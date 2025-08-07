Захарова назвала Санду очередным Саакашвили с одной лишь разницей

Tекст: Ирма Каплан

В своей Telegram-канале Захарова процитировала один из заголовков СМИ о том, что Гагаузия не признает приговор суда Кишинева в отношении Гуцул и в этой связи была принята соответствующая резолюция парламента.

«Санду – очередной Саакашвили, только хуже», – добавила дипломат.

Напомним, во вторник суд района Буюканы в Кишиневе приговорил главу (башкана) Гагаузской автономии и одного из лидеров оппозиционной молдавской партии «Шор» Евгению Гуцул к семи годам лишения свободы. Суд также удовлетворил требование прокуроров о конфискации части имущества Гуцул – взысканию подлежит 42 млн леев (2,4 млн долларов), которые следствие указало как якобы перевезенные Гуцул финансовые средства.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, российский омбудсмен заявила о нарушении закона при вынесении приговора Евгении Гуцул и назвала решение молдавских властей несправедливым.

Депутаты парламента Гагаузии потребовали освободить главу автономии Евгению Гуцул, приговоренную к семи годам заключения по делу о финансировании партии «Шор».