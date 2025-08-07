В Тбилиси увидели в сближении Баку и Еревана финансовые интересы

Эксперт Мамрадзе: Зангезурский коридор не сможет ослабить грузинский транзит

Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

«Еще Эдуард Шеварднадзе говорил, что примирение Азербайджана и Армении, установление прочного мира позволит привлечь в регион Южного Кавказа больше инвестиций. Так что Тбилиси поддерживает сближение соседей и по мере сил участвует в этом. Например, в нынешнем году в Тбилиси впервые прошла встреча в формате заместителей министров иностранных дел южнокавказских государств», – отметил политолог Петрэ Мамрадзе.

Аналитик считает, что на транзитном потенциале Грузии открытие Зангезурского коридора не скажется негативно. «Грузия по-прежнему будет конкурентноспособной, в первую очередь, за счет черноморских портов», – отметил Мамрадзе.

Эксперт считает, что происходящим процессам способствовал ряд обстоятельств. «Россия сфокусирована на украинских делах, у Азербайджана сейчас свое недопонимание с Россией по разным направлениям, а Армения обижена из-за того, что Россия не поддержала ее во время карабахской войны. Хотя эта обида весьма спорная – Россия вовсе не обязана была защищать Нагорный Карабах», – указал собеседник.

Мамрадзе полагает, что официальный Ереван сделкой при участии США рассчитывает исключить возможную попытку Баку взять Зангезурский коридор силой, а для США решение конфликта на Южном Кавказе – «это больше денег, больше торговли, больше инвестиций».

Ранее член Совета по правам человека при президенте России Марина Ахмедова выразила мнение, что на предстоящей встрече в Вашингтоне президент Азербайджана Ильхам Алиев получит контроль над Зангезурским коридором, а армянский премьер Никол Пашинян – гарантии безопасности, в первую очередь для себя.

Политолог Павел Данилин в беседе с газетой ВЗГЛЯД предположил, что после подписания меморандума Баку и Ереваном Армения может потерять часть территорий и оказаться отрезанной от Ирана. Это будет расценено как сдача армянским премьером Пашиняном интересов своей страны и ее народа.