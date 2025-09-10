Эксперт оценил перспективы нового премьера Франции Лекорню

Политолог Корнилов: Назначение Лекорню лишь усугубит политический кризис во Франции

Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

«Назначение Лекорню премьером близко к абсурдному. Ведь речь идет о максимально лояльном Макрону политике. Более того, он абсолютно одиозен для оппозиции. Совершенно непонятно, как власти собираются выстраивать диалог с парламентскими партиями и разрешать политический кризис», – отметил политолог Владимир Корнилов.

«Макрон, обвиняемый в игнорировании интересов электората, усугубляет свое положение и политический кризис во Франции, назначая премьером представителя партии «Национальное объединение». Она заняла только третье место на прошлогодних парламентских выборах. Мы снова видим проявление так называемой либеральной демократии в чистом виде», – заметил аналитик.

«Я уверен, что Лекорню продолжит политику предыдущего премьера Байру: будет искать варианты экономии и статьи бюджета, по которым можно сократить расходы, примется убеждать общественность в необходимости «затянуть пояса» и начнет заигрывать с различными парламентскими фракциями. Собственно, закончит он так же, как предшественник», – считает эксперт.

«Судя по всему, Парижу в скором времени придется снова объявлять парламентские выборы. Более того, я допускаю, и сам глава государства будет вынужден инициировать проведение досрочной электоральной президентской кампании. Все это может осложнить планы Макрона занять высокий пост в институциях власти Евросоюза», – спрогнозировал спикер.

Ранее стало известно, что в Национальную ассамблею Франции (нижняя палата парламента) внесено предложение об импичменте президенту страны Эммануэлю Макрону. Документ подписали 86 депутатов левого крыла, в основном из фракции «Непокоренная Франция» (LFI), а также члены «Французской коммунистической партии», пишет Le Figaro.

В пояснительной записке Макрон обвиняется в «нарушении конституции по нескольким пунктам», «самодержавии» и «создании угрозы Республике». Кроме того, LFI в своем коммюнике поддержала начавшиеся утром в среду уличные протесты против политики исполнительной власти.

На этом фоне Елисейский дворец объявил, что новым премьер-министром Франции назначен Себастьен Лекорню – министр вооруженных сил, считающийся фаворитом Макрона. Президент уже поручил своему ставленнику «провести консультации с политическими силами, представленными в парламенте, для принятия бюджета».

Министр внутренних дел Брюно Ретайо поприветствовал выбор «премьера, который не является социалистом». «Французы хотят, чтобы мы принимали простые и здоровые решения для бюджета: сокращение государственных расходов, а не возврат к налогам, усиление безопасности, уменьшение иммиграции», – сказал он, призвав всех «затянуть пояса».

Однако весомая часть политических сил Франции раскритиковала такое решение Макрона. Национальный секретарь «Зеленых» Марин Тонделье выступила против назначения премьера «без консультаций с партиями, которые победили на парламентских выборах».

«Только уход Макрона может положить конец этой печальной комедии – неуважения к парламенту, избирателям и к политической порядочности», – согласился Жан-Люк Меланшон, сооснователь «Левой партии». В России придерживаются схожей позиции. «Франция устала от восьмилетнего позора Макрона, проблема которого – он сам», – написал в своем Telegram-канале председатель Госдумы Вячеслав Володин.

«Из трех случаев вынесения вотума недоверия правительству Франции два пришлось на период руководства страной Макроном. Это очередной антирекорд за время его нахождения во главе государства», – напомнил спикер нижней палаты российского парламента. Газета ВЗГЛЯД объясняла, почему происходящее называют «самым большим политическим кризисом за весь период Пятой республики».