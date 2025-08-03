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Володин поздравил железнодорожников России с профессиональным праздником
Председатель Госдумы Вячеслав Володин поздравил российских железнодорожников с профессиональным праздником, отметив, что их ответственность и профессионализм содействуют эффективному выполнению стоящих перед ними задач.
Володин поздравил российских железнодорожников с профессиональным праздником, подчеркнув их роль в развитии транспортной отрасли, передает РИА «Новости». В обращении, опубликованном на сайте Госдумы, Володин отметил, что железнодорожный транспорт остается стратегически важным для России, обеспечивая не только пассажирские и грузовые перевозки, но и поддержку межрегиональных и международных связей.
Он заявил: «Поздравляю всех работников и ветеранов ОАО «РЖД» с профессиональным праздником. Стратегически важный для нашей страны железнодорожный транспорт обеспечивает пассажирские и грузовые перевозки, способствует расширению межрегиональных и международных связей». Председатель Госдумы также подчеркнул, что в отрасли активно внедряются современные технологии, модернизируется инфраструктура и обновляется подвижной состав.
Он особо обратил внимание на то, что от решения актуальных задач зависит безопасность и комфорт пассажиров. По словам Володина, высокий профессионализм и ответственность сотрудников железнодорожной отрасли позволяют эффективно справляться с поставленными задачами и способствуют дальнейшему развитию транспортной системы страны.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Владимир Путин заявил о планах строительства первой в стране высокоскоростной железнодорожной магистрали от Москвы до Петербурга.