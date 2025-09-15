Германия заблокировала транзит кассетных боеприпасов США для Украины

  • Новость часаТуск заявил о росте пророссийских настроений в Польше
    За что Белый дом хочет расправиться с Джорджем Соросом
    Медведев разъяснил последствия идеи «киевских и прочих придурков» о «бесполетной зоне над Украиной»
    Эксперт отметила работу ЦИК и силовиков на фоне украинской угрозы
    Найдено тело погибшего в 2024 году на СВО Героя России Суфиярова
    Военный эксперт объяснил отсутствие боевой части у беспилотников над Польшей
    У ВСУ по всей линии фронта перестал работать Starlink
    Китай пообещал странам НАТО жесткий ответ на пошлины из-за российской нефти
    ЕС потратил на российский газ рекордно низкую сумму
    Глава ЦИК заявила о выросшей явке избирателей на ЕДГ-2025
    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Неизбежный отказ от цифровой зависимости будет болезненным

    Российское общество (в котором, согласно социологическим опросам, на цифровую зависимость жалуется уже каждый второй) заинтересовано в том, чтобы вычищение цифры из быта началось уже сейчас. Выглядит фантастикой? Да, пожалуй. Но ведь когда-то и опиум по рецепту был фантастикой.

    10 комментариев
    Владимир Можегов Владимир Можегов Почему не встретились величайший русский поэт и величайший русский святой

    Неужели величайший святой Серафим Саровский и величайший поэт Александр Пушкин в момент высшего раскрытия своих творческих сил сошлись сквозь века и астрономические пространства духа лишь для того, чтобы разминуться на ста километрах пространства земного? Не была ли провидению угодна эта встреча?

    35 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Россия сошлась с США в энергетическом клинче

    Экспорт нефти и газа – не просто статья платежного баланса России, а фундамент экономики. И если европейский сегмент упорядоченно замещается американским СПГ и нефтью, а восточный периметр дополняется давлением на Индию, то речь идет уже не о перераспределении потоков, а о попытке нанести структурный удар по российской экспортной модели.

    15 комментариев
    15 сентября 2025, 14:15 • Новости дня

    Германия заблокировала транзит кассетных боеприпасов США для Украины

    Tекст: Дарья Григоренко

    Власти Германии прекратили транзит американских кассетных боеприпасов через свою территорию для Украины, заявил специалист по надзору в области кассетных боеприпасов Майкл Харт.

    Харт рассказал, что правозащитникам известно «по крайней мере об одном случае, когда кассетные боеприпасы, хранящиеся в США и на складе боеприпасов в Германии, были переданы через территорию Германии и Польши на Украину», передает ТАСС.

    По словам Харта, после этого случая дальнейший транзит подобных боеприпасов через Германию не осуществлялся. Харт выступил с этим заявлением на брифинге в штаб-квартире ООН в Женеве.

    Он также подчеркнул, что правозащитники ждут от немецких властей четких заявлений, которые прояснят их позицию по вопросу транзита кассетных боеприпасов для Украины.

    Ранее производитель ракетных систем MBDA заявлял о готовности возобновить выпуск крылатых ракет Taurus для бундесвера, который не пополнял их запасы с 2010 года. Россия предупреждала, что оставляет за собой право применить оружие против военных объектов стран, предоставляющих Украине дальнобойные ракеты Taurus.

    15 сентября 2025, 08:10 • Новости дня
    У ВСУ по всей линии фронта перестал работать Starlink
    @ Cfoto/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Спутниковая связь Starlink перестала функционировать у украинских военных вдоль всей линии соприкосновения, сообщил командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди с позывным «Мадьяр».

    Спутниковая связь Starlink перестала функционировать у украинских военных вдоль всей линии соприкосновения, передает ТАСС.

    Командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди сообщил, что Starlink «лег» вдоль всего фронта». Дополнительные подробности он не уточнял.

    По данным сервиса Downdetector, более 40 тыс. пользователей в США также столкнулись с перебоями в работе Starlink. Проблемы зафиксированы в Италии, Польше и ряде других европейских стран.

    Масштабный сбой затронул не только военные подразделения, но и гражданских пользователей спутниковой системы связи.

    Польша не смогла оплатить работу Starlink для Украины из-за вето Навроцкого. Ранее между Илоном Маском, Марко Рубио и Радославом Сикорским возникла перепалка по поводу заявления Маска о возможном обрушении украинского фронта без Starlink.

    В тот же день Маск заверил, что спутниковый интернет Starlink продолжит работу на Украине, несмотря на разногласия с политикой Киева.

    Комментарии (14)
    15 сентября 2025, 12:00 • Новости дня
    Военный эксперт объяснил отсутствие боевой части у беспилотников над Польшей

    Военный эксперт Кнутов: Польша расписалась в том, что инцидент с БПЛА – провокация

    @ Dariusz Stefaniuk/REUTERS

    Tекст: Олег Исайченко

    Взрывчатка на дронах могла бы стать прямой уликой против организаторов спектакля с беспилотниками над Польшей, который потенциально вылился бы в скандал, похожий на то, что происходит вокруг «Северных потоков», сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов. Ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский назвал «пустышками» прилетевшие в страну дроны.

    «То, что упавшие в Польше беспилотники оказались без боевой части, служит дополнительным аргументом, подтверждающим: инцидент – провокация украинских властей и евробюрократов», – считает Юрий Кнутов, военный эксперт и историк войск ПВО. По его словам, взрывчатка могла бы стать прямой уликой против организаторов операции, который потенциально вылился бы в скандал, похожий на то, что происходит вокруг «Северных потоков».

    На этом фоне собеседник напомнил о предложении Минобороны России провести с польскими коллегами консультации по поводу дронов, но Варшава отказалась. «Ведь другого повода раскрутить антироссийскую истерию может в ближайшее время и не подвернуться», – иронично отметил аналитик.

    Между тем европейские лидеры активно используют произошедшее в своих целях. Так, звучат идеи по милитаризации ЕС: а именно усилению ПВО, закупке вооружений и боевой техники. «Для политиков это очень доходный бизнес. Уровень истерии и в Варшаве, и в Брюсселе будет поддерживаться, поскольку в противном случае многие программы по раскрутке военно-промышленного комплекса Евросоюза провалятся», – пояснил Кнутов.

    Происходящее на руку и Киеву, ведь на повестке возникает идея о вводе бесполетной зоны, продолжил он. Эксперт напомнил, что украинское руководство ранее выдвигало требование «срочно закрыть небо» самолетам стран НАТО и системным ПВО. Сейчас эту риторику подхватил и польский министр Радослав Сикорский.

    «В Польше прекрасно понимают, что они разоружены, их система противовоздушной обороны существует только на словах, поскольку основные зенитно-ракетные комплексы были подарены Украине. При этом Варшава и другие страны Североатлантического альянса регулярно совершают действия, которые можно считать агрессией против Россией и casus belli. Чтобы себя обезопасить, поляки пытаются вынести зону противовоздушной обороны со своей территории на украинскую за счет создания бесполетной зоны», – рассуждает спикер.

    Такой шаг станет прямым вмешательством в конфликт, подчеркнул аналитик. По его мнению, реализация сценария создания бесполетной зоны приведет сначала к ударам по аэродромам, откуда будут взлетать самолеты, а затем к применению более серьезного оружия. «То есть спираль будет лишь раскручиваться. Здравомыслящие люди на Западе это понимают, но, к сожалению, не все», – заключил Кнутов.

    Ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский подтвердил, что беспилотники, которые в ночь на 10 сентября оказались в воздушном пространстве Польши, не несли взрывчатку. «Что интересно, все они были «пустышками», что наводит меня на мысль, что Россия пыталась испытать нас», – сказал он в интервью The Guardian. Министр сообщил, что после инцидента поляки пройдут обучение у украинцев по борьбе с дронами. По его словам, это, вероятно, будет проходить в учебном центре НАТО в Польше.

    Сикорский в разговоре уже с немецкими СМИ также заявил, что Польше и союзникам стоит рассмотреть вопрос о создании бесполетной зоны над территорией Украины. «Это не решение, которое Польша может принять в одиночку, а только совместно с союзниками. Если Украина попросит нас сбивать их (дроны) над своей территорией, это будет для нас выгодно», – считает он.

    Примечательно, что с таким предложением ранее уже выступали украинские власти. Так, сразу после инцидента с БПЛА в Польше министр иностранных дел Андрей Сибига попросил западные страны сбивать ракеты и дроны над Украиной и потребовал от них усилить противовоздушную защиту страны.

    Инициативу прокомментировал зампред Совбеза Дмитрий Медведев. «Реализация провокационной идеи киевских и прочих придурков о создании «бесполетной зоны над «Украиной» и возможность для стран НАТО сбивать наши БПЛА будут означать только одно – войну НАТО с Россией», – написал он в своем Telegram-канале.

    Напомним, в среду польский премьер Дональд Туск сообщил, что над Польшей были сбиты «представлявшие опасность» дроны, и назвал их «российскими», однако никаких доказательств этому не привел. Минобороны России подчеркивало, что объекты для поражения на польской территории не планировались, а максимальная дальность полета российских беспилотников, применяемых для ударов, не превышает 700 км.

    Тем не менее некоторые европейские страны, в том числе Бельгия, Швеция, Чехия, Нидерланды, Испания, после падения БПЛА вызвали послов России. Российская сторона отвергла все голословные обвинения, ссылаясь на позицию, изложенную ранее в заявлениях Министерства обороны и МИД России.

    Газета ВЗГЛЯД подробно писала, в чем заключается суть этого инцидента и ради чего он так активно раздувается Западом.

    Комментарии (0)
    5 сентября 2025, 11:38 • Видео
    Генсек НАТО проговорился насчет Украины

    Встреча спонсоров Украины в Париже завершилась странно, как и звонок ее участников президенту США Дональду Трампу: хозяин Белого дома потребовал от ЕС отказаться от закупок российской нефти, хотя там от них уже отказались. Но главный тезис озвучил генсек НАТО Марк Рютте: Россия не будет решать, какие «миротворцы» поедут на Украину. Спорим, что будет?

    Комментарии (2)
    15 сентября 2025, 10:42 • Новости дня
    Медведев разъяснил последствия идеи «киевских и прочих придурков» о «бесполетной зоне над Украиной»

    Медведев разъяснил последствия идеи «киевских и прочих придурков» о «бесполетной зоне над Украиной»
    @ Екатерина Штукина/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Реализация провокационной идеи «киевских и прочих придурков» о создании «бесполетной зоны над «Украиной» будет означать войну НАТО с Россией, заявил заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев.

    Медведев в Telegram-канале заявил, что идеи «киевских и прочих придурков» о создании «бесполетной зоны над «Украиной» и возможность стран НАТО сбивать российские БПЛА приведут к прямому военному конфликту между НАТО и Россией. Медведев призвал называть такие действия и намерения своими именами, а именно «войной», и предупредил об их серьезных последствиях.

    Он также прокомментировал идею предоставления Украине кредита под российские активы, которую обсуждают в Евросоюзе. По его словам, если европейские государства попытаются изъять российскую собственность, Россия будет добиваться наказания виновных лиц всеми возможными способами, включая международные и национальные суды, а в отдельных случаях и вне судебных процедур.

    Медведев высказался и по поводу высказываний главы МИД Австрии Беате Майнль-Райзингер о возможных переговорах России и Украины в Вене. По его мнению, подобные заявления отражают изменение позиции австрийской стороны по вопросу вступления страны в НАТО.

    «Похоже, что хмель от австрийского шнапса вышел, Беате протрезвела и стало очень страшно. Историю надо учить в школе…», – написал Медведев.

    Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский предложил обсудить с союзниками создание бесполетной зоны над Украиной.

    Глава украинского МИД Андрей Сибига призвал страны НАТО перехватывать дроны и ракеты над Украиной.

    Британский аналитик Александр Меркурис предполагал, что украинские спецслужбы с согласия Владимира Зеленского могли организовать провокацию с беспилотниками в Польше.

    Комментарии (9)
    15 сентября 2025, 01:55 • Новости дня
    New York Times заявила о создании в России «империи дронов»

    New York Times заявила о создании в России «империи дронов»
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Развитие беспилотников в России вышло на новый уровень, позволив стране создать «империю дронов», пишет New York Times.

    Как заявила New York Times, власти России на высшем уровне обозначили производство беспилотников как один из ключевых национальных приоритетов. В материале подчеркивается, что государство мобилизовало значительные ресурсы, включая частные, для создания «империи дронов». Подчеркивается, что в России произошла революция в производстве БПЛА, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российская армия сумела преодолеть первоначальное отставание от ВСУ в использовании беспилотников на фронте. Россия добилась технологического и количественного превосходства в применении БПЛА.

    Комментарии (27)
    15 сентября 2025, 13:12 • Новости дня
    Кремль: НАТО фактически ведет войну с Россией
    @ Софья Сандурская/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Государства Североатлантического альянса вовлечены в боевые действия против России, этот военный блок де-факто воюет с Российской Федерацией, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

    «НАТО воюет с Россией», – сказал Песков, передает ТАСС.

    Это очевидный факт, не требующий дополнительных доказательств, констатировал он.

    Представитель Кремля указал, что НАТО оказывает прямую и косвенную поддержку киевскому режиму.

    Так Песков отреагировал на заявление главы МИД Польши Радослава Сикорского о том, что НАТО якобы не воюет с Россией.

    Сикорский ранее также предложил рассмотреть в НАТО идею создания бесполетной зоны над Украиной.

    Зампред СБ России Дмитрий Медведев, говоря об этой идее Сикорского, заявил, что установление бесполетной зоны над украинской территорией будет означать прямую войну НАТО с Россией.

    Комментарии (4)
    15 сентября 2025, 09:20 • Новости дня
    Оператора связи заподозрили в финансировании украинских террористов

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Генпрокурор Игорь Краснов инициировал иск в Октябрьский райсуд Тамбова о конфискации активов владельцев ООО «Ланта», по данным СМИ, их заподозрили в поддержке, в том числе финансовой, украинских вооруженных террористических формирований.

    Ответчиками выступают Александр Зайцев, его супруга Маргарита, Александр Васильев и болгарская ассоциация For free Russia association, пишет «Коммерсантъ».

    По версии Генпрокуратуры, Зайцев и Васильев с 2009 года владеют крупной телекоммуникационной компанией «Ланта», обслуживающей более 50 тыс. абонентов, включая оборонные предприятия и коммерческие структуры. Уставной капитал разделен между Зайцевым (51%) и Васильевым (49%), а ежегодная выручка превышает 1,1 млрд рублей.

    По версии следствия, после 2014 года Зайцевы поддержали новые власти на Украине и санкционный режим, а также участвовали в деятельности признанного экстремистским ФБК (запрещено в России). В 2017 году Зайцевы переехали в Болгарию и стали сооснователями ассоциации For free Russia association, которую власти считают инструментом по дискредитации России.

    Отмечается, что Александр Зайцев публично осудил действия российской армии после начала спецоперации на Украине.

    По данным Генпрокуратуры, через ООО «Ланта» и другие активы Зайцевы якобы финансировали ВСУ, а также организации «Айдар», «Легион Свобода России» и «Русский добровольческий корпус», признанные в России террористическими и запрещенные. В 2024 году на средства Зайцевых для «Легиона Свобода России» приобрели автомобильную технику на сумму свыше 24 млн рублей, а Маргарита Зайцева организовала аукционы, поддержавшие украинские националистические формирования.

    Также, по версии ведомства, Зайцевы и Васильев легализовали крупные суммы через подконтрольные отели и торговые центры, а нахождение оператора связи под контролем экстремистского объединения, по мнению прокуроров, угрожает информационной безопасности России.

    При этом гендиректор «Ланты» Александр Васильев заявил, что впервые услышал об иске от журналиста и уведомлений не получал.

    Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявлял, что спонсировавшие украинскую армию компании стали врагами Российской Федерации.

    В мае 2024 года ФСБ задержала бывшего сотрудника «Яндекса» по подозрению в госизмене в виде финансирования ВСУ.

    Комментарии (5)
    15 сентября 2025, 11:01 • Новости дня
    Захарова отреагировала на заявление Сикорского о «войне с Россией»

    Захарова отреагировала на заявление Сикорского о «войне с Россией»
    @ YURI KOCHETKOV/EPA/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Представитель МИД Мария Захарова прокомментировала признание главы МИД Польши Радослава Сикорского о нежелании европейцев участвовать в военных действиях против России на стороне Украины.

    Мария Захарова в Telegram-канале прокомментировала заявление главы польского МИД Радослава Сикорского о том, что в ЕС нет добровольцев, готовых участвовать в войне против России для поддержки Украины.

    По ее словам, «надо было раньше в этом признаваться», а не «совращать украинцев речами о западном курсе».

    «Вот такие» гарантии безопасности «от солидарных», – заявила Захарова.

    Ранее Италия, Румыния и Польша заявили, что не будут направлять военных на Украину, но готовы поддерживать мир иными способами.

    Польский министр иностранных дел Радослав Сикорский высказал мнение о необходимости обсуждать с союзниками создание бесполетной зоны над Украиной.

    Сенатор Андрей Климов и дипломат Константин Долгов заявили, что польские военные, прибывающие на Украину для обучения противодействию БПЛА, становятся законными целями для ВС России.

    Комментарии (0)
    15 сентября 2025, 09:44 • Новости дня
    Российские войска вышли на восточную окраину Константиновки

    Российские войска вышли на восточную окраину Константиновки
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Подразделения российских войск приступили к удержанию позиций в жилом секторе на восточных подступах к Константиновке, сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

    По его словам, штурмовые группы Вооруженных сил России вошли на восточную окраину Константиновки и закрепились в частной жилой застройке, передает ТАСС.

    Кимаковский сообщил: «Наши штурмовые группы вошли на восточную окраину Константиновки и закрепились в частной жилой застройке».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВС России уничтожили артиллерию ВСУ на Константиновском направлении. ВСУ атаковали север Константиновки. ВС России взломали вторую линию обороны ВСУ под Константиновкой.

    Комментарии (3)
    15 сентября 2025, 07:55 • Новости дня
    В Польше заговорили о создании бесполетной зоны над Украиной
    @ Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Польский министр иностранных дел Радослав Сикорский высказал мнение о необходимости совместно с союзниками рассмотреть идею создания бесполетной зоны над Украиной.

    Сикорский напомнил, что подобная идея уже поднималась год назад, когда президентом США был Джо Байден, и технически у НАТО и ЕС есть возможности для реализации такого решения, передает РИА «Новости».

    По словам министра, Польша не может принять его самостоятельно, это возможно только в координации с партнерами.

    Сикорский подчеркнул, что, если Украина обратится с предложением сбивать дроны над своей территорией, для Польши это может быть выгодно.

    Министр также прокомментировал инцидент с появлением беспилотников над территорией Польши, отметив, что подробной информации о целях их полета до сих пор нет. По его словам, сейчас обсуждаются лишь спекуляции и слухи, однако этот случай можно расценивать как сигнал к ускорению оборонительных приготовлений.

    Сикорский выразил мнение, что Украина обладает гораздо большим опытом в противодействии дронам, чем Германия или Польша.

    Ранее Сикорский заявлял, что объявленные Варшавой «российскими» беспилотники не имели на борту взрывчатых веществ, они не нанесли ущерба.

    Британский аналитик Александр Меркурис предполагал, что украинские спецслужбы с одобрения Владимира Зеленского могли организовать провокацию с беспилотниками в Польше.

    Комментарии (9)
    15 сентября 2025, 05:51 • Новости дня
    Najwyzszy Czas: Польша не смогла ответить на аргументы Небензи
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Польские политики не смогли опровергнуть высказывания постпреда России при ООН Василия Небензи о невозможности нарушения российскими беспилотниками воздушного пространства Польши, пишет Najwyzszy Czas.

    Как подчеркнула Najwyzszy Czas, польские политики не смогли предоставить аргументированные возражения. «Вместо этого (они) обрушились с оскорблениями в адрес России», – приводит РИА «Новости» текст публикации.

    Небензя, комментируя инцидент с беспилотниками над территорией Польши, подчеркнул, что дальность действия российских беспилотников не позволяет им достичь ее территории, передает РЕН ТВ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Небензя заявил, что обвинения в адрес России в инциденте с БПЛА в Польше остаются бездоказательными. Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов отметил, что по ситуации с БПЛА над Польшей масса элементарных вопросов до сих пор не получила ответа. Польские власти заявили, что сбили над страной «опасные» дроны, назвали их «российскими», но не представили никаких доказательств.


    Комментарии (0)
    15 сентября 2025, 12:25 • Новости дня
    Российские войска освободили Ольговское в Запорожской области
    @ mod_russia

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Восток» в результате наступления освободили населенный пункт Ольговское в Запорожской области.

    Группировкой нанесено поражение формированиям двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады нацгвардии возле Великомихайловки, Гавриловки, Маломихайловки, Новониколаевки в Днепропетровской области и Новоивановки в Запорожской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    При этом ВСУ потеряли до 260 военнослужащих, два танка, бронемашину. Уничтожены две станции РЭБ и склад с боеприпасами.

    Подразделения группировки «Север» нанесли поражение формированиям трех механизированных бригад, десантно-штурмового полка ВСУ и бригады теробороны около Степного, Варачино, Груновки и Алексеевки в Сумской области.

    А на Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям мотопехотной бригады ВСУ и бригады теробороны рядом с Волчанском и Жовтневым в Харьковской области.

    ВСУ при этом потеряли до 150 военнослужащих, бронемашину и три артиллерийских орудия. Уничтожены станция РЭБ, склад с боеприпасами и пять складов матсредств.

    Параллельно подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение., нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных и штурмовой бригад ВСУ в районах Ямполя, Шандриголово и Карповки Донецкой народной республики (ДНР), отчитались в Минобороны.

    Потери противника составили более 240 военнослужащих, танк, пять бронемашин и два артиллерийских орудия. Уничтожены девять станций РЭБ и девять складов боеприпасов.

    Подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение формированиям четырех механизированных, горно-штурмовой, штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ, бригад морской пехоты и теробороны у Закотного, Платоновки, Константиновки, Северска, Александро-Калиново и Артема в ДНР.

    Противник при этом потерял до 260 военнослужащих, четыре бронемашины и четыре артиллерийских орудия. Уничтожены две станции РЭБ, станция контрбатарейной борьбы и два склада с матсредствами, перечислили в Минобороны.

    Между тем подразделения группировки «Центр» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных, двух десантно-штурмовых, егерской бригад ВСУ, бригад морской пехоты, теробороны и нацгвардии поблизости от Торецкого, Артемовки, Димитрова, Торского, Владимировки, Золотого Колодезя, Новоалександровки и Красноармейска в ДНР.

    Потери украинских вооруженных формирований составили до 460 военнослужащих, шесть бронемашин и два орудия полевой артиллерии, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, в минувшие выходные российские войска освободили Новониколаевку в Днепропетровской области. За день до этого они освободили Новопетровское в Днепропетровской области, а еще освободили Сосновку в Днепропетровской области.

    Комментарии (0)
    15 сентября 2025, 07:18 • Новости дня
    Трамп спрогнозировал скорую встречу с Путиным и Зеленским
    @ Francis Chung/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент США Дональд Трамп выразил надежду на проведение трехстороннего саммита с участием президента России Владимира Путина и главы киевского режима Владимира Зеленского в обозримом будущем.

    Таковые переговоры могут пройти «относительно скоро», сказал Трамп, передает РИА «Новости».

    Глава Белого дома напомнил, что сам выступал с инициативой организации такой встречи.

    Ранее Трамп предполагал, что ужесточение политики Вашингтона в отношении Москвы может замедлить переговорный процесс по украинскому урегулированию. Министр обороны Украины Денис Шмыгаль сообщал, что киевский режим пока не готов к переговорам с Россией.

    Напомним, Путин приглашал Зеленского в Москву. Российский лидер выражал готовность обеспечить безопасность Зеленскому и делегации Киева при визите в российскую столицу.

    Комментарии (4)
    15 сентября 2025, 06:36 • Новости дня
    Посол России отклонил протест Румынии из-за беспилотника

    Tекст: Антон Антонов

    Посол России в Бухаресте Владимир Липаев сообщил, что отверг предъявленный ему протест по поводу якобы нарушения российским беспилотником воздушных границ Румынии.

    По словам Липаева, в ходе встречи в МИД Румынии не было предоставлено ни одного конкретного, убедительного доказательства принадлежности летательного аппарата России, передает ТАСС

    «Ввиду отсутствия объективного подтверждения национальной принадлежности летательного аппарата протест был отклонен как надуманный и необоснованный. Все факты указывают на то, что имела место очередная провокация киевского режима», – сказал он.

    Он объяснил, что Киев отчаянно пытается втянуть другие страны в военную авантюру против России, опасаясь военного поражения и ответственности за совершенные преступления.

    Липаев был вызван в румынский МИД, где ему передали протест и потребовали принять меры для предотвращения подобных случаев. В МИД Румынии произошедшее назвали нарушением суверенитета страны и выразили обеспокоенность возможным повторением инцидентов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сообщалось, что ВВС Румынии обнаружили беспилотный летательный аппарат в своем воздушном пространстве. Глава евродипломатии Кая Каллас назвала инцидент с якобы российском беспилотником «безрассудной эскалацией».

    Комментарии (2)
    14 сентября 2025, 22:34 • Новости дня
    Действующие руководители лидируют на выборах в приграничных с Украиной регионах
    @ Сергей Пивоваров/РИА Новости

    Tекст: Антон Антонов

    Как следует из данных онлайн-табло в информационном центре ЦИК, на выборах губернаторов в приграничных с Украиной регионах России лидируют действующие руководители регионов.

    Действующий губернатор Брянской области Александр Богомаз набирает 79,67% голосов после подсчета 30,01% протоколов, передает ТАСС.

    В Курской области временно исполняющий обязанности губернатора Александр Хинштейн получает 86,80% голосов по итогам обработки 50,06% протоколов.

    В Ростовской области Юрий Слюсарь после подсчета 0,43% протоколов получает 96,77% голосов.

    В Краснодарском крае Вениамин Кондратьев получает 77,07% после обработки 0,73% протоколов.

    В Севастополе Михаил Развожаев набирает 82,12% после обработки 10% протоколов.

    На выборах в Белгородскую областную думу с 71,09% после обработки 3,6% протоколов лидирует «Единая Россия». В Воронежской областной думе партия набирает 89,81% после подсчета 0,29% протоколов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в России завершился Единый день голосования, избирательные участки закрылись по всей стране в 20.00 по местному времени, а последней завершила работу Калининградская область. Выборы разных уровней прошли в 81 из 89 субъектов России.

    Действующий глава Камчатского края Владимир Солодов одержал победу на выборах губернатора, набрав 62,97% голосов.

    Комментарии (0)
    15 сентября 2025, 14:30 • Новости дня
    Туск заявил о росте пророссийских настроений в Польше
    @ RADEK PIETRUSZKA/EPA/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил о росте пророссийских настроений и антипатии к Украине в стране.

    «Растет волна пророссийских настроений и антипатии к воюющей Украине», – написал он в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России), передает РИА «Новости».

    Туск обратился к польским политикам с призывом бороться с усилением подобных тенденций. По его словам, задача политиков – «сдерживать нарастающую волну, а не следовать ей».

    Также он отметил, что происходящее станет «испытанием патриотизма и зрелости всего польского политического класса».

    Ранее поляки выразили недовольство решениями властей по поддержке Украины.

    Газета ВЗГЛЯД со ссылкой на экспертов писала, что антиукраинская риторика в Польше становится все более важным элементом внутренней политики, и диалог между странами будет ухудшаться.

    Комментарии (2)
  • О газете
