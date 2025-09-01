Водитель арестован после тарана ворот генконсульства России в Сиднее

Tекст: Ольга Иванова

В Telegram-канале дипмиссии подчеркнули: «Благодаря слаженным действиям австралийских компетентных органов нарушителя удалось оперативно обезвредить. Он арестован и дает показания на предмет мотивов своих действий. Никто из сотрудников генерального консульства не пострадал».

После инцидента российское генконсульство продолжает работу в штатном режиме.

Российские дипломаты отметили, что находятся в тесном сотрудничестве с отделом защиты дипломатических миссий Австралийской Федеральной полиции для выяснения всех обстоятельств случившегося. По данным телеканала 9News, при инциденте травмирован один полицейский, а задержанным оказался 39-летний мужчина.

Как писала газета ВЗГЛЯД, внедорожник протаранил ворота генконсульства России в Вуллахре, Сидней. Сотрудники дипмиссии вызвали полицию около восьми часов утра по местному времени.