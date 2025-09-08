В большинстве государств мира происходит балансирование между двумя экстремумами: полным исключением населения из политики, как на Западе, и его участием в ней на основе четко выраженного приоритета национального значения – как в России, Китае или Индии.0 комментариев
Китай обвинил США в ментальной колонизации мира
На Форуме СМИ и аналитических центров Глобального Юга в Китае был раскрыт новый доклад, посвященный идеологическому давлению со стороны США и его последствиям.
Китайский государственный аналитический центр «Синьхуа» опубликовал доклад о ментальной колонизации мира Соединенными Штатами, передает «Коммерсантъ».
Документ был представлен 7 сентября на Форуме СМИ и аналитических центров Глобального Юга. В докладе США обвиняются в осуществлении контроля над мышлением для закрепления неравенства во всем мире.
Авторы исследования отмечают, что методы такого контроля включают «принудительную перестройку, злонамеренное манипулирование, скрытое проникновение и долгосрочное разложение». Особое внимание уделяется новейшим технологиям и искусственному интеллекту, которые, по мнению аналитиков, позволяют Соединенным Штатам действовать более скрытно и влиять на глобальные процессы шире и эффективнее.
В докладе содержится призыв ко всем странам избавиться от идеологических ограничений и вернуть «культурную уверенность», а также к созданию «яркой мозаики цивилизационного разнообразия» на планете.
Форум, где был представлен доклад, объединил около 500 представителей более 260 СМИ, аналитических центров и государственных учреждений из 110 стран и регионов, обсуждая адаптацию Глобального Юга к переменам в мире.
