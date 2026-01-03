Премьер Польши заявил о глобальном влиянии атаки США на Венесуэлу

Туск: Атака США на Венесуэлу окажет влияние на весь мир

Tекст: Валерия Городецкая

По его словам, последствия этого события еще предстоит проанализировать, однако ясно, что подобные происшествия отражаются не только на отдельных странах, но и на глобальных процессах, передает РИА «Новости».

Туск подчеркнул, что польское правительство готовится к возможному развитию ситуации. Премьер рассказал, что нападение американских сил на Каракас стало неожиданностью для Польши.

«Еще придет время на анализ, как это повлияет на ситуацию в нашем регионе. В нынешние времена такие происшествия влияют на весь мир, так что мы будем реагировать и готовиться к развитию ситуации», – заявил Туск.

Также он отметил, что надеялся на более спокойный 2026 год.

Напомним, в Каракасе прозвучала серия взрывов. Венесуэла развернула вооруженные силы для защиты суверенитета страны.

Президент Колумбии сообщил об атаке США по парламенту Венесуэлы.