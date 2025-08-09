Снова допросы Клинтонов, обыски в особняках, фотографии со знаменитостями. Почему всю западную элиту объединяет не какой-то невероятный финансовый секрет, а именно ядовитый туман педофилии?8 комментариев
МИД Ирана назвал декларацию Баку и Еревана шагом к миру в Закавказье
Тегеран назвал подписание мирной декларации между Баку и Ереваном значимым шагом к стабильности на Южном Кавказе, отметив важность отсутствия иностранного вмешательства.
Министерство иностранных дел Ирана заявило, что подписание мирной декларации между Баку и Ереваном стало важным шагом на пути к установлению прочного мира в регионе Закавказья, передает РИА «Новости».
В заявлении подчеркивается, что Иран внимательно следит за событиями на Южном Кавказе и поддерживает контакты с обеими странами.
В то же время МИД Ирана выразил обеспокоенность возможными негативными последствиями иностранного вмешательства, которое, по мнению Тегерана, может подорвать безопасность, особенно в районе общих границ. Министерство отмечает, что снятие блокад и создание новых путей коммуникаций принесет пользу странам только при соблюдении интересов, территориальной целостности, национального суверенитета и без вмешательства извне.
В ведомстве подчеркнули готовность продолжать сотрудничество с Арменией и Азербайджаном для укрепления мира и экономического развития, в том числе в рамках платформы регионального взаимодействия 3+3.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп заявил о договоренности между Азербайджаном и Арменией прекратить боевые действия и уважать суверенитет друг друга. А в Тбилиси увидели в сближении Баку и Еревана финансовые интересы.