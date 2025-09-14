КНДР пообещала ответить на демонстрацию силы со стороны США

Пхеньян осудил учения Iron Mace и Freedom Edge на полуострове

Tекст: Денис Тельманов

О планах КНДР сдерживать военную угрозу со стороны США, Японии и Южной Кореи сообщило ЦТАК. Зампред Центрального военного комитета Трудовой партии Кореи Пак Чон Чхон заявил, что Корейская народная армия готова сделать «ответственный выбор» и защитить суверенитет страны от «демонстрации силы со стороны враждебных государств».

Он отметил, что учения Iron Mace являются «репетицией ядерной войны» и создают основную опасность для стабильности в регионе.

Пак Чон Чхон подчеркнул: «Если продолжится демонстрация силы со стороны враждебных стран, то наши ответные действия будут очевидными и интенсивными».

Он указал, что США подрывают безопасность на Корейском полуострове, укрепляя военный блок с союзниками и проводя бесконечные учения. По словам представителя КНДР, задача армии страны – «сдерживать войну и защищать суверенитет».

Как уточняет «ЦТАК», учения Iron Mace и Freedom Edge проходят с 15 по 19 сентября и направлены на интеграцию ядерных и обычных возможностей союзников. Пхеньян считает это продолжением конфронтационной политики против республики, несмотря на смену руководства в Сеуле.

Ким Е Чжон, сестра лидера КНДР, также назвала действия Южной Кореи, США и Японии «явной демонстрацией враждебности» и предупредила о негативных последствиях для самих инициаторов учений.

Как писала газета ВЗГЛЯД, военные Южной Кореи и США провели штабные учения Iron Mace на базе Кэмп Хамфрис с акцентом на ядерное сдерживание КНДР.

