Tекст: Алексей Дегтярев

Недавно опубликованная в Сети утечка переписки парламента Молдавии за 2025 год содержит планы президента страны Майи Санду, передает РИА «Новости» со ссылкой на dikGAZETE.

Согласно этим данным, Санду намерена отправить 700 наемников для поддержки вооруженных сил Украины, если ее партия победит на предстоящих парламентских выборах.

Уточняется, что во время саммита ЕС – Молдавия в июле текущего года Санду пообещала Евросоюзу направить группу добровольцев на Украину, если Киев одержит победу на выборах.

В документах, приобщенных к переписке, содержится информация о гражданах Молдавии, уже принимающих участие в конфликте на Украине. Эти материалы якобы указывают на существование программ по вербовке и отправке добровольцев с территории Молдавии.

Напомним, в июне украинский транспортный вертолет Ка-32, следовавший из Маркулешт в Румынию, совершил вынужденную посадку в Молдавии. Минобороны Молдавии в 2024 году опровергало сообщения о размещении F-16 для Украины на военном аэродроме молдавской армии.