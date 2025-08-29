Канада ввела санкции против Евгении Гуцул и политического блока «Победа»

Tекст: Ирма Каплан

«Канада вводит санкции против физических и юридических лиц в связи со злонамеренным вмешательством России в дела Молдовы в преддверии следующих парламентских выборов в стране, которые состоятся 28 сентября 2025 года», – сказано в заявлении канадского правительства.

Всего канадское правительство запретило въезд в Канаду в соответствии с Законом об иммиграции и защите беженцев шестнадцати молдавским политикам, которым так же запрещены сделки и услуги с и в исполнении канадцев.

Под рестрикции попали и оппозиционный блок «Победа» с ассоциацией ветеранов силовых органов «Щит народа», во главе которого – Кирилл Гузун.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, депутаты парламента Гагаузии потребовали освободить главу автономии Евгению Гуцул, приговоренную к семи годам заключения по делу о финансировании партии «Шор».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на приговор, вынесенный главе Гагаузии Евгении Гуцул заметив, что действия президента Молдавии Майи Санду делают ее схожей с еще одним противоречивым политиком – Михаилом Саакашвили, с небольшим отличием.

На митинге оппозиции в Кишиневе полиция задержала активистов с прозвищами Лабуба и Пикачу.