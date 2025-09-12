  • Новость часаРостех поставил военным новые партии БМП-3 и БМД-2
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Украина прощается с мечтой о нероссийском газе
    Экс-президент Бразилии Болсонару получил 27 лет тюрьмы
    Военный эксперт: Вторжение беспилотников показало плохую подготовку польской армии
    Ветеран «Альфы» увидел признаки того, что в Кирка стрелял профессионал
    Трамп не исключил «ошибки» с беспилотниками в Польше
    Польша перекрыла границу с Белоруссией забором с колючей проволокой
    Бразилия ответила на угрозы Госдепа США
    Япония ввела новые санкции против России
    В российских регионах начался Единый день голосования
    Мнения
    Борис Акимов Борис Акимов Как стать социальным архитектором

    Гуляет новость о том, что в МГУ и Финансовой академии появляется специальность «Социальный архитектор». Вот вам очень конкретная история из жизни социальной архитектуры, в том виде, в котором она нам всем действительно очень нужна.

    0 комментариев
    Дмитрий Самойлов Дмитрий Самойлов Что нас ждет в финале технического прогресса

    В 2025 году в два раза увеличились и достигли 1 млн экземпляров продажи тамагочи. Помните, в 90-е была такая игрушка-брелок – электронный питомец, за которым нужно ухаживать? Купил, позаботился, выкинул. Примерно к этому нас ведет технопрогресс и технофеодализм.

    7 комментариев
    Максим Сучков Максим Сучков В США убит американский Данила Багров

    Трамп выиграл выборы, но его «революция здравого смысла» пока не победила. В Америке все еще много сил и людей, которые хотят иного для нее (и мира) пути развития. И пока они есть, а таких парней, как Чарли Кирк, будут убивать, никакой «нормальности» в США не будет.

    6 комментариев
    12 сентября 2025, 08:42 • Новости дня

    Анонсированы совместные учения Южной Кореи и США

    KBS: Вооруженные силы Южной Кореи и США проведут учения Iron Mace

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Военные Южной Кореи и США запланировали штабные учения Iron Mace на базе Кэмп Хамфрис, уделяя внимание ядерному сдерживанию КНДР, сообщил телеканал KBS.

    Командно-штабные учения Iron Mace пройдут 15–19 сентября на базе «Кэмп Хамфрис» вблизи Пхентхэка, сообщает ТАСС.

    В ходе маневров планируется интегрировать ядерный потенциал США и возможности Южной Кореи для отработки сценариев сдерживания ядерной угрозы со стороны КНДР.

    Учения станут третьими в этом году после апрельских и августовских тренировок. Впервые они будут проведены при президенте Южной Кореи Ли Чжэ Мене, который придерживается линии диалога и снижения напряженности на Корейском полуострове. Одновременно с этими маневрами силы Южной Кореи, США и Японии проведут трехсторонние учения Freedom Edge в международных водах к югу от острова Чеджудо.

    Iron Mace организуются на основании рекомендаций ядерной консультативной группы, созданной после встречи президентов Юн Сок Еля и Джо Байдена в 2023 году. Власти КНДР считают подобные учения подготовкой к возможному вторжению.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сестра лидера КНДР Ким Е Чжон обвинила власти Южной Кореи в сокрытии истинных причин конфронтации на Корейском полуострове. Япония выразила протест Сеулу из-за проведения военных учений у спорных островов. США и Южная Корея начали масштабные учения Freedom Flag с участием 90 самолетов.

    11 сентября 2025, 07:35 • Новости дня
    MWM: Россия получит миллиарды при сохранении «Адмирала Кузнецова»
    MWM: Россия получит миллиарды при сохранении «Адмирала Кузнецова»
    @ Министерство обороны РФ

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Сохранение единственного российского авианосца «Адмирал Кузнецов» может принести стране миллиардные доходы и расширить перспективы военно-технического сотрудничества с Китаем и Индией, пишет Military Watch Magazine.

    Возвращение корабля на передовую с обновленным авиакрылом откроет для российского оборонного сектора новые возможности, говорится в материале Military Watch Magazine, передает «Газета.Ru».

    Сохранение авианосца позволит Москве проводить совместные стратегические маневры с Китаем и Индией, а также расширить экспорт сопутствующей военной техники. В частности, Россия уже заработала 2,3 млрд долларов на продаже авианосца Vikramaditya Индии и свыше 2 млрд долларов на поставке истребителей МиГ-29К для этого корабля.

    Дополнительно были заключены контракты на покупку 14 вертолетов дальнего радиолокационного обнаружения и управления Ка-31, а также ряд других менее значимых соглашений. Предоставление Индии доступа к российским технологиям делает Москву более привлекательным партнером по сравнению с Францией.

    Ранее глава совета директоров Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Андрей Костин заявил, что ремонт тяжелого авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов» нецелесообразен из-за его возраста и высокой стоимости.

    Военный эксперт Василий Кашин в беседе с газетой ВЗГЛЯД пояснял, что техническое состояние «Адмирала Кузнецова» сильно ухудшилось из-за того, что авианосец не имел полноценно оборудованного причала и расходовал ресурс своей силовой установки на рейде.

    Комментарии (15)
    11 сентября 2025, 14:30 • Новости дня
    Стало известно о разработке ОКБ Сухого восьми новых беспилотников

    ОКБ Сухого начало разработку восьми различных типов беспилотников

    Стало известно о разработке ОКБ Сухого восьми новых беспилотников
    @ Владимир Гердо/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Специалисты ОКБ Сухого работают над созданием сразу восьми новых моделей беспилотных летательных аппаратов, охватывающих разные задачи в авиационной отрасли, заявил первый заместитель директора филиала – управляющий директор ОКБ ОТА – директор ОКБ Сухого Михаил Стрелец.

    По его словам, ОКБ Сухого, входящее в состав Объединенной авиастроительной корпорации, занимается разработкой восьми различных беспилотных летательных аппаратов, передает ТАСС.

    «Сегодня у нас [ОКБ Сухого] в разработке порядка восьми типов различных беспилотных летательных аппаратов», – сказал Стрелец. Он уточнил, что для оперативно-тактической авиации ключевым развитием станет переход от авиационного комплекса к авиационной системе.

    Стрелец добавил, что создание функциональных комплексов и систем, включающих пилотируемые, беспилотные и опционно-пилотируемые элементы, позволит эффективнее решать задачи преодоления эшелонированной системы ПВО и снизит стоимость таких операций.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российский истребитель Су-57 признан лучшим в мире по сверхзвуковой дальности и маневренности. Летчик-испытатель Богдан рассказал, что истребитель шестого поколения должен иметь высокую степень автоматизации и интеграцию беспилотных систем. Главный конструктор объяснил, почему новый российский беспилотник обладает необычным обликом для повышения эффективности в бою.

    Комментарии (0)
    5 сентября 2025, 11:38 • Видео
    Генсек НАТО проговорился насчет Украины

    Встреча спонсоров Украины в Париже завершилась странно, как и звонок ее участников президенту США Дональду Трампу: хозяин Белого дома потребовал от ЕС отказаться от закупок российской нефти, хотя там от них уже отказались. Но главный тезис озвучил генсек НАТО Марк Рютте: Россия не будет решать, какие «миротворцы» поедут на Украину. Спорим, что будет?

    Комментарии (2)
    9 сентября 2025, 15:14 • Новости дня
    Стало известно о переносе Филиппинами закупки истребителей F-16 у США

    Филиппины отложили закупку F-16 на 5,6 млрд долларов из-за бюджета

    Tекст: Денис Тельманов

    Филиппины приостановили крупную сделку по покупке американских истребителей, сославшись на нехватку финансовых средств и другие приоритеты вооруженных сил.

    Филиппины отложили закупку истребителей F-16 у США на сумму 5,6 млрд долларов из-за финансовых ограничений, передает ТАСС. Посол Филиппин в Вашингтоне Хосе Мануэль Ромуальдес сообщил, что реализация контракта приостановлена из-за нехватки средств на этот проект. В качестве основной причины посол назвал финансирование, отметив, что этот вопрос является ключевым для заключения сделки.

    Ромуальдес также уточнил, что, по словам министра обороны Филиппин, у армии страны сейчас есть более приоритетные задачи, чем закупка истребителей, и дальнейшее развитие ситуации будет зависеть от распределения средств на модернизацию.

    В апреле 2023 года США и Филиппины достигли договоренности об усилении сотрудничества в сфере обороны, пишет ТАСС. В феврале 2024 года президент Филиппин Фердинанд Маркос – младший одобрил план модернизации вооруженных сил на сумму 36 млрд долларов на ближайшее десятилетие, учитывая напряженность в Южно-Китайском море.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американская армия начала формировать новые оперативные группы для действий на прифронтовых островах в случае конфликта с Китаем. Официальный представитель Минобороны КНР обвинил филиппинские корабли в провокациях около острова Хуанъянь и пообещал ответные меры. США выделили Филиппинам не менее 3 млрд филиппинских песо для поддержки энергетики, морских проектов и экономического развития.

    Комментарии (2)
    9 сентября 2025, 11:39 • Новости дня
    Rheinmetall пообещал Киеву новые системы противодронной защиты Skyranger
    Rheinmetall пообещал Киеву новые системы противодронной защиты Skyranger
    @ IMAGO/Uwe Koch/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Германский концерн Rheinmetall планирует в ближайшие месяцы отправить Киеву новейшие мобильные системы противодействия дронам Skyranger, каждая из которых покрывает четыре квадратных километра, сообщил глава компании Армин Паппергер каналу ZDF.

    По его словам, германский концерн Rheinmetall в 2025 году впервые поставит Киеву свои новейшие системы противодронной защиты Skyranger, передает ТАСС. Договор на поставку будет подписан 10 сентября в Лондоне на выставке вооружений DSEI.

    Паппергер отметил: «Уже в этом году будут поставлены первые [системы]». По данным телеканала, сумма сделки составляет несколько сотен миллионов евро.

    Комплекс Skyranger – мобильная система противодействия дронам и ракетам, которую можно устанавливать на автомобили. По словам главы Rheinmetall, каждая из таких систем способна защищать территорию размером четыре на четыре километра, обеспечивая на ней «полное отсутствие дронов».

    Отмечается, что Украина получит Skyranger раньше, чем немецкая армия, хотя Бундесвер также сделал заказ на эти системы. Кроме того, Rheinmetall поставляет Киеву танки, боеприпасы и строит на Украине завод по сборке боеприпасов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, компания Rheinmetall назвала Украину «двигателем роста» для продаж своего концерна. Германия планирует закупить тысячи танков и боевых машин пехоты на фоне роста военных расходов. Rheinmetall и Lockheed Martin объявили о запуске совместного производства снарядов в Европе.

    Комментарии (9)
    11 сентября 2025, 14:52 • Новости дня
    США запустили первые спутники системы раннего ракетного предупреждения

    США вывели на орбиту 21 спутник системы отслеживания ракетных угроз

    США запустили первые спутники системы раннего ракетного предупреждения
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Первая группа из 21 спутника системы Proliferated Warfighter Space Architecture выведена на орбиту для усиления предупреждения о ракетных угрозах и быстрой передачи данных, сообщило Космическое агентство США (SDA).

    Пуск ракеты-носителя Falcon 9 с первой группой спутников проекта Proliferated Warfighter Space Architecture (PWSA) был проведен с базы ВВС США Ванденберг, передает ТАСС.

    На орбиту отправлены 21 аппарат производства York Space Systems, которые будут обеспечивать передачу данных и отслеживание ракетных запусков с низкой околоземной орбиты для системы раннего предупреждения.

    В пресс-релизе ведомства и. о. директора SDA Гурпартап Сандху назвал запуск значимым достижением агентства, подчеркнув, что система «усилит стратегические преимущества и обеспечит всем боевым силам США новые оперативные возможности». Всего первая группировка PWSA (T1) будет включать 154 спутника: 126 для коммуникации, 28 для слежения за ракетами и 4 экспериментальных аппарата ракетной обороны.

    На данный момент спутники остаются на начальной орбите – специалисты проверяют системы перед отправкой на конечную высоту. В течение девяти месяцев планируется вывести на орбиту все остальные спутники группировки T1. Ранее SDA уже запускало спутники нулевой группировки для демонстрации технологий в 2023 и 2024 годах.

    Портал Ars Technica отмечает, что новое орбитальное созвездие отличается от спутников эпохи холодной войны меньшей стоимостью и способностью отслеживать современные типы вооружений, в том числе малогабаритные и гиперзвуковые ракеты. Многочисленность группировки повышает устойчивость к внешним воздействиям и атакам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США предложил увеличить военный бюджет для финансирования ПРО «Золотой купол» и создания истребителя F-47. Трамп начал искать замену компании Маска в проекте ПРО «Золотой купол». В США допустили заключение сделки с Канадой по присоединению к «Золотому куполу».

    Комментарии (3)
    10 сентября 2025, 00:58 • Новости дня
    Заявления Зеленского о якобы ударе ВС России по поселку в ДНР оказались фейком

    Источник в МО опроверг слова Зеленского об ударе по мирным жителям в ДНР

    Tекст: Ирма Каплан

    Заявления главы киевского режима Владимира Зеленского о якобы ударе ВС России по поселку Яровая в подконтрольной Киеву части ДНР оказались фейком, который разоблачили в Telegram-канале «Война с фейками» и в Минобороны России.

    «Мы наблюдаем очередную провокацию киевского режима. На это указывает ряд фактов», – говорится в посте с фотодоказательствами и объяснениями неправдоподобных обвинений Зеленского.

    По данным источника ресурса в Минобороны, ВС России в указанный Зеленским день не наносили ударов по поселку. Последний удар ВКС России в этом районе наносили  ночью 7 сентября, но не по населенному пункту, а ближе к расположенной почти на линии боевого соприкосновения соседней Новоселовке.

    Кроме того, представленная на украинских видео локация легко устанавливается по спутниковым снимкам. Удалось найти даже конкретное дерево, около которого, по утверждениям украинской стороны, упала бомба.

    «Демонстрируемая воронка по своей форме и размеру не соответствует таковой от падения реальной авиабомбы. Самой ходовой российской бомбой в зоне СВО является ФАБ-500, которая содержит в себе около 200 кг взрывчатки. При падении подобный боеприпас наносит несопоставимо большие разрушения», – сказано в объяснении разоблачителей фейков.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Daily Mail сообщила, что команда Владимира Зеленского распространяла фейковую информацию в репортаже Financial Times о разговоре в Киеве с главой Минфина США Скоттом Бессентом.

    Комментарии (3)
    10 сентября 2025, 04:46 • Новости дня
    На Украине начался «прогрев населения» к мобилизации женщин

    Tекст: Ирма Каплан

    Численность личного состава ВСУ сокращается, принудительно мобилизованные – бойцы не лучшего качества, а добровольцев нет, поэтому на Украине запустили «прогрев населения» к мобилизации женщин, рассказали в российских силовых структурах.

    «В бригадах вводятся должности советников комбрига по вопросам гендерного равенства. Например, в 22-й отдельной механизированной бригаде на эту должность назначена молодая и перспективная Мяшкур Дарья Олеговна, выпускница военного института Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, – рассказал источник ТАСС.

    Он отметил, что Мяшкур за пять лет службы в ВСУ стала майором, что даже по меркам военного времени считается очень быстрым. При этом функции и обязанности  данной должности не известны.

    Как писала в августе газета ВЗГЛЯД, в рядах украинской армии, оборонявших Щербиновку в ДНР, было много женщин-военнослужащих, заявил командир отделения штурмовиков 103-го мотострелкового полка «Южной» группировки.

    Почти 9,5 тыс. осужденных, включая сто женщин, были мобилизованы в ряды ВСУ и сейчас выполняют различные задачи на фронте и в тылу.

    Женщинам из Колумбии, Бразилии, Мексики и Перу предложили стать наемницами на Украине, особое внимание уделяя кандидаткам с медицинским образованием.

    Комментарии (0)
    11 сентября 2025, 16:42 • Новости дня
    Марочко сообщил о взятии Сосновки и прорыве обороны ВСУ

    ВС РФ освободили Сосновку и продвинулись на 10 км вглубь обороны

    Tекст: Денис Тельманов

    Российские войска заняли населенный пункт Сосновка в Днепропетровской области и продвинулись на 10 километров вглубь украинской обороны.

    Военный эксперт Андрей Марочко сообщил об этом агентству ТАСС, уточнив, что освобождение Сосновки позволило российским силам вклиниться в оборону Вооруженных сил Украины на глубину 10 километров.

    По его словам, «расстояние от Донецкой народной республики до населенного пункта Сосновка составляет порядка 10 км. Это уже неплохой результат для формирования буферной зоны, но его нужно развивать».

    Марочко ранее отмечал, что контроль над Сосновкой позволяет создать буферную зону на стыке с Донецкой народной республикой. О взятии населенного пункта бойцами подразделения «Восток» Министерство обороны России заявило 11 сентября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, подразделения группировки «Восток» освободили населенный пункт Сосновка в Днепропетровской области. Российские военные освободили населенный пункт Хорошее в Днепропетровской области.

    Комментарии (0)
    9 сентября 2025, 18:44 • Новости дня
    Приговор Тимуру Иванову вступил в законную силу после апелляции

    Суд признал законным приговор экс-замминистра обороны Иванову за растрату и вывод денег

    Tекст: Денис Тельманов

    Первый апелляционный суд поддержал вердикт в отношении бывшего замминистра обороны, приговоренного к 13 годам за финансовые преступления.

    Решение суда вступило в силу, передает ТАСС. Первый апелляционный суд общей юрисдикции подтвердил законность приговора бывшему заместителю министра обороны Тимуру Иванову, признанному виновным в растрате средств при закупке двух паромов для Керченской переправы и выводе около 3,9 млрд рублей из банка «Интеркоммерц».

    Иванов лично участвовал в рассмотрении апелляционных жалоб. Его адвокаты настаивали на отмене обвинительного приговора и просили вернуть дело на новое рассмотрение или полностью оправдать подзащитного. Объем уголовного дела насчитывает 89 томов.

    Срок уголовного преследования по делу истекает в октябре 2025 года. Ожидается, что защита Иванова будет обжаловать решение суда в кассационном порядке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в отношении бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова возбуждено новое уголовное дело, у него дома обнаружили коллекцию огнестрельного и холодного оружия, включая образцы СС и люфтваффе.

    В ближайшие дни по делу о взятках ожидается проведение следственных мероприятий с участием Иванова. Андрей Захаров, бенефициар Zaira Invest&Trade Inc, арестован заочно и объявлен в международный розыск по делу о хищении средств банка «Интеркоммерц».

    Комментарии (0)
    9 сентября 2025, 14:51 • Новости дня
    Польша решила закрыть границу с Белоруссией из-за учений

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Польские власти намерены полностью перекрыть пропуск через границу с Белоруссией из-за предстоящих белорусско-российских учений «Запад-2025», заявил польский премьер Дональд Туск.

    Планируется закрыть все пограничные переходы на границе с Белоруссией, включая железнодорожные, сказал Туск, передает ТАСС.

    Мера будет введена в ночь с 11 на 12 сентября в ответ на проведение учений «Запад-2025» совместно Белоруссией и Россией.

    Ранее Туск заявлял, что польские власти примут «особые меры» против Белоруссии, если на учениях «Запад-2025» произойдут некие «провокации».

    В Минске поясняли, что российско-белорусские учения «Запад-2025» необходимы лишь для защиты Союзного государства.

    Комментарии (0)
    9 сентября 2025, 14:17 • Новости дня
    Власти Украины вдвое увеличили сроки выплат компенсаций за гибель военных

    Tекст: Денис Тельманов

    Министерство обороны Украины обновило порядок назначения и выплаты единовременного пособия в случае гибели военнослужащих: размер пособия для семей погибших военных не изменился, однако выплачивать его по новому порядку будут значительно дольше.

    Теперь сумма 15 млн гривен ($365 тыс.) будет выплачиваться так: 3 млн гривен ($73 тыс.) родственники получат сразу, оставшиеся 12 млн ($290 тыс.) – в течение 80 месяцев равными платежами по 150 тыс. гривен ($3,6 тыс.) ежемесячно. Ранее эти выплаты распределялись на 40 месяцев, что составляло примерно 300 тыс. гривен ($7,3 тыс) в месяц, передает ТАСС.

    Как отмечается в официальном сообщении Минобороны Украины, новые правила распространяются на все подразделения сил безопасности и обороны страны, а для семей, чья утрата произошла до 1 сентября, порядок выплат останется прежним.

    В министерстве утверждают, что изменения позволят «усилить плановость и устойчивость системы поддержки семей погибших», при этом сохраняется возможность срочной выплаты части средств для решения первоочередных нужд

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские власти хоронят на новом кладбище под Киевом солдат как неизвестных, чтобы не выплачивать положенные родственникам выплаты. Колумбийским наемникам, которых заманивают на Украину обещаниями крупных выплат и страховки, зачастую отказывают в компенсациях после гибели на фронте. В Киеве, Харькове и Сумах прошли митинги в поддержку родственников украинских военных, пропавших без вести.

    Комментарии (0)
    10 сентября 2025, 05:11 • Новости дня
    БПЛА на оптоволокне «Ветерок» смогли поражать цели на расстоянии 25 км

    Tекст: Ирма Каплан

    Производитель российских беспилотников на оптоволокне «Ветерок» рассказал об их способности поражать цели на значительных расстояниях, сообщили в Народном фронте.

    «В ходе боевого применения дроном на оптоволокне поразили на расстоянии 25 километров вражескую боевую машину пехоты. Около 1 тыс. изделий поставлено в зону СВО, но при наличии потребности наши возможности позволяют производить в десятки раз больше», – отметил гендиректор производителя, ассоциации FPV Денис Мерзликин.

    Многофункциональный беспилотный летательный аппарат "Ветерок" предназначен для выполнения задач по поражению техники и живой силы противника, грузоперевозок и минирования территорий, сообщили ТАСС в Народном фронте.

    Кулибин-клуб Народного фронта занимается отбором, тестированием, поддержкой серийного производства лучших разработок отечественных инженеров. Благодаря этой инициативе удалось поставить на передовую тысячи инновационных средств радиоэлектронной борьбы для противодействия вражеским беспилотникам, квадрокоптеры, самоходные тележки-роботы и другие изделия.

    Напомним, ранее первый зампред правительства Денис Мантуров заявлял, что в стране каждый месяц производят сотни тысяч оптоволоконных дронов.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, новейшая беспилотная лодка с оптоволоконным управлением проходит испытания на базе Черноморского флота, а ее боевые испытания запланированы на сентябрь.

    Ежемесячный выпуск оптоволоконных дронов «Князь Вандал Новгородский» превысил 50 тыс. штук, заявил генеральный директор НПЦ «Ушкуйник» Алексей Чадаев.

    Комментарии (0)
    9 сентября 2025, 15:07 • Новости дня
    Парламент Дании разрешил министру обороны игнорировать законы при строительстве

    Датский министр обороны получил право ускорять строительство важных объектов

    Tекст: Денис Тельманов

    Датское законодательство теперь позволяет ускоренно возводить военные объекты, минуя нормы, которые могли бы замедлить процесс, включая экологические ограничения.

    Парламент Дании принял закон, позволяющий министру обороны Троэльсу Лунду Поульсену игнорировать существующие правила, которые потенциально могли бы затормозить возведение военных объектов, передает TV2.

    Новый порядок распространяется на строительство объектов, имеющих национальное значение, и позволит завершать их быстрее за счет пренебрежения нормативными требованиями, например, в области экологии.

    Министр Поульсен заявил: «Я считаю, что в свете нынешней серьезной ситуации в сфере политики безопасности, это принятие закона – необходимость».

    Телеканал отмечает, что действие закона завершится в 2028 году. В качестве примера, на который уже поступили жалобы от жителей, приводится проект по восстановлению производства боеприпасов в городе Эллинг, где граждане опасаются за свою безопасность и права.

    Ранее датские СМИ сообщали, что законопроект позволит ускорять стройку объектов, включая предприятия оборонной сферы, даже если потребуется обойти действующее законодательство.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, британское правительство выделило дополнительно 250 млн фунтов стерлингов на развитие оборонного сектора с акцентом на строительство новых кораблей для ВМС. В Дании начали строить совместный завод по выпуску ракетных и беспилотных компонентов для нужд киевского режима.

    Комментарии (0)
    11 сентября 2025, 13:50 • Новости дня
    На МиГ-УТС внедрили уникальное распределенное управление самолетом

    Замдиректора ОКБ Микояна Матвеев рассказал про новый МиГ-УТС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В конструкции нового учебно-тренировочного самолета МиГ-УТС впервые появится распределенное управление с четырьмя взаимозаменяемыми индикаторами, заявил первый заместитель управляющего директора ОКБ ОТА – директор ОКБ Микояна Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, входит в госкорпорацию Ростех) – Алексей Матвеев.

    По его словам, разработка учебно-тренировочного самолета МиГ-УТС ведется с учетом будущих требований, чтобы курсанты могли пересаживаться на истребители шестого и седьмого поколений, передает ТАСС.

    Матвеев уточнил, что машина должна быть одновременно простой, надежной и максимально современной.

    По словам Матвеева, основная цель – обеспечить актуальность самолета и соответствие не только сегодняшним, но и завтрашним стандартам. «Самолет должен быть простым и надежным, с одной стороны. С другой стороны, он должен быть очень современным и отвечать требованиям не столько сегодняшнего дня, сколько требованиям завтрашнего дня. Чтобы курсанты, которые на нем учились, пересаживались не только на сегодняшние [самолеты] пятого поколения, но и на комплексы шестого поколения и на любые комплексы возможного развития шестого и седьмого поколения», – заявил Матвеев.

    В МиГ-УТС впервые будет реализовано распределенное управление с четырьмя взаимозаменяемыми индикаторами. Матвеев отметил, что при отказе одного индикатора управление возьмут на себя остальные, что повысит надежность и безопасность полетов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в России разработали первый летный образец учебно-тренировочного самолета МиГ-УТС.

    Комментарии (0)
    11 сентября 2025, 11:16 • Новости дня
    В российской армии создали спецотряд БПЛА с удаленным управлением

    Спецотряд БПЛА с пунктом управления за сотни километров от фронта создан в ВС России

    Tекст: Мария Иванова

    В вооруженных силах России появился первый специальный отряд беспилотников, командный пункт которого размещен на значительном удалении от фронта.

    Первый специальный отряд беспилотных летательных аппаратов с пунктом управления, расположенным на сотни километров от линии боевого соприкосновения, создан в армии России, сообщили в пресс-службе Центра беспилотных систем и технологий (ЦБСТ).

    В ЦБСТ отметили, что новый тыловой центр управления создан на базе подразделения «Сомали» и 24-й отдельной мотострелковой бригады при поддержке партии «Единая Россия». Отряду передали современные дроны «Скворец» и программно-аппаратные комплексы «Орбита», передает ТАСС.

    Председатель правления ЦБСТ Андрей Безруков сообщил, что такой отряд впервые позволяет в рамках одного пункта управления, находящегося на удалении в сотни километров, объединять работу операторов разведывательных и ударных БПЛА.

    Безруков также пояснил: «На ленточке назначенный солдат с рюкзаком беспилотников просто будет периодически выбегать из укрытия, ставить дрон на землю, нажимать на нем кнопку и убегать обратно».

    Накануне стало известно, что партия «Единая Россия» и Центр боевого применения и сопровождения технологий (ЦБСТ) создали новые тыловые центры управления беспилотниками.

    ЦБСТ ранее передал дроны «Скворец» отряду Тихоокеанского флота на учениях «Восточный бриз-2025».

    Председатель правления ЦБСТ оценил влияние санкций Киева на производителей беспилотников как незначительное.

    Комментарии (0)
    Главное
    ПВО Ленинградской области сбила более 30 беспилотников
    Украинский истребитель уронил ракету на жилой дом в Волынской области
    Сдавшийся в Мариуполе подполковник ВСУ назначен командиром бригады
    Ростех поставил военным новые партии БМП-3 и БМД-2
    Новая глава МИД Британии решила посетить Киев
    Названы самые высокооплачиваемые офисные работники
    Минпросвещения потребовало не тратить на домашние задания более 3,5 часов

    Украина прощается с мечтой о нероссийском газе

    Проект Киева по поставке азербайджанского газа через Румынию на Украину продлился всего месяц. Уже в сентябре все заглохло. А это значит, что Украина по-прежнему сильно зависит от российского газа, который получает через посредников – Венгрию и Словакию. И если не лукавить, то без России и остальных энергоресурсов у страны бы не было. Подробности

    Перейти в раздел

    Убийство соратника Трампа толкает США к гражданской войне

    «События в Юте – это точный расчет либералов». Такими словами политологи комментируют убийство одного из самых знаковых соратников президента США. Почему Трамп назвал убитого «великим и даже легендарным», чем был известен этот человек, за что он критиковал Украину и к каким последствиям приведет это преступление? Подробности

    Перейти в раздел

    «Мы синхронизировались со страной». Как на Урале изменилось отношение к ветеранам СВО

    «Мы синхронизировались со страной», говорят ветераны СВО из Свердловской области, где весной обновилось региональное руководство. Вернувшиеся с фронта бойцы рассказали спецкору газеты ВЗГЛЯД, как за последние полгода изменился подход к участникам спецоперации в Уральском регионе. Подробности

    Перейти в раздел

    США ищут подходы к России через Белоруссию

    США хотят возобновить работу своего посольства в Минске и уже отменили санкции против белорусской авиакомпании «Белавиа». Таковы итоги визита в Минск представителя президента США Джона Коула. В ответ Александр Лукашенко помиловал очередную партию заключенных и готов заключить большую сделку с США. Чем продиктовано стремление администрации Трампа к улучшению отношений с Минском и существует ли из-за этого угроза раскола в российско-белорусских отношениях? Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Генсек НАТО проговорился насчет Украины

      Встреча спонсоров Украины в Париже завершилась странно, как и звонок ее участников президенту США Дональду Трампу: хозяин Белого дома потребовал от ЕС отказаться от закупок российской нефти, хотя там от них уже отказались. Но главный тезис озвучил генсек НАТО Марк Рютте: Россия не будет решать, какие «миротворцы» поедут на Украину. Спорим, что будет?

    • Итоги визита Путина в Китай

      Многодневный визит президента России Владимира Путина в Китай завершен. Рассказываем о главных итогах и историческом контексте произошедшего.

    • Европа стала жабой на дне колодца

      «У меня такое впечатление, что мы в Евросоюзе как жаба, которая сидит на дне колодца, и мы не видим, что находится наверху», – заявил премьер Словакии Роберт Фицо на переговорах с президентом России Владимиром Путиным. Это сравнение он нашел в неожиданном месте.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    • Европа и Зеленский привезли в Белый дом нарезки Украины

      Лидер киевского режима Владимир Зеленский вместе с группой поддержки в лице лидеров стран ЕС встретятся с Дональдом Трампом – они будут пытаться убедить президента США, что осколки Украины можно все еще склеить заново. Ответ Трампа, впрочем, можно предугадать: еще накануне он написал по этому поводу, что «некоторые вещи никогда не меняются», напомнив, что и Крым уже давно стал частью России.

    • Трамп направил американский «Титаник» на БРИКС

      Угрозы президента Соединенных Штатов против России и группы стран Глобального Юга привели к консолидации БРИКС. Президент Бразилии уже заявил о планах выработки странами БРИКС совместного ответа на американские пошлины. Так международная структура, которую некоторые аналитики называли аморфной и которая никогда не позиционировала себя как антизападная, вступает в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации