владимир Путин в приветствии участникам, организаторам и гостям X Восточного экономического форума.

    Президент России Владимир Путин в приветственном послании участникам и гостям X Восточного экономического форума подчеркнул, что центр мировой экономической активности постепенно смещается в Азиатско-Тихоокеанский регион, следует из сообщения в Telegram- канале Кремля.

    «По мере того, как центр мировой экономической активности все больше смещается в Азиатско-Тихоокеанский регион, открываются новые возможности для налаживания взаимовыгодных связей между государствами этой части планеты не только на двусторонней основе, но и в рамках таких объединений, как ШОС и БРИКС», – заявил Путин.

    В послании глава государства отметил, что Россия готова к конструктивному диалогу со всеми заинтересованными партнерами этого региона. Путин подчеркнул, что Москва намерена активно участвовать в коллективных усилиях по построению в АТР справедливой и равноправной системы международных отношений, которая основана на уважении законных интересов стран региона.

    По мнению президента, дальнейшее развитие сотрудничества в таких международных объединениях, как ШОС и БРИКС, отвечает интересам всех сторон и способствует укреплению позиций региона в мировой экономике.

    Ранее в Китае ведется подготовка двусторонних встреч президента России Владимира Путина на саммите Шанхайской организации сотрудничества.

    На саммит ШОС в Тяньцзине с 31 августа по 1 сентября пригласили лидеров более 20 государств и представителей 10 международных организаций.

    28 августа 2025, 08:05 • Новости дня
    Китай раскрыл список мировых лидеров на юбилее победы во Второй мировой войне

    Tекст: Алексей Дегтярев

    На юбилей победы по случаю победы во Второй мировой и над японскими захватчиками в Китай пригласили 26 мировых лидеров, сообщило Центральное телевидение КНР.

    В список приглашенных лидеров включены президент России Владимир Путин, лидер КНДР Ким Чен Ын, президент Ирана Масуд Пезешкиан, а также главы Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Киргизии, Туркмении, Белоруссии, Азербайджана, Армении и других стран, передает РИА «Новости».

    Также среди гостей числятся премьер-министры Словакии, Малайзии, Непала, а также руководители Кубы, Сербии, Индонезии, Камбоджи, Вьетнама, Лаоса, Монголии, Мальдив, Конго, Зимбабве и Мьянмы.

    Лидеры примут участие в праздничных церемониях и торжественных событиях, посвященных окончанию Второй мировой войны на Дальнем Востоке.

    Памятные мероприятия запланированы на начало сентября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель КНР Си Цзиньпин совершил официальный визит в Россию в мае. Он принял участие в параде Победы в Москве, приуроченном к 80-летию Победы СССР.

    28 августа 2025, 10:39 • Новости дня
    Bloomberg: Диалог Пекина и Дели возобновился после письма Си Цзиньпина Моди

    Tекст: Вера Басилая

    Председатель КНР Си Цзиньпин написал письмо премьер-министру Индии Нарендре Моди с предложением улучшить отношения между странами, сообщает Bloomberg.

    В марте, на фоне усиления торговой войны США и Китая, Пекин начал негласное сближение с Индией, пишет Bloomberg.

    Президент КНР Си Цзиньпин направил письмо индийскому президенту Драупади Мурму с выражением обеспокоенности возможными американо-индийскими сделками, которые могли бы навредить интересам Китая. В письме также был назван китайский провинциальный чиновник, который должен был курировать налаживание контактов с Нью-Дели, и послание было передано премьеру Нарендре Моди.

    Моди начал серьезно прорабатывать улучшение отношений с Китаем лишь в июне, когда переговоры по торговле с США обострились, а американский президент Дональд Трамп ввел 50% тарифы на индийский экспорт из-за закупок российской нефти. Это стало шоком для индийского правительства, которое ранее рассматривалось Вашингтоном как противовес Китаю. На этом фоне Индия и Китай согласились активизировать усилия по урегулированию давнего пограничного конфликта, а впервые за семь лет Моди готовится посетить Китай.

    Сближение подкрепили контакты на высоком уровне: советник по нацбезопасности Индии Аджит Довал провел переговоры в Китае, а летом 2025 года глава МИД Субраманьям Джайшанкар встретился с китайским коллегой Ван И – впервые за пять лет. Китай пообещал разблокировать поставки удобрений и редкоземельных металлов, а страны договорились возобновить прямые авиарейсы. Кроме того, индийский бизнес начал прощупывать почву для новых проектов с китайскими компаниями, включая возможное производство аккумуляторов для электромобилей в партнерстве с BYD.

    Однако между странами сохраняется недоверие. Китайские связи с Пакистаном, а также вопросы о будущем Далай-ламы остаются болезненными темами. Индия по-прежнему участвует в антикитайском формате Quad вместе с США, Австралией и Японией. Тем не менее, эксперты подчеркивают, что экономическая выгода нормализации отношений значительна: Индии нужны китайские инвестиции для роста производства, а Китаю интересен индийский рынок на фоне торговых барьеров со стороны США и Европы.

    Ожидается, что на саммите Шанхайской организации сотрудничества 1 сентября Моди и Си встретятся лично. Впрочем, крупного нового соглашения ждать не стоит из-за участия Пакистана, однако кулуарные контакты могут способствовать дальнейшему сближению. Как отмечает бывший китайский дипломат Цуй Хунцзянь, Си Цзиньпин пока будет действовать осторожно и только при явном прогрессе в отношениях выйдет на первый план.

    Ранее МИД Китая сообщил о саммите ШОС с участием более 20 лидеров стран, в том числе премьер-министра Индии Нарендры Моди.

    Пекин согласился возобновить экспорт удобрений, редкоземельных металлов и тоннелепроходческих машин в Индию после переговоров глав МИД двух стран в Нью-Дели.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что США своими пошлинами подталкивают Индию к России и Китаю.

    28 августа 2025, 09:29 • Новости дня
    Жители Пекина устроили дождь из игрушечных медведей для Валиевой

    Российская фигуристка Валиева получила тысячи игрушек после выступления в Пекине

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Камилу Валиеву на фестивале российских товаров в Пекине зрители встретили овациями и осыпали мягкими игрушками после ее выступления на льду.

    После окончания ледового выступления Камилы Валиевой в торговом центре Solana Shopping Park жители Пекина выразили восхищение фигуристкой, устроив ей настоящий «дождь» из плюшевых медведей и мягких игрушек, передает РИА «Новости».

    Гости фестиваля заранее выстраивались в очереди за автографом спортсменки и приносили фотографии и баннеры с надписями на русском и китайском языках: «Камила, мы вас любим!».

    Во время номера Валиевой зрители поддерживали ее овациями и громкими признаниями в любви. После завершения шоу она собрала большую охапку подаренных игрушек, а остальные остались на льду, их собирали сотрудники торгового центра.

    Фестиваль российских товаров «Сделано в России» открылся в четверг и объединил более 40 компаний из 26 регионов РФ, выставивших свыше 500 наименований продуктов, косметики и сувениров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Пекине открылась фестиваль-ярмарка «Сделано в России». Более 500 российских товаров демонстрируют растущий интерес жителей Китая к продукции из России.

    29 августа 2025, 08:26 • Новости дня
    В Россию в 2024 году завезли 1,1 млн машин из Китая

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В прошлом году объем ввоза китайских автомобилей в Россию достиг максимального показателя, превысив отметку в 1 млн транспортных средств, сообщил российский посол в КНР Игорь Моргулов.

    В 2024 году в страну завезли 1,1 млн китайских транспортных средств на сумму около 21 млрд долларов, заявил Моргулов РИА «Новости».

    Дипломат добавил, что ассортимент китайских автомобилей на российском рынке будет увеличиваться по мере изменения предпочтений покупателей.

    Ранее сообщалось, что российский авторынок в июле оказался на 11-м месте в мире, обогнав Францию и Италию.

    В августе стало известно, что в первые семь месяцев 2025 года товарооборот между Китаем и Россией снизился на 8,1%, составив 125,8 млрд долларов. В этой статистике товарооборота также учитываются автомобили.

    28 августа 2025, 11:44 • Новости дня
    Посол Китая заявил об историческом значении встречи Путина и Си Цзиньпина

    Tекст: Вера Басилая

    В сентябре в Пекине президент России Владимир Путин и глава КНР Си Цзиньпин проведут историческую встречу на фоне празднования 80-летия Победы в войне сопротивления Японии, заявил посол КНР в Москве Чжан Ханьхуэй.

    В сентябре в Пекине состоится встреча лидеров России и Китая, которая, по мнению посла КНР в Москве Чжан Ханьхуэя, станет историческим событием и придаст новый импульс развитию двусторонних отношений, передает ТАСС.

    Дипломат сообщил, что мероприятие пройдет на фоне праздничных событий, посвященных 80-летию Победы в войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и антифашистской победе в мире.

    Чжан Ханьхуэй подчеркнул, что эта встреча определит стратегическое направление партнерства Китая и России, а также даст важный толчок расширению сотрудничества в различных областях. Он отметил, что страны связывают крепкие соседские и дружеские отношения, основанные на глубоких общих интересах и исторической логике.

    По словам посла, российско-китайское партнерство не направлено против третьих стран и развивается независимо от внешнего влияния. Дипломат добавил, что за последние десять лет отношения достигли наивысшего уровня за всю историю, что способствует стабильности и взаимовыгодному развитию обеих стран.

    Он также отметил, что укрепление связей между Россией и Китаем отвечает интересам обоих народов и соответствует ожиданиям мировой общественности, способствуя стабильности в условиях глобальной нестабильности.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о беспрецедентном визите главы государства в Китай.

    В Китае ведется подготовка двусторонних встреч Владимира Путина на саммите Шанхайской организации сотрудничества.

    На саммит ШОС в Тяньцзине с 31 августа по 1 сентября пригласили лидеров более 20 государств и представителей 10 международных организаций.

    27 августа 2025, 13:15 • Новости дня
    Песков: Кремль готовит график Путина на саммите ШОС в Китае

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Ведется подготовка двусторонних встреч президента России Владимира Путина на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Китае, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    «Готовим сейчас как раз график двусторонних встреч, его предстоит вписать в мероприятия, которые будут организованы нашими китайскими друзьями», – сказал Песков, передает ТАСС.

    Он добавил, что конкретная информация о встречах станет известна позднее.

    Напомним, президент Путин намерен посетить Китай для участия в масштабных переговорах и саммите ШОС в Тяньцзине.

    В КНР заявляли, что на саммит ШОС в Тяньцзине с 31 августа по 1 сентября приглашены лидеры более 20 государств и представители 10 международных организаций.

    29 августа 2025, 08:44 • Новости дня
    Лидеры стран ШОС подтвердили участие в саммите в Китае

    Все главы стран ШОС подтвердили участие в саммите в Китае

    Tекст: Вера Басилая

    Лидеры государств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) намерены лично принять участие во встрече, которая состоится в китайском Тяньцзине, сообщил генеральный секретарь ШОС Нурлан Ермекбаев.

    Все руководители государств-участников подтвердили личное присутствие на саммите, передает РИА «Новости».

    Генеральный секретарь ШОС Нурлан Ермекбаев сообщил, что подготовка мероприятия проходит в тесном взаимодействии с Китаем и остальными странами-участниками организации.

    «По состоянию на сегодня все лидеры государств-членов ШОС подтвердили личное участие в саммите в Тяньцзине», – заявил Ермекбаев. Он подчеркнул, что встреча пройдет в традиционном очном формате.

    Саммит ШОС пройдет в Тяньцзине с 31 августа по 1 сентября.

    Организация объединяет Белоруссию, Индию, Иран, Казахстан, Китай, Киргизию, Россию, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. В качестве наблюдателей участвуют Афганистан и Монголия, а в качестве партнеров – Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, ОАЭ, Турция и Шри-Ланка.

    Ранее стало известно, что глава КНДР Ким Чен Ын впервые с 2011 года примет участие в многостороннем дипломатическом форуме.

    В Китай на юбилей победы во Второй мировой и над японскими захватчиками пригласили 26 мировых лидеров.

    В Кремле заявили о подготовке двусторонних встреч Владимира Путина на саммите ШОС.

    28 августа 2025, 08:54 • Новости дня
    Посол рассказал о популярности российских продуктов в Китае

    Посол Моргулов заявил о спросе на российские продукты в Китае

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Пекине открылась фестиваль-ярмарка «Сделано в России», где более 500 российских товаров демонстрируют растущий интерес жителей Китая к отечественной продукции, рассказал посол России в Китае Игорь Моргулов.

    Российские товары пользуются большой популярностью в Китае, жители страны высоко оценивают их качество, надежность и экологичность, сообщил посол России в Китае Игорь Моргулов, передает РИА «Новости».

    В Пекине открылась фестиваль-ярмарка российских товаров «Сделано в России», где представлены более 500 наименований продукции из разных регионов страны.

    Дипломат отметил, что в последние годы поставки российского продовольствия и сельскохозяйственной продукции в Китай становятся драйвером двусторонней торговли. Сейчас доля продовольствия в российском экспорте в Китай превышает 6%. Моргулов подчеркнул: «Мы последовательно наращиваем поставки сюда сельскохозяйственной продукции, продовольствия по самой широкой линейке товаров, эти товары реально пользуются здесь большой популярностью».

    Посол добавил, что из-за высокого спроса на российские продукты в Китае в последнее время участились случаи подделок, и Россия активно борется с этим. Решением служит открытие сети национальных павильонов и магазинов под брендом «Сделано в России», где реализуется только аутентичная продукция.

    Вице-президент Российского экспортного центра Татьяна Ан заявила, что борьба с контрафактом ведется совместно с китайскими властями на самом высоком уровне, а на местах этим занимаются специальные органы. Ярмарка «Сделано в России» проходит в одном из центральных районов Пекина и объединяет более 40 компаний из 26 российских регионов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Китай увеличил закупки гречки у России до рекордного уровня. Россия сообщила о планах по увеличению доли угля на китайском рынке. Поставки свинины из России в КНР решили начать после празднования китайского Нового года.

    27 августа 2025, 13:40 • Новости дня
    Кремль не смог назвать даты нового раунда переговоров России и Украины

    Песков: Дата новых раундов переговоров России у Украины не определена

    Tекст: Вера Басилая

    Руководители переговорных групп России и Украины поддерживают контакт, но даты следующего раунда обсуждений пока не определены, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Песков заявил, что Кремль пока не может назвать сроки нового раунда переговоров России и Украины, передает ТАСС.

    Кроме того, Песков не стал комментировать возможность визита Дональда Трампа в Китай и его встречи там с Владимиром Путиным.

    Представитель Кремля пояснил, что планы Трампа следовало бы уточнять в Белом доме, а готовящийся визит Владимира Путина в Китай является давно известным фактом, и президент активно готовится к этой поездке.

    Песков также подчеркнул важность российско-китайских контактов на высшем уровне и значимость международных встреч в рамках предстоящего визита. Кроме того, он уточнил, что контакты России с США продолжаются по известным каналам, но на данный момент информации о возможной встрече Путина и Трампа нет.

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия высоко оценивает результативность переговоров с США, прошедших на Аляске.

    Песков заявил, что ведется подготовка двусторонних встреч президента России Владимира Путина на саммите ШОС в Китае.

    29 августа 2025, 13:26 • Новости дня
    Песков анонсировал публикацию интервью Путина китайским СМИ

    Песков сообщил о скорой публикации интервью Путина китайской прессе

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин даст интервью китайским СМИ перед визитом в Китай, его публикация ожидается ночью, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

    Интервью президента России Владимира Путина китайским СМИ будет опубликовано сегодня ночью, передает ТАСС.

    Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отметил: «Мы рассчитываем, что, да, действительно, такое интервью будет опубликовано сегодня ночью». Он также добавил: «Так что ждите».

    Песков сообщил, что Россия и Китай считают потенциал двусторонних отношений еще не реализованным, и обе стороны сходятся в этой оценке.

    По его словам, Москва и Пекин продолжают развивать стратегическое партнерство и видят дополнительные возможности для его углубления.

    Отношения между Россией и Китаем остаются особо привилегированными, подчеркнул пресс-секретарь президента. По его словам, объем этих отношений трудно переоценить, а обе страны дорожат достигнутым уровнем взаимодействия.

    «Если говорить о наших отношениях с Китаем, то это отношения особого привилегированного стратегического партнерства, и мы дорожим этими отношениями», – отметил представитель Кремля.

    Президент России Владимир Путин в ближайшее время совершит визит в Китай и примет участие в пленарном заседании Восточного экономического форума во Владивостоке 5 сентября.

    Путин и глава КНР Си Цзиньпин проведут встречу в Пекине в сентябре на фоне празднования 80-летия Победы в войне с милитаристской  Японией.

    На юбилейные мероприятия по случаю победы во Второй мировой и над японскими захватчиками в Китай пригласили 26 мировых лидеров.

    29 августа 2025, 14:46 • Новости дня
    Евросоюз задумал расширение санкционных мер против Китая и Индии

    Euractiv сообщил о планах ЕС обсудить новые санкции против Индии и Китая

    Евросоюз задумал расширение санкционных мер против Китая и Индии
    @ Alicia Windzio/dpa/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Евросоюз рассматривает возможность введения санкций против компаний из Индии и Китая на фоне почти полного исчерпания ограничительных мер против России.

    Евросоюз практически исчерпал возможности дальнейших санкций против России, сообщает портал Euractiv со ссылкой на внутренний документ и неназванных чиновников. В связи с этим министры ЕС намерены обсудить расширение санкционных мер, включив в них структуры из Китая и Индии.

    По данным портала, это связано с давлением со стороны США, а также с тем, что предыдущие пакеты ограничений уже затрагивали индийские и китайские компании. В частности, под санкции попали индийский нефтеперерабатывающий завод и два китайских банка. Теперь список компаний и организаций из этих стран может быть значительно расширен.

    В сообщении отмечается: «Чиновники ЕС в частном порядке признают, что приближаются к пределу мер, которые затрагивают только Москву». При этом Евросоюз продолжает работать над использованием замороженных российских активов для поддержки Украины, несмотря на резкую критику такого подхода со стороны России.

    МИД России неоднократно называл заморозку российских активов в Европе воровством и подчеркивал, что меры ЕС касаются не только частных, но и государственных российских средств. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Россия оставляет за собой право не возвращать средства западных стран, находящиеся на территории РФ, если последует конфискация российских активов на Западе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США повысили пошлины на импорт из Индии до 50%. Кая Каллас предложила расширить европейские санкции на энергетический сектор России по аналогии с американскими мерами. Китайское министерство иностранных дел заявило о заинтересованности в улучшении отношений с Индией и отсутствии скрытой дипломатии между странами.

    Евросоюз задумал санкции против Китая и Индии из-за России
    Вэнс заявил о готовности занять пост президента США
    Сийярто заявил о подготовке Венгрии к новым провокациям Украины
    МИД призвал «евротройку» одуматься из-за санкций против Ирана
    В Сумской области ликвидировали офицера эстонского спецназа
    Стало известно об упреках Пугачевой в адрес Галкина из-за отъезда из России
    В Москве родительские чаты решили перевести в Max

    Мировому лидерству России в экспорте пшеницы не страшна даже засуха

    Урожай зерновых и пшеницы радует в этом году аграриев. В прошлом году засуха привела к провальному сбору. Однако в этом году урожай ожидается высоким, даже несмотря на засуху. Ситуация на рынке интересная: урожай вытягивают не традиционные зерновые регионы на юге страны, а совершенно другие. Благодаря чему удается не упасть в зерно лицом? Подробности

    Алиев переписал историю Азербайджана в украинском стиле

    Безэкипажные катера вернули Россию в Дунай

    Россия уничтожила с помощью безэкипажного катера (БЭК) украинский разведывательный корабль проекта «Лагуна» «Симферополь». Для российских военных это первая подобная операция, ранее БЭКи для уничтожения кораблей противника не применялись. Как говорят эксперты, это только начало, а в будущем новыми целями ВМФ РФ могут стать украинские катера, подводные средства и береговая инфраструктура. Подробности

    Поляков пытаются спасти от новой бандеровской угрозы

    Польские власти резко ужесточают политику в отношении Украины. Пока только на уровне президента Кароля Навроцкого и в отношении только тех украинцев, кто переехал в Польшу после начала СВО. Но затем Варшава посягнет на основы украинского национализма, поскольку искренне боится за свое будущее. Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    • Европа и Зеленский привезли в Белый дом нарезки Украины

      Лидер киевского режима Владимир Зеленский вместе с группой поддержки в лице лидеров стран ЕС встретятся с Дональдом Трампом – они будут пытаться убедить президента США, что осколки Украины можно все еще склеить заново. Ответ Трампа, впрочем, можно предугадать: еще накануне он написал по этому поводу, что «некоторые вещи никогда не меняются», напомнив, что и Крым уже давно стал частью России.

    • Трамп направил американский «Титаник» на БРИКС

      Угрозы президента Соединенных Штатов против России и группы стран Глобального Юга привели к консолидации БРИКС. Президент Бразилии уже заявил о планах выработки странами БРИКС совместного ответа на американские пошлины. Так международная структура, которую некоторые аналитики называли аморфной и которая никогда не позиционировала себя как антизападная, вступает в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

