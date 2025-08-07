Свое место в мире эфиопы осознают. Когда мы прилетели в Эфиопию, на выходе из аэропорта Аддис-Абебы пожилая дама в платке спросила, из какой мы страны, и, услышав ответ, сразу же сказала: «Ethiopia is a BRICS country».10 комментариев
Депутат Тумусов анонсировал возврат Госдумы к работе над запретом вейпов
В осеннюю сессию депутаты Госдумы планируют рассмотреть новые ограничения для продажи вейпов и электронных сигарет, в том числе введение устрашающих изображений на упаковках, сообщил первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов (СРЗП).
По его словам, депутаты Госдумы в осеннюю парламентскую сессию могут принять меры, направленные на ужесточение ограничений продажи вейпов и других электронных курительных устройств, сообщает ТАСС. Тумусов заявил, что парламентарии серьезно настроены на полный запрет подобных устройств, поскольку они вредны для здоровья.
«Мы настроены очень серьезно с тем, чтобы полностью запретить вейпы и тому подобные электронные курительные устройства. Потому что непонятно, что там находится, и абсолютно понятно, что это вредно для здоровья. Полностью все запретить, может, не удастся, а вот ограничить возраст, ограничить места продажи, ограничить продажу по времени и так далее – это точно удастся», – отметил депутат.
Он также выразил поддержку инициативе по размещению пугающих картинок и предупреждающих надписей на устройствах, подобных «айкосам», аналогично тому, как это делается на пачках сигарет.
Как писала газета ВЗГЛЯД, депутат Евгений Марченко направил запрос генпрокурору Игорю Краснову о проведении проверок ларьков, продающих вейпы и табак, на предмет соблюдения закона в регионах. Власти увеличили штрафы за продажу вейпов детям до 2 млн рублей. В 2025 году рассматривается вопрос о возможном полном запрете продажи вейпов в России.