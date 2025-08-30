Платный проезд на трассе М-3 «Украина» продлили до 2110 года

Tекст: Денис Тельманов

Платный режим на участке М-3 «Украина» от деревни Бекасово в Московской области до города Малоярославец в Калужской области будет действовать до 31 декабря 2110 года, передает ТАСС.

Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин, документ опубликован на официальном портале правовых актов 29 августа.

«Использование участка автомобильной дороги общего пользования федерального значения М-3 «Украина» Москва – Калуга – Брянск – граница с Украиной <…> осуществляется на платной основе до 31 декабря 2110 г.», – говорится в документе.

Также в документе отмечено, что на данном отрезке останется альтернатива платному проезду – бесплатный маршрут будет доступен для автомобилистов.

Ранее аналогичные решения принимались и по другим крупным федеральным трассам, предусматривая наличие бесплатных альтернативных дорог.

