Трамп провел совещание по безопасности накануне ударов по Венесуэле
Президент США Дональд Трамп провел совещание по национальной безопасности в своей резиденции в Мар-а-Лаго, сообщает Белый дом.
По данным опубликованного графика, встреча состоялась накануне авиаударов США по Венесуэле, передает ТАСС.
Совещание началось около 17.30 по местному времени в пятницу и продлилось примерно час. Прессу на мероприятие не допустили, подробности обсуждений не раскрываются.
На субботу у американского лидера публичные мероприятия не запланированы. В Белом доме уточнили, что Трамп вернется в Вашингтон в воскресенье.
Ранее власти Венесуэлы заявили, что целью нападения США является стремление установить контроль над местной нефтью и минеральными ресурсами.
Напомним, в Каракасе прозвучала серия взрывов. Венесуэла развернула вооруженные силы для защиты суверенитета страны.