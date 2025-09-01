Десять лет европейскому миграционному кризису. Он преподал несколько уроков и обнажил сразу несколько провалов в миграционной и интеграционной политике Евросоюза и отдельных его государств. Именно сочетание разного рода недоработок, наложенных друг на друга, и привели к столь тяжелым последствиям. Которые Европе не разгребла до сих пор.8 комментариев
Водитель арестован после тарана ворот генконсульства России в Сиднее
Водитель, протаранивший ворота российского генконсульства в Сиднее, задержан, дипломаты не пострадали.
В Telegram-канале дипмиссии подчеркнули: «Благодаря слаженным действиям австралийских компетентных органов нарушителя удалось оперативно обезвредить. Он арестован и дает показания на предмет мотивов своих действий. Никто из сотрудников генерального консульства не пострадал».
После инцидента российское генконсульство продолжает работу в штатном режиме.
Российские дипломаты отметили, что находятся в тесном сотрудничестве с отделом защиты дипломатических миссий Австралийской Федеральной полиции для выяснения всех обстоятельств случившегося. По данным телеканала 9News, при инциденте травмирован один полицейский, а задержанным оказался 39-летний мужчина.
Как писала газета ВЗГЛЯД, внедорожник протаранил ворота генконсульства России в Вуллахре, Сидней. Сотрудники дипмиссии вызвали полицию около восьми часов утра по местному времени.