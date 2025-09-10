Минобороны объявило о продвижении на всех направлениях спецоперации

Tекст: Ольга Иванова

Российское Министерство обороны сообщило о результатах спецоперации на Украине по состоянию на 10 сентября 2025 года, передает Минобороны РФ.

Подразделения группировки «Север» нанесли поражение частям ВСУ в районах населенных пунктов Алексеевка, Хотень, Юнаковка и Могрица Сумской области. Потери противника составили до 170 военнослужащих, боевую бронированную машину, 15 автомобилей и артиллерийское орудие. Уничтожены семь складов боеприпасов и материальных средств.

На Харьковском направлении поражены подразделения механизированной и мотопехотной бригад ВСУ, а также бригады теробороны и пограничный отряд Украины. Потери украинских формирований в этих районах также включили уничтожение техники и личного состава.

Группировка «Запад» улучшила тактическое положение, нанеся удары по живой силе и технике двух механизированных, десантно-штурмовой, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах Купянска, Изюмского, Кировска и Красного Лимана. Потери ВСУ перевалили за 250 военнослужащих, уничтожены танк, три боевые бронированные машины западного производства, 28 автомобилей, артиллерия, а также шесть станций радиоэлектронной борьбы и четыре склада боеприпасов.

Подразделения «Южной» группировки заняли более выгодные позиции, поражены формирования четырех механизированных, аэромобильной бригад ВСУ и двух бригад теробороны. В этих районах потери противника превысили 155 военнослужащих, уничтожены три бронированные машины, в том числе два американских М113, пять автомобилей и четыре орудия полевой артиллерии.

Подразделения «Центр» улучшили положение по переднему краю. Потери украинских бригад в районах Красноармейска, Димитрова, Родинского и Муравки составили свыше 455 военнослужащих, три боевые бронированные машины, шесть автомобилей, артиллерийские орудия и станция радиоэлектронной борьбы. В ходе ударов группировки «Восток» отмечено продвижение в глубину обороны противника и потери ВСУ более 230 военнослужащих, техники и артиллерии. «Днепр» нанес удары по технике и личному составу в Запорожской и Херсонской областях, уничтожив четыре станции радиоэлектронной борьбы и склад материальных средств.

Средствами ПВО РФ за сутки были сбиты три снаряда HIMARS, управляемая ракета «Нептун» и 225 беспилотников. Минобороны отмечает, что всего с начала спецоперации уничтожено 666 самолетов, 283 вертолета, более 82 тысяч беспилотников, 25 тысяч танков и других боевых бронированных машин, почти 30 тысяч орудий и минометов.