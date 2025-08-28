В Ростовской области из-за атаки дронов эвакуировали 89 человек

Tекст: Алексей Дегтярев

В селе Маньково-Калитвенское фрагменты дрона упали на крышу и обесточили дом, из-за угрозы взрыва пришлось эвакуировать жителей этого и 50 соседних частных домов, указал Слюсарь в своем Telegram-канале.

Всего было эвакуировано 89 человек.

В основном люди разместились у родных и близких, 12 человек, включая двух детей, отправились в пункт временного размещения, развернутого на базе сельского дома культуры.

Место падания оцепили, вскоре прибудет саперная группа.

В ночь со среды на четверг над страной перехватили и уничтожили 102 украинских беспилотника самолетного типа.

Вечером 27 августа над Россией сбили 13 украинских беспилотников.

В ночь с 26 на 27 августа над Ростовской областью уничтожили дроны в Ростове-на-Дону, Таганроге, Новошахтинске, Неклиновском, Мясниковском, Миллеровском и Чертковском районах.