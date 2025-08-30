Саммит лидеров России и США на Аляске вывел ситуацию в отношениях мировых центров силы в новую реальность, хотя сама по себе она является неустойчивой. Чем характеризуется очередной транзит международных отношений и какие карты на руках у его участников?7 комментариев
Платный проезд на трассе М-3 «Украина» продлили до 2110 года
Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил распоряжение о продлении платного режима на трассе от Бекасово до Малоярославца почти на девяносто лет.
Платный режим на участке М-3 «Украина» от деревни Бекасово в Московской области до города Малоярославец в Калужской области будет действовать до 31 декабря 2110 года, передает ТАСС.
Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин, документ опубликован на официальном портале правовых актов 29 августа.
«Использование участка автомобильной дороги общего пользования федерального значения М-3 «Украина» Москва – Калуга – Брянск – граница с Украиной <…> осуществляется на платной основе до 31 декабря 2110 г.», – говорится в документе.
Также в документе отмечено, что на данном отрезке останется альтернатива платному проезду – бесплатный маршрут будет доступен для автомобилистов.
Ранее аналогичные решения принимались и по другим крупным федеральным трассам, предусматривая наличие бесплатных альтернативных дорог.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2024 году количество проездов по скоростным дорогам компании «Автодор» достигло 379 млн, что на 33% больше, чем в прошлом году.
С 22 апреля начнут взимать плату за проезд по автодороге А-289 Краснодар – Славянск-на-Кубани – Темрюк – автодорога А-290 Новороссийск – Керчь.
Вице-премьер Марат Хуснуллин по видеосвязи открыл движение по двум новым платным автодорогам в Татарстане, включая второй этап Вознесенского тракта и трассу Алексеевское – Альметьевск.