Трамп заявил об отказе участвовать в новых выборах президента США

Эксперт указал на значимую деталь в поведении Трампа в отношении России

Эксперт Крайнер заявил, что отправка Уиткоффа в Москву значит больше слов Трампа

Tекст: Вера Басилая

Действия президента США Дональда Трампа в отношении России имеют большее значение, чем его публичные заявления, передает РИА «Новости». Такое мнение высказал финансовый аналитик и геополитический комментатор Алекс Крайнер на YouTube.

Эксперт отметил, что отправка спецпосланника президента США Стива Уиткоффа в Москву указывает на ведение важных коммуникаций между странами. По его словам, они гораздо важнее того, что говорится общественности и СМИ.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что спецпредставитель Вашингтона на Украине и Ближнем Востоке Стив Уиткофф посетит Россию в ближайшие дни в преддверии санкций.

Американист Борис Межуев назвал визит Уиткоффа в Москву его «дембельским аккордом».

В пятницу президент России Владимир Путин заочно ответил Трампу, который ранее требовал, чтобы договоренность о мире была достигнута к 8 августа.

