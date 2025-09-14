  • Новость часаВ Киевской области в поезде сдетонировал боеприпас
    Россия повторила операцию «Труба» в Харьковской области Украины
    Военкор назвал преимущества использования трубы для проникновения ВС России в Купянск
    Российские бойцы провели день в окопе вместе с солдатами ВСУ
    Врачи объяснили высокую смертность мужчин от «синдрома разбитого сердца»
    ЕК предложила заменить замороженные активы России на облигации
    При взрыве на железной дороге в Орловской области погибли два человека
    Эксперт объяснил регистрацию Mercedes товарного знака в России
    Профессор Сакс раскрыл мнение Макрона об Украине
    Родченков рассказал о психических трудностях после переезда в США
    Глеб Простаков Глеб Простаков Россия сошлась с США в энергетическом клинче

    Экспорт нефти и газа – не просто статья платежного баланса России, а фундамент экономики. И если европейский сегмент упорядоченно замещается американским СПГ и нефтью, а восточный периметр дополняется давлением на Индию, то речь идет уже не о перераспределении потоков, а о попытке нанести структурный удар по российской экспортной модели.

    Сергей Миркин Сергей Миркин Что будет с Украиной, если не будет мирного соглашения

    Очевидно, что руководство Украины и его европейские покровители не хотят искать компромисс с Россией. Как могут развиваться события, если мир в ближайшее время не будет заключен? Можно спрогнозировать несколько сценариев.

    Борис Акимов Борис Акимов Срач – наш главный враг, или Как стать социальным архитектором

    Гуляет новость о том, что в МГУ и Финансовой академии появляется специальность «Социальный архитектор». Вот вам очень конкретная история из жизни социальной архитектуры – в том виде, в котором она нам всем действительно очень нужна.

    14 сентября 2025, 02:55 • Новости дня

    КНДР пообещала ответить на демонстрацию силы со стороны США

    Пхеньян осудил учения Iron Mace и Freedom Edge на полуострове

    Tекст: Денис Тельманов

    Пхеньян выступил с резкой критикой совместных военных учений Южной Кореи, США и Японии, назвав их угрозой безопасности страны.

    О планах КНДР сдерживать военную угрозу со стороны США, Японии и Южной Кореи сообщило ЦТАК. Зампред Центрального военного комитета Трудовой партии Кореи Пак Чон Чхон заявил, что Корейская народная армия готова сделать «ответственный выбор» и защитить суверенитет страны от «демонстрации силы со стороны враждебных государств».

    Он отметил, что учения Iron Mace являются «репетицией ядерной войны» и создают основную опасность для стабильности в регионе.

    Пак Чон Чхон подчеркнул: «Если продолжится демонстрация силы со стороны враждебных стран, то наши ответные действия будут очевидными и интенсивными».

    Он указал, что США подрывают безопасность на Корейском полуострове, укрепляя военный блок с союзниками и проводя бесконечные учения. По словам представителя КНДР, задача армии страны – «сдерживать войну и защищать суверенитет».

    Как уточняет «ЦТАК», учения Iron Mace и Freedom Edge проходят с 15 по 19 сентября и направлены на интеграцию ядерных и обычных возможностей союзников. Пхеньян считает это продолжением конфронтационной политики против республики, несмотря на смену руководства в Сеуле.

    Ким Е Чжон, сестра лидера КНДР, также назвала действия Южной Кореи, США и Японии «явной демонстрацией враждебности» и предупредила о негативных последствиях для самих инициаторов учений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военные Южной Кореи и США провели штабные учения Iron Mace на базе Кэмп Хамфрис с акцентом на ядерное сдерживание КНДР.

    Китайский аналитический центр «Синьхуа» обнародовал доклад о ментальной колонизации мира Соединенными Штатами. Дональд Трамп планирует принять участие в саммите АТЭС в Кенджу и рассматривает возможность встречи с Си Цзиньпином на полях мероприятия.

    11 сентября 2025, 07:35 • Новости дня
    MWM: Россия получит миллиарды при сохранении «Адмирала Кузнецова»
    @ Министерство обороны РФ

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Сохранение единственного российского авианосца «Адмирал Кузнецов» может принести стране миллиардные доходы и расширить перспективы военно-технического сотрудничества с Китаем и Индией, пишет Military Watch Magazine.

    Возвращение корабля на передовую с обновленным авиакрылом откроет для российского оборонного сектора новые возможности, говорится в материале Military Watch Magazine, передает «Газета.Ru».

    Сохранение авианосца позволит Москве проводить совместные стратегические маневры с Китаем и Индией, а также расширить экспорт сопутствующей военной техники. В частности, Россия уже заработала 2,3 млрд долларов на продаже авианосца Vikramaditya Индии и свыше 2 млрд долларов на поставке истребителей МиГ-29К для этого корабля.

    Дополнительно были заключены контракты на покупку 14 вертолетов дальнего радиолокационного обнаружения и управления Ка-31, а также ряд других менее значимых соглашений. Предоставление Индии доступа к российским технологиям делает Москву более привлекательным партнером по сравнению с Францией.

    Ранее глава совета директоров Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Андрей Костин заявил, что ремонт тяжелого авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов» нецелесообразен из-за его возраста и высокой стоимости.

    Военный эксперт Василий Кашин в беседе с газетой ВЗГЛЯД пояснял, что техническое состояние «Адмирала Кузнецова» сильно ухудшилось из-за того, что авианосец не имел полноценно оборудованного причала и расходовал ресурс своей силовой установки на рейде.

    12 сентября 2025, 16:52 • Новости дня
    Трамп раскрыл детали планируемых санкций США против российского нефтяного сектора

    Трамп выступил с угрозами «жесткого удара» новыми антироссийскими санкциями
    @ Aaron Schwartz/CNP/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Возможные новые рестрикции США против России могут затронуть банковскую сферу, нефтяной сектор и предусматривать введение дополнительных пошлин, сообщил президент США Дональд Трамп.

    В случае принятия дополнительных рестрикций против России они коснутся банков, нефтяной отрасли и будут предусматривать введение новых пошлин, передает РИА «Новости».

    Дональд Трамп в интервью Fox News заявил: «Это будет жесткий удар санкциями по банкам, в отношении нефтяного сектора и в части пошлин». Он подчеркнул, что речь идет о серьезных мерах, способных затронуть ключевые сферы экономики России.

    Трамп также напомнил, что ранее уже вводил тарифные ограничения на уровне 50% против Индии за поставки российской нефти. Он отметил, что это решение стало причиной разногласий с Нью-Дели и назвал его непростым, но необходимым шагом. По словам президента, подобные действия могли бы быть предприняты и в отношении России, если потребуется.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, государства Евросоюза договорились о продлении на шесть месяцев индивидуальных санкций против России.

    Делегация Евросоюза на этой неделе планирует отправиться в Вашингтон для обсуждения ужесточения антироссийских санкций, включая ограничения против энергетических компаний и танкеров.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что западные ограничения, действующие уже четыре года, не принесли результата.

    5 сентября 2025, 11:38 • Видео
    Генсек НАТО проговорился насчет Украины

    Встреча спонсоров Украины в Париже завершилась странно, как и звонок ее участников президенту США Дональду Трампу: хозяин Белого дома потребовал от ЕС отказаться от закупок российской нефти, хотя там от них уже отказались. Но главный тезис озвучил генсек НАТО Марк Рютте: Россия не будет решать, какие «миротворцы» поедут на Украину. Спорим, что будет?

    13 сентября 2025, 04:37 • Новости дня
    Военный комендант Демидов спас поезд с боеприпасами от артобстрела ВСУ

    Солдаты ВСУ попытались ударить по поезду с боеприпасами для ВС России

    Военный комендант Демидов спас поезд с боеприпасами от артобстрела ВСУ
    @ Минобороны РФ

    Tекст: Ирма Каплан

    Военный комендант железнодорожной станции Михаил Демидов сумел вывести подвижной состав с боеприпасами из-под массированного обстрела ВСУ, предотвратив его уничтожение, сообщило Минобороны России в Telegram-канале.

    Как сообщает оборонное ведомство, военный комендант железнодорожной станции майор Демидов обеспечивал безопасность воинских перевозок на одном из участков освобожденной от противника территории.

    «В один из дней враг, стремясь лишить российские подразделения оперативного и своевременного снабжения, подверг массированному артиллерийскому обстрелу район железнодорожной станции. В зоне поражения оказался состав с боеприпасами», – сказано в посте.

    Несмотря на продолжающийся огонь противника, Демидов сумел оперативно направить поезд на запасные пути и вывел его из-под удара. После завершения обстрела майор организовал проверку железнодорожного полотна и, убедившись в отсутствии неразорвавшихся снарядов, отправил состав по назначению.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, украинские Telegram-каналы заявили, что российские войска зашли в Купянск, используя газовую трубу, причем не первый раз, так как впервые это было в Авдеевке, во второй раз – возле Суджи.

    13 сентября 2025, 14:07 • Новости дня
    Каллас: Россия и Китай меняют мировой порядок

    Tекст: Валерия Городецкая

    Верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас заявила, что Китай, Россия, КНДР и Белоруссия якобы меняют мировой порядок.

    «Я вижу, как сейчас меняется миропорядок, и меня это крайне беспокоит», – сказала она в интервью RND, передает ТАСС.

    Каллас обратила внимание на итоги саммита ШОС, состоявшегося в Тяньцзине, где, по ее словам, эти страны стремятся к системе, в которой «власть и сила определяют, кто главный». Глава евродипломатии также добавила, что ЕС может защитить свои интересы, если будет быстрее принимать решения и действовать сплоченно.

    Саммит ШОС прошел в Тяньцзине 31 августа – 1 сентября с участием лидеров более чем 20 государств, включая президента России Владимира Путина. По окончании мероприятия было подписано пятнадцать документов о сотрудничестве, участие приняли представители десяти международных организаций.

    Ранее Путин подчеркивал, что российская сторона не пытается заниматься переустройством мира, новые центры силы возникают естественным образом. Он предсказал многополярность мирового порядка на ближайшие десятилетия.

    13 сентября 2025, 03:50 • Новости дня
    На Украине заявили, что штурмовики ВС России зашли в Купянск по газовым трубам

    Штурмовики ВС России зашли в Купянск по газовым трубам

    На Украине заявили, что штурмовики ВС России зашли в Купянск по газовым трубам
    @ РИА Новости

    Tекст: Ирма Каплан

    Украинские Telegram-каналы заявляют, что российские войска зашли в Купянск, используя газовую трубу, причем не первый раз, так как впервые это было в Авдеевке, во второй раз – возле Суджи.

    «Русские построили целую логистическую артерию. Входы в трубу находятся в районе Лимана Первого. Для передвижения в трубе используются специально разработанные лежанки на колесах, а также электросамокаты, где разрешается высота. Маршрут до окрестностей Купянска занимает примерно четверо суток, поэтому по дороге сделаны специальные места для отдыха и запасы провизии», – приводит описание Telegram-канал «Страна».

    Как пишет «Лента.Ру» со ссылкой на канал Deep State, так российские бойцы без серьезных потерь добираются до Радьковки, перемещаются на юг в контролируемый лес и рассредоточиваются в Купянске.

    В российском Telegram-канале «Военная хроника» отметили, что особых  подробностей об операции пока нет.

    «Но судя по тому, что все снова произошло неожиданно для ВСУ, операция была продумана как надо», –  сказано в посте.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в Луганском краеведческом музее представили уникальную выставку, посвященную участникам операции «Поток», позволившей российским военным освободить Курскую область.

    Российские войска в конце августа взяли в окружение город Купянск в Харьковской области и прорвали оборону украинских войск у Купянска. ВС России 12 сентября  взяли под огневой контроль две ж/д станции близ Купянска.

    11 сентября 2025, 21:17 • Новости дня
    США поставили сделку с Индией в зависимость от закупок российской нефти

    Глава Минторга США увязал торговое соглашение с Индией с отказом от нефти России

    США поставили сделку с Индией в зависимость от закупок российской нефти
    @ REUTERS/Kamal Kishore

    Tекст: Денис Тельманов

    Заявление министра торговли США связывает возможность заключения сделки с Индией с прекращением закупки российской нефти, что вызвало реакцию Нью-Дели.

    Министр торговли США Говард Латник заявил в интервью CNBC, что Соединенные Штаты заключат торговую сделку с Индией только после того, как она прекратит закупки нефти из России, передает ТАСС.

    По его словам, США ожидают, что Индия откроет свой рынок и откажется от импорта российской нефти, после чего стороны смогут договориться о соглашении.

    В начале августа США ввели дополнительные пошлины в размере 25% на индийские товары из-за продолжающихся закупок российской нефти и нефтепродуктов. В результате совокупный тариф на импорт индийских товаров и услуг достиг 50%. МИД Индии назвал эти меры несправедливыми.

    Переговоры о торговом соглашении начались в феврале этого года после визита премьер-министра Моди в Вашингтон. Индия и США стремятся увеличить двусторонний товарооборот до 500 млрд долларов к 2030 году.

    Документ планировалось подписать осенью, а индийская делегация несколько раз приезжала в Вашингтон для переговоров. Однако поездка американской делегации в Индию для шестого раунда переговоров, назначенная на 25 августа, была отменена.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп попросил Евросоюз ввести пошлины до 100% на товары из Индии и Китая для усиления давления на Россию с целью прекращения войны на Украине. Европейские страны пообещали полностью отказаться от российского газа до конца 2026 года.

    12 сентября 2025, 00:45 • Новости дня
    Трамп не исключил «ошибки» в связи с инцидентом с беспилотниками в Польше
    @ Aaron Schwartz/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Инцидент с беспилотниками в Польше мог стать результатом ошибки, заявил глава американского государства Дональд Трамп.

    «Это могло быть ошибкой», – приводит слова Трампа ТАСС

    Глава Белого дома также отметил свое недовольство «всей этой ситуацией». При этом он выразил надежду, что «все это прекратится», говоря о возможном урегулировании конфликта на Украине.

    «Как я слышал, произошло то, что, когда их сбивали, они немного вышли из-под контроля. Но несмотря на это, да, я бы осудил даже то, что они были рядом с границей (Польши)», – заявил Трамп.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Польша заявила, что ее воздушное пространство было нарушено якобы российскими беспилотниками. Минобороны России заявило, что не планировало поражать объекты на территории Польши. Российское ведомство отметило, что максимальная дальность полета применявшихся для атаки на украинские цели беспилотников составляет не более 700 км.

    11 сентября 2025, 14:30 • Новости дня
    Стало известно о разработке ОКБ Сухого восьми новых беспилотников

    ОКБ Сухого начало разработку восьми различных типов беспилотников

    Стало известно о разработке ОКБ Сухого восьми новых беспилотников
    @ Владимир Гердо/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Специалисты ОКБ Сухого работают над созданием сразу восьми новых моделей беспилотных летательных аппаратов, охватывающих разные задачи в авиационной отрасли, заявил первый заместитель директора филиала – управляющий директор ОКБ ОТА – директор ОКБ Сухого Михаил Стрелец.

    По его словам, ОКБ Сухого, входящее в состав Объединенной авиастроительной корпорации, занимается разработкой восьми различных беспилотных летательных аппаратов, передает ТАСС.

    «Сегодня у нас [ОКБ Сухого] в разработке порядка восьми типов различных беспилотных летательных аппаратов», – сказал Стрелец. Он уточнил, что для оперативно-тактической авиации ключевым развитием станет переход от авиационного комплекса к авиационной системе.

    Стрелец добавил, что создание функциональных комплексов и систем, включающих пилотируемые, беспилотные и опционно-пилотируемые элементы, позволит эффективнее решать задачи преодоления эшелонированной системы ПВО и снизит стоимость таких операций.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российский истребитель Су-57 признан лучшим в мире по сверхзвуковой дальности и маневренности. Летчик-испытатель Богдан рассказал, что истребитель шестого поколения должен иметь высокую степень автоматизации и интеграцию беспилотных систем. Главный конструктор объяснил, почему новый российский беспилотник обладает необычным обликом для повышения эффективности в бою.

    11 сентября 2025, 03:59 • Новости дня
    В Конгресс США внесли предложение восстановить поправку «Джексона-Вэника»

    Конгрессмен США Уилсон предложил восстановить поправку «Джексона-Вэника»

    В Конгресс США внесли предложение восстановить поправку «Джексона-Вэника»
    @ Alex Edelman/Zuma/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Проект закона о восстановлении поправки «Джексона-Вэника», направленный на запрет торговли с Россией, внесен в американский Конгресс, сообщил член Палаты представителей США Джо Уилсон.

    «После атаки на Польшу я благодарен за возможность внести этот законопроект о восстановлении поправки «Джексона-Вэника» в отношении России, прекращающей любую торговлю… Президенты Обама и Джон Керри неправомерно отменили этот закон во время ошибочной «перезагрузки» отношений с Россией», – приводит слова Уилсона РИА «Новости».

    В 1974 году Конгресс США принял поправку «Джексона-Вэника» о торговых рестрикциях против СССР, которую президент США Джеральд Форд подписал. После распада СССР действие нормы на словах приостановили, но на практике ее продолжали использовать. Почти через полвека, в период президентства Барака Обамы, поправка была отменена.

    Кроме того, лидер республиканского большинства в Сенате Джон Тьюн заявил, что обсуждения по поводу законопроекта о новых санкциях против России активизировались после последних сообщений о действиях российских Вооруженных сил. Он отметил, что вопрос требует дополнительных обсуждений и технических уточнений, но интерес к законопроекту среди сенаторов высок.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер Польши Дональд Туск заявил, что над территорией страны были сбиты якобы «опасные российские дроны». Министерство обороны России уточнило, что в ходе удара по предприятиям ВПК на Украине объекты на территории Польши не планировались для поражения. Российское ведомство выразило готовность провести консультации с польской стороной по инциденту с пересечением границы дронами.

    12 сентября 2025, 09:55 • Новости дня
    В Сенате США предложили объявить Россию и Белоруссию «спонсорами терроризма»
    @ Samuel Corum/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Группа американских сенаторов представила законопроект о признании России и Белоруссии спонсорами терроризма за «отказ вернуть украинских детей».

    Сенаторы предлагают признать Россию и Белоруссию «спонсорами терроризма» в случае, если Москва и Минск не вернут более 19 тыс. украинских детей, пишет Axios.

    Авторами инициативы выступили Линдси Грэм (в списке террористов и экстремистов в России), Ричард Блументаль, Эми Клобушар и Кэти Бритт. В списке спонсоров терроризма по американскому законодательству сейчас числятся Куба, Иран, КНДР и Сирия.

    «Тяжело попасть в этот список. Но Россия заслужила это право», – заявил Грэм.

    Он добавил, что сенаторы планируют добиться дебатов и голосования по законопроекту в Конгрессе в ближайшее время.

    Также Грэм продолжает работу над отдельным двухпартийным пакетом антироссийских санкций, который поддержали более 80 сенаторов. Этот документ предусматривает экономические ограничения и 500-процентный тариф на импорт из стран, покупающих российскую нефть, если Россия откажется вести переговоры с Украиной. Сенатор отметил, что консультируется с Белым домом и лидерами Сената для скорейшего рассмотрения обеих инициатив.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему США неожиданно начали снимать санкции с Белоруссии и почему глава Белого дома Дональд Трамп решил улучшить отношения с Минском.

    Ранее Россия не раз заявляла, что на Западе распространяют фейки о якобы насильственно перемещенных в Россию детях с Украины.

    В ходе третьего раунда переговоров России и Украины в Стамбуле выяснилось, что в украинском списке были дети, которые никогда не бывали в России, а 50 фамилий относились к взрослым людям.

    12 сентября 2025, 12:04 • Новости дня
    Франция победила США в борьбе за создание ПВО Дании
    @ MBDA/ABACA/Reuters Connect

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Власти Дании объявили о закупке французско-итальянской системы SAMP/T для организации долгосрочной противовоздушной обороны, потеснив американские разработки.

    Дания выбрала французско-итальянскую систему SAMP/T в качестве основной платформы для долгосрочной противовоздушной обороны, передает Politico.

    Решение стало значимым успехом для Франции и ударом по позициям Соединенных Штатов, которые предлагали свой Patriot.

    В заявлении Министерства обороны Дании отмечается: «Вооруженные силы Дании создают наземную систему ПВО, способную защитить гражданское население, военные объекты и критическую инфраструктуру от угроз с воздуха». Для систем средней дальности Дания рассматривает норвежскую NASAMS, немецкую IRIS-T и французскую VL MICA.

    Выбор между SAMP/T и Patriot рассматривался как первый тест на готовность Европы ограничить закупки из США в условиях недоверия к Дональду Трампу. Кроме того, Копенгаген ранее становился объектом давления со стороны Вашингтона по вопросу Гренландии.

    Дания стала первой европейской страной после Франции и Италии, закупившей SAMP/T, созданную компаниями MBDA и Thales. Министерство также пояснило, что системы были выбраны исходя из «операционных, экономических и стратегических факторов». Общая стоимость закупки и эксплуатации наземных систем ПВО и ПРО оценивается в 58 млрд крон (примерно 7,7 млрд евро).

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Rheinmetall предложил создать дешевые системы противовоздушной обороны для борьбы с дронами. Посол России отметил, что Дания поддерживает эскалацию конфликта на Украине. Дания приняла решение выделить свыше 68 млн долларов на восстановление Украины.

    11 сентября 2025, 06:30 • Новости дня
    США завили о согласии Европы полностью отказаться от газа из России

    США завили о согласии Европы полностью отказаться от газа из России
    @ Евгений Софронеев/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Европейские страны пообещали полностью отказаться от российского газа до конца 2026 года, заявил глава американского минэнерго Кристофер Райт.

    «Они категорически заявили, что к концу следующего, 2026 года, полностью прекратят импорт российского газа в любом виде. До конца этого года по-прежнему можно покупать российский газ по спотовым контрактам. Можно покупать газ по контракту в 2026 году из России. Но как только наступит первое января 2027-го, российского газа больше не будет», – приводит слова Райта РИА «Новости» со ссылкой на CNBC.

    Райт отметил, что около 15% поставок газа в Европу до сих пор приходится на Россию. По его словам, сейчас наблюдается значительный рост спроса на газ в Европе, и Соединенные Штаты намерены завершить замещение российского топлива на рынке региона. Вашингтон планирует увеличить экспорт американского СПГ в Европу, а также расширить поставки нефти и нефтепродуктов. США намерены занять место на рынке атомной энергетики Европы.

    Глава американского минэнерго подчеркнул, что США ожидают от европейских партнеров реформы в сфере регулирования энергетического рынка, чтобы облегчить доступ американских энергоносителей на европейские рынки. Брюссель, по его словам, готов к серьезному диалогу с Вашингтоном по вопросам энергетики.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп, по данным Reuters, потребовал от лидеров европейских стран прекратить закупки нефти российского происхождения. Администрация президента США настаивает, чтобы Европа присоединилась к санкциям против главных импортеров российских энергоносителей – Китая, Индии и Турции.

    13 сентября 2025, 12:49 • Новости дня
    Ким Чен Ын запретил слова «гамбургер», «караоке» и «мороженое»

    Ким Чен Ын запретил слова «гамбургер», «караоке» и «мороженое»
    @ Kremlin Pool/Global Look Press

    Tекст: Евгения Караваева

    Власти КНДР ужесточили языковую политику, заменив популярные англоязычные слова на отечественные аналоги на туристических объектах.

    О решении северокорейского лидера заменить слова западного происхождения сообщает «Газета.ру». Ким Чен Ын призвал отказаться от использования терминов «гамбургер», «караоке» и «мороженое» на курортах КНДР, считая их слишком западными.

    Туристическим гидам, работающим с гостями из России и Китая в курортной зоне Вонсан, поручено избегать англицизмов и слов, популярных в Южной Корее. «Гамбургер» отныне называется dajin-gogi gyeopppang – двойной хлеб с фаршем, «мороженое» – eseukimo, а «караоке» – «машина для экранного сопровождения».

    Ранее российские туристы, побывавшие в КНДР, рассказывали, что на борту самолета их угощали бургером по рецепту Ким Чен Ына. По словам путешественников, такой бутерброд преподносится в стране как национальное достижение.

    Ранее в Сеуле назвали уникальным визит Ким Чен Ына в Китай.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Путин и Ким Чен Ын приняли участие в торжественных мероприятиях, посвященных 80-летию победы в войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и во Второй мировой войне. Позже в Сети были опубликованы кадры чаепития президента России и лидера КНДР в Пекине и их разговора в «Аурусе».

    11 сентября 2025, 14:52 • Новости дня
    США запустили первые спутники системы раннего ракетного предупреждения

    США запустили первые спутники системы раннего ракетного предупреждения
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Первая группа из 21 спутника системы Proliferated Warfighter Space Architecture выведена на орбиту для усиления предупреждения о ракетных угрозах и быстрой передачи данных, сообщило Космическое агентство США (SDA).

    Пуск ракеты-носителя Falcon 9 с первой группой спутников проекта Proliferated Warfighter Space Architecture (PWSA) был проведен с базы ВВС США Ванденберг, передает ТАСС.

    На орбиту отправлены 21 аппарат производства York Space Systems, которые будут обеспечивать передачу данных и отслеживание ракетных запусков с низкой околоземной орбиты для системы раннего предупреждения.

    В пресс-релизе ведомства и. о. директора SDA Гурпартап Сандху назвал запуск значимым достижением агентства, подчеркнув, что система «усилит стратегические преимущества и обеспечит всем боевым силам США новые оперативные возможности». Всего первая группировка PWSA (T1) будет включать 154 спутника: 126 для коммуникации, 28 для слежения за ракетами и 4 экспериментальных аппарата ракетной обороны.

    На данный момент спутники остаются на начальной орбите – специалисты проверяют системы перед отправкой на конечную высоту. В течение девяти месяцев планируется вывести на орбиту все остальные спутники группировки T1. Ранее SDA уже запускало спутники нулевой группировки для демонстрации технологий в 2023 и 2024 годах.

    Портал Ars Technica отмечает, что новое орбитальное созвездие отличается от спутников эпохи холодной войны меньшей стоимостью и способностью отслеживать современные типы вооружений, в том числе малогабаритные и гиперзвуковые ракеты. Многочисленность группировки повышает устойчивость к внешним воздействиям и атакам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США предложил увеличить военный бюджет для финансирования ПРО «Золотой купол» и создания истребителя F-47. Трамп начал искать замену компании Маска в проекте ПРО «Золотой купол». В США допустили заключение сделки с Канадой по присоединению к «Золотому куполу».

    12 сентября 2025, 15:56 • Новости дня
    Трамп заявил о вероятном задержании подозреваемого в убийстве Чарли Кирка

    Трамп сообщил о вероятном задержании подозреваемого в убийстве Кирка
    @ Francis Chung/Pool/CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент США рассказал о существенном прогрессе в расследовании убийства американского активиста Чарли Кирка, отметив работу следователей за последние дни.

    Подозреваемый в убийстве американского консервативного активиста Чарли Кирка с большой долей вероятности задержан правоохранительными органами, передает ТАСС. Эту информацию озвучил президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News.

    «С большой степенью вероятности он находится под стражей», – заявил Трамп в эфире.

    По его словам, за последние два с половиной дня следователи провели значительный объем работы по делу. Пресс-службы официальных ведомств пока не предоставили дополнительных подробностей о ходе расследования и личности задержанного.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, убийство правого активиста Чарли Кирка спровоцировало всплеск гнева среди американских правых и призывы к мести. ФБР объявило вознаграждение до 9 млн рублей за сведения о причастных к преступлению.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что злорадство украинской пропаганды по поводу убийства Кирка свидетельствует о том, что Запад, поддерживая Киев, «вырастил кровавого монстра».

    Трамп назвал условие введения новых санкций против России
    Каллас: Россия и Китай меняют мировой порядок
    Ганчев: ВСУ практически покинули Купянск
    В Норвегии объяснили ложь запада о якобы глушении GPS Россией
    Британский эксперт заявил о возможной провокации Зеленского с дронами в Польше
    Заслуженный врач Ариэль утонул в Петербурге
    NYP: Подозреваемый в убийстве Кирка жил с трансгендером

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

