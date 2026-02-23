23 февраля – и мы вместе с ним – переживает очередное преображение. Специальная военная операция разом смахнула все наносное: День защитника Отечества – праздник не половой принадлежности, а служения Родине в самом высоком смысле.2 комментария
Участник программы «Время героев» раскрыл секрет силы русского воинства
Участник программы «Время героев» Аксенов: Защитники отечества – это те, кто служит интересам государства и общества
Cила русского воинства заключается в самоотверженности и смекалке. Поэтому его никто не сможет победить, сказал газете ВЗГЛЯД участник программы «Время героев» Константин Аксенов. В понедельник в России отмечается День защитника Отечества.
«Защитники Отечества – это мы с вами, это наши братья, сестры, родители, друзья. Все, кто трудится на благо нашей великой страны, могут считать себя ее защитниками», – считает Константин Аксенов, директор проектов дивизиона гражданско-военных технологий АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов», участник первого потока программы «Время героев».
По его словам, само слово «защитник» имеет несколько значений. «Это и защита страны или людей. Это и тот, кто отстаивает чьи-то интересы в юридическом или политическом поле. А еще это спортивный термин. Поэтому, на мой взгляд, защитником Отечества может быть человек, который в той или иной степени служит интересам государства и общества», – добавил собеседник.
Он также отметил, что сила русского воинства заключается прежде всего в самоотверженности и смекалке. «Русский человек никогда не пройдет мимо нуждающегося, обязательно протянет руку помощи и восстановит справедливость. А еще русские славятся своей смекалкой. Вспомните сказку про кашу из топора. Сколько изобретений создают наши ребята? Множество. Все это заложено в нашем культурном коде. Вот почему русское воинство никто не сможет победить», – подчеркнул Аксенов.
Лучшим способом отметить День защитника Отечества Аксенов назвал возможность отдать дань уважения тем, кто на передовой, и тем, кто сейчас в тылу – возможно, из-за ранения. «Множество волонтерских организаций собирают помощь для фронта. Наиболее правильным было бы найти их контакты, уточнить, что требуется, и отвезти помощь по адресу», – считает эксперт.
В понедельник в России отмечается День защитника Отечества. Как показали исследования социологов, это один из важнейших праздников для большинства россиян.
«Идея служения – значимая составляющая нашего культурного кода, 71% россиян близка эта концепция», – привел данные опроса Михаил Мамонов, директор департамента политических исследований ВЦИОМ. «Кроме того, 61% опрошенных на работе «болеют за дело», а зарплата стоит на втором месте по важности», – указал социолог.
Напомним, президент России Владимир Путин объявил о запуске кадровой программы «Время героев» для ветеранов и участников спецоперации на Украине в 2024 году. В прошлом году федеральная и региональные программы распространились на всю Россию. На данный момент десятки участников программы «Время героев» уже заняли различные руководящие должности на федеральном и региональном уровнях.