Не сумев выиграть или прекратить войну на Украине, Трамп находится на полпути к тому, чтобы не допустить американского поражения в ней. Президенту США практически удалось вывести свою страну из рядов проигрывающих и даже впихнуть себя в списки потенциальных победителей.15 комментариев
Генпрокуратура подала иск к госсекретарю Дагестана
Советский районный суд Махачкалы рассмотрит гражданский иск к госсекретарю Дагестана Магомед-Султану Магомедову и его родственникам, заседание назначено на 10 июля.
Гражданский иск к госсекретарю Дагестана Магомед-Султану Магомедову, его сыну, нескольким женщинам из семьи и двум компаниям подал заместитель Генерального прокурора РФ, передает ТАСС. Ответчиками по делу значатся Магомед Магомедов, Савдат Магомедова, Хаписат Алпанаева, Галимат Исмаилова, Маржанат Исмаилова, ООО «МСБ Холдинг» и ООО «Транс Тек». Дело принято к производству председателем суда и главой Совета судей Дагестана Анжелой Ибрагимовой. Первое заседание назначено на 10 июля. Суть претензий и подробности иска не раскрываются.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Дагестане силовые структуры провели задержание государственного секретаря республики Магомед-Султана Магомедова. Правоохранительные органы также провели обыски у бывшего президента футбольного клуба «Анжи» и госсекретаря Дагестана Магомеда-Султана Магомедова.