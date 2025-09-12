Анонсированы совместные учения Южной Кореи и США

KBS: Вооруженные силы Южной Кореи и США проведут учения Iron Mace

Tекст: Дмитрий Зубарев

Командно-штабные учения Iron Mace пройдут 15–19 сентября на базе «Кэмп Хамфрис» вблизи Пхентхэка, сообщает ТАСС.

В ходе маневров планируется интегрировать ядерный потенциал США и возможности Южной Кореи для отработки сценариев сдерживания ядерной угрозы со стороны КНДР.

Учения станут третьими в этом году после апрельских и августовских тренировок. Впервые они будут проведены при президенте Южной Кореи Ли Чжэ Мене, который придерживается линии диалога и снижения напряженности на Корейском полуострове. Одновременно с этими маневрами силы Южной Кореи, США и Японии проведут трехсторонние учения Freedom Edge в международных водах к югу от острова Чеджудо.

Iron Mace организуются на основании рекомендаций ядерной консультативной группы, созданной после встречи президентов Юн Сок Еля и Джо Байдена в 2023 году. Власти КНДР считают подобные учения подготовкой к возможному вторжению.

Как писала газета ВЗГЛЯД, сестра лидера КНДР Ким Е Чжон обвинила власти Южной Кореи в сокрытии истинных причин конфронтации на Корейском полуострове. Япония выразила протест Сеулу из-за проведения военных учений у спорных островов. США и Южная Корея начали масштабные учения Freedom Flag с участием 90 самолетов.