ФСБ использовала спецназ и вертолет для следственных действий в «Дагнефтепродукте»

Tекст: Алексей Дегтярев

На видео запечатлены кадры, где спецназ загружается в вертолет, совершает облет завода и затем осуществляет высадку на его территории, передает РИА «Новости».

Кроме того, видеозапись содержит фрагменты общения сотрудников ФСБ с фигурантами дела о мошенничестве, а также моменты проведения обысков в их домах. В ходе обысков были обнаружены крупные суммы наличных денег и оружие.

В видеоролике также показано, как оперативники заходят в здание Народного собрания Дагестана и направляются в кабинет бывшего госсекретаря республики Магомед-Султана Магомедова.

Ранее ФСБ сообщала, что бывший госсекретарь Дагестана Магомед-Султан Магомедов причастен к мошеннической схеме с крупнейшим нефтеперевалочным комплексом на Северном Кавказе «Дагнефтепродукт». У него арестовано имущество на 3 млрд рублей.

Магомедова задержали конце июня, Генпрокуратура подавала к нему иск, суть претензий не раскрывалась.