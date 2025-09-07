В одной из онлайн-игр мальчик познакомился с девочкой. Она написала ему в мессенджер, и они начали мило общаться. А потом мальчику позвонил «майор» и сказал, что теперь задача – узнать банковские пароли родителей. А то всех посадят в тюрьму.9 комментариев
CNN заявил о возможной встрече Трампа и Си Цзиньпина в Южной Корее
В рамках саммита АТЭС в Кенджу в конце октября может состояться встреча президента США Дональда Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином, сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники.
Саммит АТЭС под председательством Республики Корея планируется провести с 31 октября по 1 ноября. По данным CNN, Трамп планирует принять участие в саммите, обсуждается возможность встречи с Си Цзиньпином на площадке мероприятия, однако никаких окончательных договоренностей пока нет, передает ТАСС.
Белый дом подтвердил, что визит Трампа в Кенджу возможен, его целью станут переговоры по экономике, торговле, обороне и гражданской энергетике.
Кроме того, поездка может предоставить возможность для переговоров с лидером КНДР Ким Чен Ыном, указывает CNN.
По информации телеканала, президент Южной Кореи Ли Чжэ Мен на прошлой неделе официально пригласил Трампа на саммит АТЭС и выразил мнение, что это событие может стать подходящей площадкой для встречи с Ким Чен Ыном.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Китае прошел масштабный военный парад, посвященный 80-й годовщине окончания Второй мировой войны. Президент США Дональд Трамп заявил о существовании заговора России, Китая и КНДР против Соединенных Штатов. Кремль отверг обвинения Трампа в заговоре. Трамп сообщил, что в течение одной-двух недель рассчитывает понять перспективы своих отношений с президентом России Владимиром Путиным, Си Цзиньпином и Ким Чен Ыном.