    Вашингтон перестал реагировать на антироссийские выпады Европы
    В Госдуме назвали вступающие в силу в сентябре законы
    Мерц заявил, что Германия находится в состоянии конфликта с Россией
    СМИ сообщили об ухудшении состояния здоровья Евгения Петросяна
    Путин отметил совместную борьбу России и Китая против санкций
    Путин назвал долю доллара и евро в расчетах с Китаем статистической погрешностью
    Путин указал на возрождение японского милитаризма
    Госдеп одобрил продажу Украине услуг Starlink и обслуживания ЗРК Patriot
    Минобороны сообщило об уничтожении 86 украинских беспилотников
    Иван Тимофеев Иван Тимофеев После Аляски готовится новый расклад международных отношений

    Саммит лидеров России и США на Аляске вывел ситуацию в отношениях мировых центров силы в новую реальность, хотя сама по себе она является неустойчивой. Чем характеризуется очередной транзит международных отношений и какие карты на руках у его участников?

    7 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Как расследование по «Северным потокам» повлияет на переговоры по Украине

    Ход расследования теракта на «Северных потоках» оказывается тесно связанным с будущим Украины и всей системы европейской безопасности. Возможно, это начало большой сделки между Москвой и Вашингтоном, где газовые потоки станут разменной монетой, а мир на Украине – желанным призом.

    4 комментария
    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Борьба за искусственный интеллект похожа на борьбу за коммунизм

    Самые опасные утопии – не те, что полностью ложны, а те, что содержат достаточно истины, чтобы привлечь умных людей и мобилизовать огромные ресурсы на заведомо ложную цель. И соревнование за недостижимую цель может привести – если кто-то неудачно «моргнет» – к реальной ядерной войне.

    15 комментариев
    30 августа 2025, 12:18 • Новости дня

    Платный проезд на трассе М-3 «Украина» продлили до 2110 года

    Tекст: Денис Тельманов

    Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил распоряжение о продлении платного режима на трассе от Бекасово до Малоярославца почти на девяносто лет.

    Платный режим на участке М-3 «Украина» от деревни Бекасово в Московской области до города Малоярославец в Калужской области будет действовать до 31 декабря 2110 года, передает ТАСС.

    Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин, документ опубликован на официальном портале правовых актов 29 августа.

    «Использование участка автомобильной дороги общего пользования федерального значения М-3 «Украина» Москва – Калуга – Брянск – граница с Украиной <…> осуществляется на платной основе до 31 декабря 2110 г.», – говорится в документе.

    Также в документе отмечено, что на данном отрезке останется альтернатива платному проезду – бесплатный маршрут будет доступен для автомобилистов.

    Ранее аналогичные решения принимались и по другим крупным федеральным трассам, предусматривая наличие бесплатных альтернативных дорог.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2024 году количество проездов по скоростным дорогам компании «Автодор» достигло 379 млн, что на 33% больше, чем в прошлом году.

    С 22 апреля начнут взимать плату за проезд по автодороге А-289 Краснодар – Славянск-на-Кубани – Темрюк – автодорога А-290 Новороссийск – Керчь.

    Вице-премьер Марат Хуснуллин по видеосвязи открыл движение по двум новым платным автодорогам в Татарстане, включая второй этап Вознесенского тракта и трассу Алексеевское – Альметьевск.

    29 августа 2025, 21:54 • Новости дня
    МИД: Иранские СМИ начали обвинять Москву в передаче секретной информации Израилю

    МИД России заявил о кампании на подрыв отношений с Москвой в иранских СМИ

    МИД: Иранские СМИ начали обвинять Москву в передаче секретной информации Израилю
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    В иранских СМИ за последние недели заметно участились публикации, ставящие под сомнение стратегическое партнерство между Россией и Ираном, включая обвинения в передаче разведданных Израилю, сообщили в МИД России.

    В последнее время в иранских СМИ участились публикации с недостоверной информацией о внешней политике России, что свидетельствует о скоординированной дезинформационной кампании, направленной на подрыв российско-иранских отношений, сообщается в Telegram-канале МИД России.

    По мнению ведомства, эти материалы создают ложное впечатление, будто Россия не является для Ирана «надежным партнером» и не оказала необходимой поддержки в конфликте с Израилем.

    В МИД обратили внимание, что враждебные России и Ирану силы пытаются дискредитировать стратегическое партнерство между двумя странами, а также настойчиво распространяют сообщения о передаче Москвой секретной информации Израилю, что категорически опровергается российской стороной. Наиболее резонансным в министерстве назвали бездоказательное заявление члена иранского совета по определению целесообразности решений Мохамеда Садра о якобы передаче Россией Израилю точных координат иранской ПВО.

    При этом Россия последовательно осуждала военные удары Израиля и США по территории Ирана, совершенные, по мнению МИД, в нарушение Устава ООН и международного права. В ведомстве выразили уверенность, что иранские коллеги будут дальше внимательно реагировать на подобные информационные вбросы, чтобы не допустить подрыва сотрудничества между государствами.

    Напомним, президенты Владимир Путин и Масуд Пезешкиан 17 января подписали в Кремле договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Ираном.

    Ранее МИД России призвал «евротройку» Лондон, Париж и Берлин пересмотреть решение о санкциях против Ирана.

    Президент России Владимир Путин и президент Ирана Масуд Пезешкиан обсудили итоги российско-американской встречи на Аляске.

    Стороны также рассмотрели вопросы развития сотрудничества между Россией и Ираном.

    Россия и Иран договорились совместно работать над созданием новых сухопутных газовых коридоров из России в Иран.

    Комментарии (12)
    30 августа 2025, 10:46 • Новости дня
    СМИ сообщили об ухудшении состояния здоровья Евгения Петросяна

    Юморист Петросян обратился к врачам из-за обострившихся сердечных проблем

    СМИ сообщили об ухудшении состояния здоровья Евгения Петросяна
    @ Alexey Belkin/Business Online/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Знаменитый юморист почувствовал сильные боли в груди и проблемы с дыханием на фоне хронической гипертонии.

    Состояние Евгения Петросяна ухудшилось из-за обострившихся проблем с сердцем, передает Лента.Ру.

    По информации издания, 79-летний артист обратился за медицинской помощью, пожаловавшись на боли в груди и затрудненное дыхание. Проблемы появились на фоне диагностированной ранее гипертонии.

    «Врачи запретили ему сильные физические нагрузки и порекомендовали избегать стрессов, в том числе связанных с концертами», – говорится в сообщении. Медики дали рекомендации по снижению активности и посоветовали ограничить участие в публичных мероприятиях.

    Ранее сообщалось, что поликлиника потеряла Петросяна. В апреле артист уже обращался к врачам из-за сильного кашля и высокой температуры. Тогда у него заподозрили бронхит и легкую форму коронавируса, однако впоследствии супруга артиста заверила, что он чувствует себя хорошо.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, столичная поликлиника в районе Хамовники пытается связаться с Евгением Петросяном для записи на обязательное медицинское обследование. Минюст обратился в суд с требованием взыскать 582 тыс. рублей за не полностью оплаченную экспертизу по делу о разделе имущества Петросяна и Степаненко. Суд лишил Викторину Петросян права пользования квартирой на Ростовской набережной в Москве, решение Хамовнического суда признано законным Мосгорсудом.

    Комментарии (0)
    29 августа 2025, 20:50 • Видео
    Битва титанов: Трамп против Сороса

    «Джордж Сорос и его замечательный радикально левый сын должны быть обвинены по закону… Они нанесли огромный ущерб нашей стране», – призвал президент США Дональд Трамп. Почему он решил бросить вызов Соросу только теперь?

    Комментарии (2)
    30 августа 2025, 11:05 • Новости дня
    ВСУ атаковали Белгородскую область дронами, есть погибший и раненые

    Tекст: Денис Тельманов

    В результате серии атак украинских беспилотников на населенные пункты Белгородской области за сутки зарегистрированы гибель одного и ранения семи человек.

    За последние сутки в Белгородском районе атаки дронов ВСУ пришлись на несколько поселков и сел, в том числе Майский, Малиновку, Октябрьский, Красный Октябрь, Никольское, Отрадное и Таврово. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

    «В селе Красный Октябрь от удара дрона погиб мирный житель. В поселке Октябрьский в результате атаки FPV-дрона на автомобиль пострадали двое мужчин. Они продолжают лечение в областной клинической больнице», – написал Гладков в своем Telegram-канале.

    В Борисовском районе мужчина был ранен из-за детонации FPV-дрона, он находится в больнице. Еще одна женщина получила травмы при атаке дрона на автомобиль на трассе Становое – Новоалександровка, она госпитализирована в городскую больницу Белгорода.

    В Грайворонском округе дрон атаковал автомобиль на коммерческом объекте, пострадали две женщины, одна госпитализирована. В Шебекинском округе дрон ранил мужчину, ему оказана амбулаторная помощь. Также зафиксированы массовые атаки и обстрелы в Валуйском, Волоконовском, Краснояружском районах и в городе Новый Оскол, повреждена железнодорожная цистерна.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобороны России перехватило и уничтожило 86 украинских беспилотников самолетного типа над рядом российских регионов и Черным морем. В Головчино двое мирных жителей пострадали после атаки дрона на автомобиль на коммерческом объекте. В поселке Октябрьский Белгородского района двое мужчин пострадали в результате удара FPV-дрона ВСУ по машине.

    Комментарии (0)
    29 августа 2025, 15:46 • Новости дня
    Мужчина взорвал гранату дома во время ссоры

    Tекст: Денис Тельманов

    В результате конфликта в квартире на улице Кутузова в Туле мужчина привел в действие гранату, а пострадавшая была госпитализирована без угрозы жизни.

    Инцидент произошел в квартире дома № 45Б на улице Кутузова в Туле, сообщает РИА «Новости». Мужчина в ходе ссоры с молодой девушкой использовал гранату, в результате чего девушка 2002 года рождения получила ранения. Она была госпитализирована, ее жизни ничего не угрожает.

    Правоохранительные органы работают на месте происшествия, координирует действия прокурор Пролетарского района Владимир Савич. Организована процессуальная проверка под контролем прокуратуры. Как уточнили в пресс-службе СУСК России по Тульской области, возбуждено уголовное дело по факту взрыва.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Красноярске произошла массовая драка между сотрудниками строительной компании. Петербургский актер Илья Дель был госпитализирован с ножевым ранением после конфликта с актрисой Александрой Дроздовой. В Севастополе в результате ссоры на даче была убита певица Наталья Немеляйнен, а ее спутник получил ранения от ударов кирпичом.

    Комментарии (0)
    29 августа 2025, 17:51 • Новости дня
    Белоусов сообщил об увеличении поставок тактических БПЛА в войска

    Белоусов заявил о росте поставок тактических БПЛА в ВС РФ

    Tекст: Денис Тельманов

    Министерство обороны России увеличило поставки тактических беспилотников в войска, что уже положительно влияет на эффективность боевых действий.

    Объемы поставок тактических беспилотных летательных аппаратов в российские войска значительно увеличены, передает ТАСС. Министр обороны Андрей Белоусов отметил, что это уже положительно отразилось на ходе ведения боевых действий.

    «Значительно нарастили объемы поставок в войска тактических БПЛА. Это, безусловно, положительно отразилось на ходе ведения боевых действий», – заявил Белоусов.

    Он подчеркнул, что Минобороны должно завершить создание эффективной системы обеспечения войск беспилотниками, включая логистику и ремонт. По словам министра, необходимо также ускорить подготовку расчетов операторов БПЛА и завершить необходимые организационно-штатные мероприятия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на выставке «Дрон экспо – 2025» в Казани показали устройство, позволяющее перехватывать видеосигнал с вражеских FPV-дронов и выводить его на экран оператора.

    Украинские подразделения вынуждены модернизировать беспилотники самостоятельно, потому что западные поставки включают в основном устаревшие модели. Российские военные используют современные средства радиоэлектронной борьбы и защитные сетки для эффективной нейтрализации угрозы со стороны беспилотников.

    Комментарии (0)
    30 августа 2025, 10:56 • Новости дня
    Стало известно о ликвидации наемников из Испании ударами ФАБ-3000

    В Днепропетровской области уничтожена часть испанской роты ВСУ

    Tекст: Денис Тельманов

    В результате авиаударов по району села Терновое были ликвидированы по меньшей мере 15 иностранных наемников, прибывших из Испании.

    Об уничтожении части роты наемников из Испании в составе ВСУ ударами ФАБ-3000 в Днепропетровской области сообщили российские силовые структуры, передает ТАСС. Удары были нанесены по району села Терновое после получения информации о прибытии туда иностранных боевиков.

    По словам представителей силовых структур, «по району села Терновое после получения информации о переброске испанских наемников были нанесены удары ФАБ-3000, уничтожена часть недавно переброшенной роты».

    Силовики уточнили, что в результате атаки не менее 15 наемников погибли, еще 10 получили тяжелые ранения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска атаковали временные позиции ВСУ в ДНР, применив ракеты ОТРК «Искандер», ФАБ-500 и БПЛА «Герань», уничтожив значительное количество техники и личного состава.

    Трехтонная авиабомба ФАБ-3000 полностью разрушила штаб 77-й бригады ВСУ, располагавшийся в подвале школы в селе Лесная Стенка в Харьковской области.

    Вооруженные силы России нанесли авиационные удары по позициям ВСУ в ДНР и Черниговской области, уничтожив пункты временной дислокации и склад БПЛА.

    Комментарии (0)
    29 августа 2025, 21:08 • Новости дня
    Рябков сообщил о саботаже Киевом и Евросоюзом результатов встречи на Аляске

    Tекст: Денис Тельманов

    Замглавы МИД России Сергей Рябков указал на то, что Европа и Киев препятствуют реализации достигнутых пониманий между президентами России и США на Аляске.

    Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что Москва не видит оснований для отклонения от достигнутых на Аляске пониманий между президентами России и США, передает ТАСС.

    Он подчеркнул, что российская сторона рассчитывает на дальнейшие усилия администрации США согласно этим договоренностям и надеется, что ситуация будет воспринята аналогично и в Киеве, и в европейских столицах.

    «Мы рассчитываем, что администрация США продолжит усилия в русле тех пониманий и тех заделов, которые созданы на важнейшей встрече президентов на Аляске. И мы исходим из того, что никаких отклонений от этих пониманий не будет. Рассчитываем, что именно так в конечном итоге воспримут ситуацию и в Киеве, и в европейских столицах, где откровенный саботаж проводится сегодня, по-другому назвать их действия невозможно», – подчеркнул Рябков, комментируя текущий диалог с США.

    Дипломат отметил, что Москва видит со стороны Киева и европейских стран прямое противодействие реализации достигнутых на Аляске договоренностей, что, по его словам, затрудняет продвижение по намеченному пути.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил высокую результативность переговоров с США, которые прошли на Аляске.

    Саммит лидеров России и США на Аляске привел к формированию новой, хотя и неустойчивой, реальности в отношениях мировых центров силы.

    Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова порекомендовала журналистам обратиться к американской стороне за разъяснениями заявлений вице-президента США Джей Ди Вэнса об «уступках» России по Украине.

    Комментарии (0)
    30 августа 2025, 08:55 • Новости дня
    Каллас заявила об отсутствии решений ЕС по санкциям против России

    Каллас исключила решения по санкциям против России на саммите в Копенгагене

    Tекст: Денис Тельманов

    На неформальной встрече в Копенгагене главы МИД Евросоюза ограничились обсуждением санкций против России, без принятия официальных решений.

    Главы внешнеполитических ведомств стран Европейского союза не утвердят новый, девятнадцатый пакет санкций против России на встрече в Копенгагене, передает ТАСС. Об этом заявила глава МИД Эстонии Кая Каллас, по прибытии на мероприятие. Она отметила, что встреча проходит в неформальном формате и поэтому не предполагает принятия практических решений.

    В рамках обсуждения спутниковыми темами стала ситуация вокруг Израиля и сектора Газа. Каллас подчеркнула, что Евросоюз по-прежнему не готов согласовать даже минимальные санкции против Израиля.

    По ее словам, «даже по очень мягким предложениям Еврокомиссии, таким как исключение Израиля из научно-исследовательской программы Horizon, у нас нет компромисса». Каллас добавила, что отсутствие решений демонстрирует разобщенность внутри Евросоюза.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что западным лидерам не удалось «поставить Россию на колени» даже после введения санкций и давления.

    Глава евродипломатии Кая Каллас выступила за расширение санкций Евросоюза на энергетический сектор России и отметила возможность введения мер, аналогичных американским. Президент Сербии Александр Вучич подтвердил, что страна не собирается вводить санкции против России, несмотря на европейский курс развития.

    Комментарии (0)
    30 августа 2025, 11:23 • Новости дня
    Актриса Бортич оказалась в базе украинского сайта «Миротворец»

    Актрису Бортич внесли в «Миротворец» за съемки в Крыму для «Викинга»

    Актриса Бортич оказалась в базе украинского сайта «Миротворец»
    @ bortich

    Tекст: Денис Тельманов

    Актриса Александра Бортич оказалась в базе украинского сайта «Миротворец» (заблокирован в РФ и признан экстремистским). Поводом для внесения стало ее участие в съемках фильма «Викинг» в Крыму, который Киев считает «нарушением госграницы».

    Данные о включении Александры Бортич в базу скандального украинского сайта «Миротворец» (признан экстремистским и заблокирован в РФ). появились в начале августа, передает РИА «Новости». В качестве причины указали «сознательное нарушение государственной границы Украины» – актриса участвовала в съемках фильма «Викинг» в российском Крыму.

    Сайт «Миротворец» получил известность публикациями персональных данных журналистов, ополченцев ДНР и ЛНР, а также граждан, которых он называет «изменниками родины». Весной 2016 года ресурс опубликовал списки журналистов, в том числе иностранных, с указанием контактов, после чего часть из них столкнулась с угрозами.

    Бывший представитель ОБСЕ по свободе СМИ Дуня Миятович назвала такие действия «тревожным шагом», который усугубляет ситуацию вокруг безопасности журналистов.

    Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова осуждала публикации «Миротворца» как «прямой призыв к расправе над журналистами». В базе ресурса также фигурируют сведения о ряде российских культурных деятелей и других граждан разных стран.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, лауреата Пулитцеровской премии Сеймура Херша включили в базу скандального украинского экстремистского сайта «Миротворец». Российского актера Павла Деревянко занесли в тот же список. Американского режиссера Вуди Аллена внесли в базу за публичную поддержку России.

    Комментарии (0)
    30 августа 2025, 09:32 • Новости дня
    Два человека погибли в ДТП с машиной каршеринга на юго-востоке Москвы

    В Москве в ДТП с арендованной машиной погибли водитель и пассажирка

    Tекст: Денис Тельманов

    Смертельная авария с арендованным автомобилем произошла на Басовской улице, машина врезалась в бордюр, перевернулась и загорелась.

    Дорожно-транспортное происшествие с участием каршерингового автомобиля произошло на юго-востоке Москвы, передает РИА «Новости». По данным столичной прокуратуры, трагедия случилась на улице Басовская, где водитель арендованной иномарки не справился с управлением, после чего машина врезалась в бордюрный камень, перевернулась и загорелась. В результате аварии на месте погибли и водитель, и пассажирка транспортного средства.

    Прокуратура Юго-Восточного административного округа взяла расследование происшествия под контроль и следит за установлением всех обстоятельств случившегося.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на пересечении Головинской набережной и Госпитальной улицы в Москве столкнулись Lexus и автомобиль сервиса каршеринга, после чего прокатная машина упала в реку.

    Водитель автомобиля каршеринга в Петербурге сбил двух женщин на остановке, одна из которых скончалась. В Нижнем Новгороде семеро подростков на каршеринговом автомобиле попали в ДТП, в результате которого один погиб и шестеро получили травмы.

    Комментарии (0)
    30 августа 2025, 08:19 • Новости дня
    В Новосибирске арестовали подозреваемого в серии ограблений банков

    Обвиняемый в ограблении трех банков арестован на два месяца в Новосибирске

    Tекст: Денис Тельманов

    Суд в Новосибирске отправил под арест мужчину, которого подозревают в серии вооруженных ограблений городских банков, срок ареста составил два месяца.

    Как передает ТАСС, суд в Новосибирске арестовал подозреваемого в серии вооруженных ограблений местных банков. В прокуратуре региона сообщили: «Избрали меру пресечения в виде ареста до 29 октября 2025 года».

    По данным следствия, злоумышленник совершил вооруженное нападение на Локо-банк на улице Гоголя зимой 2024 года, а весной этого года ограбил Совкомбанк на улице Немировича-Данченко. Последнее преступление он совершил 28 августа, ограбив Кузнецкбизнесбанк.

    Задержать подозреваемого удалось благодаря полицейскому, находившемуся в отпуске: он заметил мужчину после нападения, вызвал подкрепление и проследил за преступником до приезда опергруппы. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье о разбое.

    Бэкграунд (1219 знаков)

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Новосибирске мужчина в маске совершил вооруженное ограбление банка, выстрелил в потолок и скрылся с 7 млн рублей на велосипеде. В центре Новосибирска преступник совершил вооруженное ограбление банка и похитил 9 млн рублей, полиция ведет его поиски. В Екатеринбурге готовится суд над мужчиной, который за восемь лет совершил 12 ограблений банков и похитил более 39,8 млн рублей, используя муляж пистолета.

    Комментарии (0)
    30 августа 2025, 11:35 • Новости дня
    Стало известно о планах Франции представить новые санкции против России

    Глава МИД Франции разработал предложения по санкциям на встрече в Дании

    Tекст: Денис Тельманов

    Париж разработал новые меры, нацеленные на энергетический, финансовый и отдельные гражданские сектора в России, которые могут быть представлены европейским странам.

    Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро сообщил о намерении представить предложения Парижа по новым антироссийским санкциям европейским коллегам на неформальной встрече министров иностранных дел в Копенгагене, пишет РИА «Новости».

    По его словам, предлагаемые меры направлены на истощение ресурсов России, в том числе через ограничение энергетического и финансового секторов, а также некоторых гражданских отраслей, которые, по утверждению Парижа, косвенно поддерживают военные усилия России.

    «Я представлю предложения, которые Франция разработала, чтобы мы могли истощить ресурсы России, нацеливаясь на энергетический и финансовый сектора, а также, возможно, на некоторые гражданские сектора, которые продолжают косвенно поддерживать военные усилия России», – заявил Барро.

    В российских властях неоднократно подчеркивали, что страна успешно справляется с санкционным давлением, оказываемым Западом на протяжении последних лет. В Москве отмечали, что западные страны не признают провал своей санкционной политики.

    В самих западных странах регулярно звучат мнения о неэффективности антироссийских мер. Президент России Владимир Путин отмечал, что стратегия по сдерживанию России является долгосрочной, а принятые санкции нанесли ущерб мировой экономике и ухудшили жизнь миллионов людей по всему миру.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, главы МИД Евросоюза ограничились обсуждением санкций против России на неформальной встрече в Копенгагене. Россия и Китай совместно противостоят дискриминационным санкциям и попыткам использования финансовой сферы в неоколониальных целях.

    Комментарии (2)
    30 августа 2025, 11:28 • Новости дня
    Хинштейн сообщил о повреждении школы, почты, ДК и домов в Густомое Курской области

    ВСУ ночью обстреляли Густомой в Курской области, повреждены школа и дома

    Tекст: Денис Тельманов

    В результате обстрела села Густомой в Курской области оказались повреждены социальные объекты и частное имущество, погибших и пострадавших не зарегистрировано.

    Обстрел села Густомой Льговского района Курской области произошел ночью, передает ТАСС. В результате атаки были повреждены остекление и фасады школы, отделения почты, местного ДК, частного дома, а также посечен автомобиль.

    Врио губернатора Александр Хинштейн отметил: «ВСУ ночью также обстреляли село Густомой Льговского района. Повреждены остекление и фасады школы, отделения почты, местного ДК, частного дома, посечен автомобиль».

    Из-за удара БПЛА оказалось нарушено электроснабжение в 33 населенных пунктах Мантуровского района, что затронуло около 8,6 тыс. человек. По словам Хинштейна, уже ночью электроснабжение было восстановлено по резервной схеме.

    Власти сообщили, что погибших и пострадавших в результате атаки нет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, помощник генсекретаря ООН Мирослав Енча заявил, что организация обеспокоена воздействием конфликта на Украине на гражданское население в России. ООН отметила, что не может проверить сообщения об атаках с украинской стороны.

    Семнадцать населенных пунктов в Белгородской области подверглись ударам и атакам дронами, в результате которых один человек пострадал и зафиксированы разрушения.

    Комментарии (0)
    30 августа 2025, 11:44 • Новости дня
    В Туве на реке перевернулось судно с пассажирами

    Судно типа «Борус» с людьми перевернулось на реке в Туве

    Tекст: Денис Тельманов

    Инцидент с переворачиванием маломерного судна произошел на реке Малый Енисей в Каа-Хемском районе Тувы, ведутся поисково-спасательные работы.

    Маломерное судно типа «Борус» перевернулось на реке Малый Енисей в Каа-Хемском районе Тувы, передает ТАСС. На борту находились пассажиры и судоводитель.

    В данный момент организованы поисково-спасательные мероприятия для установления местонахождения людей, которые находились на судне.

    Западно-Сибирская транспортная прокуратура сообщила, что в связи с происшествием начата проверка исполнения законодательства о безопасности эксплуатации водного транспорта. Красноярская транспортная прокуратура также подключилась к расследованию обстоятельств инцидента.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, загрязнение Енисея после аварии теплохода и утечки топлива превысило нормативы в 6,8 тыс. раз. Загрязнение реки было устранено через месяц после происшествия. По факту столкновения двух маломерных судов в Выборгском заливе Ленинградской области возбудили уголовное дело.

    Комментарии (0)
    30 августа 2025, 11:53 • Новости дня
    Росгвардия изъяла оружие ВСУ из брошенного пункта в ДНР

    В ДНР нашли арсенал ВСУ с иностранным оружием и дронами-камикадзе

    Tекст: Денис Тельманов

    Военнослужащие Росгвардии обнаружили в селе ДНР замаскированный командный пункт ВСУ с иностранным оружием, боеприпасами и дронами.

    Военнослужащие Росгвардии нашли брошенный командно-наблюдательный пункт ВСУ в одном из освобожденных сел Донецкой Народной Республики, передает ТАСС. По данным пресс-службы ведомства, объект был расположен в подвале жилого многоквартирного дома и тщательно замаскирован.

    На месте обнаружены образцы иностранного вооружения, включая автоматы Калашникова, американский пулемет M240, чешскую винтовку CZ BREN 2, а также более 35 тыс. патронов различных калибров, среди которых были и натовские стандарты.

    Также изъяты свыше 200 мин калибром 120 миллиметров, более 50 мин калибром 82 миллиметра, противотанковые управляемые ракеты, реактивные пехотные огнеметы и более 2 тыс. гранат.

    В подвале действовали штаб, пункт боевого питания мотопехотного взвода и мастерская по сборке мультироторных беспилотников. При отступлении украинские военные оставили 20 дронов-камикадзе, которые не были подготовлены к применению.

    «Саперы Росгвардии с минно-разыскной собакой по кличке Багира обследовали все подвальные помещения. Росгвардейцы обнаружили и изъяли автоматы Калашникова, американский пулемет M240, чешскую винтовку CZ BREN 2, более 35 тыс. патронов различных калибров (в том числе натовских стандартов), свыше 200 120-миллиметровых мин, более 50 82-миллиметровых мин, противотанковые управляемые ракеты, реактивные пехотные огнеметы, более 2 тыс. гранат и другие боеприпасы», – заявили в пресс-службе.

    Изъятое вооружение и боеприпасы переданы взаимодействующим силовым структурам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, под Купянском украинские военные оставляют бронетехнику, включая Oncilla 4x4, опасаясь эвакуировать ее из-за активных действий российских беспилотников.

    На территории аэроклуба в польской деревне Лашки у границы с Украиной обнаружили восемь неохраняемых контейнеров с системами ПВО, предназначенными для передачи ВСУ.

    В освобожденных районах Курской области обнаружили самодельные гранаты с жидкостью темного цвета, предназначенные для сброса с беспилотников.


    Комментарии (0)
    Мировому лидерству России в экспорте пшеницы не страшна даже засуха

    Урожай зерновых и пшеницы радует в этом году аграриев. В прошлом году засуха привела к провальному сбору. Однако в этом году урожай ожидается высоким, даже несмотря на засуху. Ситуация на рынке интересная: урожай вытягивают не традиционные зерновые регионы на юге страны, а совершенно другие. Благодаря чему удается не упасть в зерно лицом? Подробности

    Алиев переписал историю Азербайджана в украинском стиле

    Азербайджанский лидер Ильхам Алиев назвал вхождение Азербайджана в состав СССР «оккупацией» и «вторжением русской армии». Это слом того исторического подхода, которого прежде придерживались в Баку, не желая портить отношения с Москвой. Видимо, Алиев считает, что портить больше нечего – и можно пойти по пути Украины. Подробности

    Безэкипажные катера вернули Россию в Дунай

    Россия уничтожила с помощью безэкипажного катера (БЭК) украинский разведывательный корабль проекта «Лагуна» «Симферополь». Для российских военных это первая подобная операция, ранее БЭКи для уничтожения кораблей противника не применялись. Как говорят эксперты, это только начало, а в будущем новыми целями ВМФ РФ могут стать украинские катера, подводные средства и береговая инфраструктура. Подробности

    Поляков пытаются спасти от новой бандеровской угрозы

    Польские власти резко ужесточают политику в отношении Украины. Пока только на уровне президента Кароля Навроцкого и в отношении только тех украинцев, кто переехал в Польшу после начала СВО. Но затем Варшава посягнет на основы украинского национализма, поскольку искренне боится за свое будущее. Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Битва титанов: Трамп против Сороса

      «Джордж Сорос и его замечательный радикально левый сын должны быть обвинены по закону… Они нанесли огромный ущерб нашей стране», – призвал президент США Дональд Трамп. Почему он решил бросить вызов Соросу только теперь?

    • Зеленский разрешил вывезти часть украинского генофонда

      Начиная с четверга украинские мужчины в возрасте 18-22 лет смогут покидать пределы Украины. Владимир Зеленский решился пойти на этот шаг и отпустить детей по нескольким причинам.

    • Азербайджан обвинил русских в оккупации столетней давности

      Президент Азербайджана Ильхам Алиев осудил «российское вторжение в Украину», после чего назвал присоединение Азербайджана к СССР «российским вторжением и оккупацией». Как оно было на самом деле? И почему Алиев раньше молчал на этот счет?

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    • Европа и Зеленский привезли в Белый дом нарезки Украины

      Лидер киевского режима Владимир Зеленский вместе с группой поддержки в лице лидеров стран ЕС встретятся с Дональдом Трампом – они будут пытаться убедить президента США, что осколки Украины можно все еще склеить заново. Ответ Трампа, впрочем, можно предугадать: еще накануне он написал по этому поводу, что «некоторые вещи никогда не меняются», напомнив, что и Крым уже давно стал частью России.

    • Трамп направил американский «Титаник» на БРИКС

      Угрозы президента Соединенных Штатов против России и группы стран Глобального Юга привели к консолидации БРИКС. Президент Бразилии уже заявил о планах выработки странами БРИКС совместного ответа на американские пошлины. Так международная структура, которую некоторые аналитики называли аморфной и которая никогда не позиционировала себя как антизападная, вступает в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

