При инциденте у генконсульства России в Сиднее пострадали два сотрудника полиции

Tекст: Мария Иванова

Двое сотрудников полиции пострадали во время задержания мужчины, протаранившего ворота генерального консульства России в Сиднее, передает ТАСС.

Полицейским 22 и 25 лет оказали помощь на месте происшествия, их травмы оказались незначительными. Других пострадавших, по данным местных властей, не зафиксировано.

Полиция штата Новый Южный Уэльс оцепила здание консульства и приступила к расследованию инцидента. Автомобиль, которым управлял подозреваемый, изъят для проведения судебной экспертизы.

Подозреваемому, 39-летнему мужчине, предъявлены обвинения, в том числе в незаконном проникновении на охраняемую территорию. В заявлении полиции уточняется: «Ему было отказано в освобождении под залог до заседания суда во вторник».

Ранее сообщалось, что внедорожник протаранил ворота генерального консульства России в Сиднее.

Водителя автомобиля арестовали после инцидента.