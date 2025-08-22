Мэр румынского города Яссы приостановил побратимские связи с Кишиневом

Tекст: Алексей Дегтярев

Кирика объявил о приостановке побратимских отношений с Кишиневом, передает РИА «Новости».

По его словам, причиной стала невозможность мэра Кишинева Иона Чебана посещать Румынию из-за пятилетнего запрета на въезд, а также «сложные связи» Чебана с представителями России, которые Кирика назвал документированными, однако доказательства не представил.

МИД Румынии ранее сообщил о запрете въезда Чебану на пять лет по вопросам национальной безопасности, а сам мэр Кишинева назвал это решение результатом сговора между властями Молдавии и Румынии. Чебан подал в суд Бухареста иск обжаловать этот запрет на въезд в страны Евросоюза.

Кирика отметил, что Румыния, как государство-член ЕС, обязана ограничивать иностранное влияние на своей территории. В связи с этим, по его словам, Яссы будут вынуждены прекратить побратимские отношения с Кишиневом до отмены запрета на въезд в шенгенскую зону для Чебана. По информации румынских СМИ, аналогичное решение принято и администрацией города Фокшаны.