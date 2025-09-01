Воспринимать Банк развития ШОС как аналог МВФ – ошибка. МВФ – это инструмент ушедшей глобалистской эпохи. Его кредиты были не про развитие, а про контроль. ШОС такой сценарий не нужен.0 комментариев
СК завершил расследование дела о взятке полковника ГАБТУ Минобороны Тимофеева
Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего начальника службы утилизации Главного автобронетанкового управления Минобороны России полковника Ильи Тимофеева, сообщили в пресс-службе СК РФ.
Тимофеева обвиняют в получении взятки и злоупотреблении должностными полномочиями. Дело с обвинительным заключением уже направлено в Московский гарнизонный военный суд для рассмотрения по существу, передает ТАСС.
В пресс-службе СК РФ отметили, что по ходатайству следствия суд избрал в отношении Тимофеева меру пресечения в виде заключения под стражу. «В целях обеспечения приговора в части взыскания штрафа на автомобиль, принадлежащий Тимофееву, наложен арест», – говорится в сообщении.
Ранее Московский военный суд начал рассмотрение дела против бывшего начальника Научно-исследовательского центра топогеодезического и навигационного обеспечения Минобороны полковника Игоря Рутько, обвиняемого в получении взяток на сумму около 30 млн рублей и превышении полномочий.
Бывшему начальнику службы утилизации главного автобронетанкового управления Минобороны Илье Тимофееву вынесли обвинительный приговор по делу о взяточничестве в особо крупном размере.