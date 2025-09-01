Ворота генконсульства России в Сиднее протаранил внедорожник

Tекст: Ирма Каплан

К зданию на Фуллертон-стрит в пригороде Сиднея Вуллахре после сообщений о том, что на подъездной дорожке был припаркован автомобиль без разрешения, прибыла полиция и попыталась поговорить с водителем. Однако водитель въехал на своей машине в ворота и остановился на газоне, сообщил местный телеканал 9News.

Подозреваемого арестовали, ему 39 лет и он, по данным телеканала, сотрудничает с полицией, пытающейся установить обстоятельства произошедшего.

Также упоминается о травме руки 24-летнего полицейского констебля, медики оказали ему помощь, иных данных о пострадавших не сообщается.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в июле несколько зданий на территории российского посольства в Копенгагене, включая школу, подверглись нападению с использованием краски, но нарушителей до сих пор не нашли.

В ночь на 21 августа на здание российского торгпредства в Швеции сбросили пакет с краской с беспилотника, это стало уже третьей атакой за два месяца.