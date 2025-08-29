Саммит лидеров России и США на Аляске вывел ситуацию в отношениях мировых центров силы в новую реальность, хотя сама по себе она является неустойчивой. Чем характеризуется очередной транзит международных отношений и какие карты на руках у его участников?2 комментария
Китаист Котков: В новости о поставке двигателей в КНР нет ничего особенного
Новости о якобы ажиотаже из-за поставок российских двигателей в Китай рассчитаны скорее на российскую аудиторию, заявил руководитель Центра изучения стран Дальнего Востока и китаист Сергей Котков.
За последние три года Китай продемонстрировал способность импортозаместить практически все необходимые товары, включая военные технологии, а собственное производство в этой сфере развито на высоком уровне, сказал Котков «Газете.Ru».
По его словам, новость о поставках авиадвигателей не содержит никаких сенсаций и отражает обычную практику обмена технологиями между странами.
Эксперт напомнил, что в девяностые и начале 2000-х годов Китай действительно импортировал значительные объемы российских военных технологий и двигателей, однако с тех пор китайская промышленность серьезно укрепила свои позиции и теперь способна самостоятельно обеспечивать нужды армии.
Путин в сентябре посетит саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и военный парад в Пекине. Китайские СМИ отмечали, что перед этим Россия сделала Китаю подарок – готовность поставлять российские авиадвигатели в КНР при наличии спроса.
Ранее в Кремле заявили о подготовке двусторонних встреч Владимира Путина на саммите ШОС.