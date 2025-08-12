Ни одна из стран, перешедших под внешнее управление ради безопасности и процветания, их не получила. Вместо этого их уделом стала война, тотальная коррупция, а также разрыв с союзниками.12 комментариев
Бывший руководитель центра Минобороны Рутько обвинялся во взятках на 30 млн
Московский военный суд начал рассмотрение дела против Игоря Рутько, обвиняемого в получении взяток и превышении полномочий на сумму около 30 млн рублей.
Дело против бывшего начальника Научно-исследовательского центра топогеодезического и навигационного обеспечения Минобороны полковника Игоря Рутько начало рассматриваться в Московском гарнизонном военном суде, передает ТАСС.
Рутько обвинялся в семи эпизодах получения взятки в особо крупном размере, двух эпизодах получения взятки группой лиц в крупном размере, а также превышении полномочий по корыстным мотивам.
Как указывалось в материалах суда, сумма незаконно полученных средств достигла порядка 30 млн рублей. Рутько заключил досудебное соглашение, благодаря чему его дело рассматривалось в особом порядке. В настоящее время он находился под домашним арестом.
Расследование установило, что в 2014 году для выполнения работ по обновлению электронных топографических карт и их поставке в Индию Рутько создал специальную группу сотрудников института, определил им дополнительные функции и назначил ежемесячные надбавки к зарплате. В группу вошли сотрудники Игорь Бобров и Евгений Долгов.
Следствие полагало, что Бобров предложил Рутько и Долгову создать преступную группу для получения незаконных выплат. По версии обвинения, Бобров подбирал сотрудников, готовых за взятку войти в специальную группу, и распределял между ними денежные средства.
Долгов подписывал документы о надбавках, которые затем согласовывались с Рутько, обеспечивавшим покровительство. Размер взяток зависел от величины ежемесячной дополнительной выплаты.
Как писала газета ВЗГЛЯД, бывший начальник автобронетанковой службы ЦВО Денис Путилов признан виновным в получении взятки на сумму 10 млн рублей при исполнении оборонного заказа.
Бывший советник отдела земельных правоотношений департамента имущественных отношений Минобороны Сергей Пастухов признан виновным в злоупотреблении полномочиями.
Бывшему начальнику службы утилизации главного автобронетанкового управления Минобороны Илье Тимофееву вынесли обвинительный приговор по делу о взяточничестве в особо крупном размере.