При инциденте у генконсульства России в Сиднее пострадали два сотрудника полиции
В результате происшествия у здания российского генконсульства в Сиднее, когда водитель протаранил ворота диппредставительства, пострадали двое полицейских, подозреваемому предъявили обвинения.
Двое сотрудников полиции пострадали во время задержания мужчины, протаранившего ворота генерального консульства России в Сиднее, передает ТАСС.
Полицейским 22 и 25 лет оказали помощь на месте происшествия, их травмы оказались незначительными. Других пострадавших, по данным местных властей, не зафиксировано.
Полиция штата Новый Южный Уэльс оцепила здание консульства и приступила к расследованию инцидента. Автомобиль, которым управлял подозреваемый, изъят для проведения судебной экспертизы.
Подозреваемому, 39-летнему мужчине, предъявлены обвинения, в том числе в незаконном проникновении на охраняемую территорию. В заявлении полиции уточняется: «Ему было отказано в освобождении под залог до заседания суда во вторник».
Ранее сообщалось, что внедорожник протаранил ворота генерального консульства России в Сиднее.
Водителя автомобиля арестовали после инцидента.