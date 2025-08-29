Президент Румынии Никушор Дан не поздравил Молдавию с Днем независимости

Tекст: Алексей Дегтярев

Президент Румынии Никушор Дан не направил официального поздравления Молдавии с Днем независимости, передает G4Media.

По данным источника, поздравительный текст был подготовлен, однако глава государства решил не публиковать его. Эксперты связывают такое решение с выражением политического сигнала в пользу объединения Молдавии и Румынии.

В отличие от прежних лидеров, Траяна Бэсеску и Клауса Йоханниса, Дан впервые не сделал публичного жеста в адрес Кишинева по случаю важного для страны праздника.

Окружающие президента считают, что подобное поведение – это явная демонстрация идеала унионизма: место Молдавии, по мнению этой политической линии, рядом с Румынией, а не как отдельного государства.

В этот день в Кишиневе состоялись праздничные мероприятия с участием европейских лидеров Эммануэля Макрона, Фридриха Мерца и Дональда Туска, которые вместе с президентом Молдавии Майей Санду поддержали проевропейский курс страны накануне парламентских выборов. Никушор Дан на сцене не присутствовал, так как, по информации источника, его визит в Молдавию запланирован на 31 августа, на День румынского языка.

Ранее Никушор Дан уже делал заявления, в которых поддерживал объединение с Молдавией, однако подчеркивал, что при этом будет уважать волю населения соседней страны. Такая позиция отличается от курса прежних президентов, которые связывали объединение только с интеграцией Молдавии в Евросоюз.

Эксперты предупреждают, что подобные ревизионистские настроения могут стать опасными на фоне нестабильной ситуации в регионе, а отсутствие поздравления может быть воспринято как скрытый призыв к объединению.

После избрания на пост главы румынского государства Никушор Дан обещал, что румынская сторона начнет новый этап развития и будет поддерживать Молдавию ради возможного объединения.

Ранее руководитель администрации города Ясс в Румынии Михай Кирика заявил о разрыве побратимских отношений с Кишиневом из-за информации о якобы связях мэра молдавской столицы Иона Чебана с российскими представителями.