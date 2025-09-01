СК завершил расследование дела о взятке полковника ГАБТУ Минобороны Тимофеева

Tекст: Дарья Григоренко

Тимофеева обвиняют в получении взятки и злоупотреблении должностными полномочиями. Дело с обвинительным заключением уже направлено в Московский гарнизонный военный суд для рассмотрения по существу, передает ТАСС.

В пресс-службе СК РФ отметили, что по ходатайству следствия суд избрал в отношении Тимофеева меру пресечения в виде заключения под стражу. «В целях обеспечения приговора в части взыскания штрафа на автомобиль, принадлежащий Тимофееву, наложен арест», – говорится в сообщении.

Ранее Московский военный суд начал рассмотрение дела против бывшего начальника Научно-исследовательского центра топогеодезического и навигационного обеспечения Минобороны полковника Игоря Рутько, обвиняемого в получении взяток на сумму около 30 млн рублей и превышении полномочий.

