Китаист Котков: В новости о поставке двигателей в КНР нет ничего особенного

Tекст: Алексей Дегтярев

За последние три года Китай продемонстрировал способность импортозаместить практически все необходимые товары, включая военные технологии, а собственное производство в этой сфере развито на высоком уровне, сказал Котков «Газете.Ru».

По его словам, новость о поставках авиадвигателей не содержит никаких сенсаций и отражает обычную практику обмена технологиями между странами.

Эксперт напомнил, что в девяностые и начале 2000-х годов Китай действительно импортировал значительные объемы российских военных технологий и двигателей, однако с тех пор китайская промышленность серьезно укрепила свои позиции и теперь способна самостоятельно обеспечивать нужды армии.

Путин в сентябре посетит саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и военный парад в Пекине. Китайские СМИ отмечали, что перед этим Россия сделала Китаю подарок – готовность поставлять российские авиадвигатели в КНР при наличии спроса.

Ранее в Кремле заявили о подготовке двусторонних встреч Владимира Путина на саммите ШОС.