Премьер Польши заявил о глобальном влиянии атаки США на Венесуэлу

Туск: Атака США на Венесуэлу окажет влияние на весь мир
Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что атака США на Венесуэлу окажет влияние на весь мир.
По его словам, последствия этого события еще предстоит проанализировать, однако ясно, что подобные происшествия отражаются не только на отдельных странах, но и на глобальных процессах, передает РИА «Новости».
Туск подчеркнул, что польское правительство готовится к возможному развитию ситуации. Премьер рассказал, что нападение американских сил на Каракас стало неожиданностью для Польши.
«Еще придет время на анализ, как это повлияет на ситуацию в нашем регионе. В нынешние времена такие происшествия влияют на весь мир, так что мы будем реагировать и готовиться к развитию ситуации», – заявил Туск.
Также он отметил, что надеялся на более спокойный 2026 год.
Напомним, в Каракасе прозвучала серия взрывов. Венесуэла развернула вооруженные силы для защиты суверенитета страны.
Президент Колумбии сообщил об атаке США по парламенту Венесуэлы.