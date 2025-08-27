  • Новость часаПравительство продлило запрет на экспорт бензина
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    США подталкивают Индию к России и Китаю
    ВСУ начали использовать боеприпасы, осколки которых трудно найти в теле раненых
    Беспилотники с тепловизорами вновь обследовали место нахождения Наговициной
    Франция поручила больницам подготовиться к приему тысяч раненых
    Песков назвал «беспрецедентным» будущий визит Путина в Китай
    Российские и китайские подлодки впервые провели совместное патрулирование
    Во Владикавказе предотвратили поджог самолета
    Алиев назвал вступление Азербайджана в СССР «оккупацией»
    Объявлено о развертывании ракетных комплексов Typhon на японской базе Ивакуни
    Мнения
    Игорь Караулов Игорь Караулов Мирная жизнь будет рождаться при свете подвига

    Россия воюет, помимо прочего, за обретение утраченного смысла. А смысл этот в первую очередь заключается в человечности, понимаемой не как лозунг, спущенный сверху, а как материал, из которого вырабатывается социальная ткань повседневности.

    5 комментариев
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Какой будет война после войны

    Руководство ряда европейских стран прямо заявляет, что прекращение боевых действий между Россией и Украиной для них ничего не меняет, и даже в этом случае наша страна остается для них смертельным врагом, которого они будут «сдерживать». Можно не сомневаться, что это «сдерживание» будет носить террористический характер.

    4 комментария
    Дмитрий Грунюшкин Дмитрий Грунюшкин Мужественность мужикам возвращают войны

    У нас сложилась уникальная ситуация, когда часть мужиков воюет и приобретает то, что Эдуард Лимонов назвал «строгой маской лица». Когда они вернутся с войны, их встретят «большие дети» с требовательными светлыми лицами и дерзкими речами.

    33 комментария
    27 августа 2025, 21:18 • Новости дня

    Несколько расчетов ударных дронов ВСУ сдались в плен ВС России под Колодезями ДНР

    Несколько расчетов ударных БПЛА ВСУ сдались в плен ВС России под Колодезями

    Tекст: Ирма Каплан

    В российских силовых структурах сообщили, как под Н Колодезями в Донецкой Народной Республике несколько расчетов ударных дронов ВСУ сдались в плен бойцам группировки войск «Запад».

    «Сразу несколько расчетов ударных FPV-дронов и БПЛА, принадлежавших 60-й отдельной механизированной бригаде ВСУ, сдались в плен бойцам группировки войск «Запад» под Колодезями на Рубцовском направлении в ДНР. Всего в плен сдались девять украинских беспилотчиков», рассказали источники РИА «Новости».

    Напомним, в этот день подразделения группировки «Центр» в результате наступления освободили населенный пункт Первое Мая в ДНР.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, на этой неделе российские войска освободили  Запорожское в Днепропетровской области. До этого ВС России освободили Филию в Днепропетровской области, а также освободили Клебан-Бык и Среднее в ДНР.

    27 августа 2025, 09:29 • Новости дня
    Украинский журналист оскорбил президента Польши в прямом эфире польского ТВ
    Украинский журналист оскорбил президента Польши в прямом эфире польского ТВ
    @ Кадр из видео

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинский журналист Виталий Мазуренко в прямом эфире сравнил президента Польши Кароля Навроцкого с криминальным авторитетом, вызвав резкую реакцию политиков страны, сообщает Polsat News.

    Польские политики потребовали извинений от Киева после того, как украинский активист и журналист Виталий Мазуренко в прямом эфире телеканала Polsat News оскорбил президента страны Кароля Навроцкого, передает РИА «Новости».

    Мазуренко использовал тюремный жаргон, сравнив Навроцкого с криминальным авторитетом, что вызвало возмущение ведущей. Она потребовала от Мазуренко извинений, однако тот не только отказался, но и вновь оскорбил президента, а также обвинил ведущую в «антиукраинской пропаганде», после чего его отключили от эфира.

    Инцидент вызвал широкий резонанс среди польских политиков. Экс-заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблоньский в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ) призвал Мазуренко «поблагодарить за гостеприимство» и отправиться на фронт, чтобы «по-настоящему поддержать свою родину». Советник польского президента Блажей Побожи заявил, что выступление Мазуренко лишь подтверждает необходимость ужесточения правил выдачи гражданства Польши для украинцев.

    Скандал произошел вскоре после заявления президента Польши Кароля Навроцкого о необходимости приравнять бандеровскую символику к фашистской на законодательном уровне.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, неприязнь к украинцам станет решающим фактором на выборах в Польше. Польские эксперты объяснили рост антипатии к украинцам историческими и экономическими причинами. Сообщалось, что польские соцсети зафиксировали максимальный уровень неприязни к украинцам за три года.

    Комментарии (26)
    27 августа 2025, 10:25 • Новости дня
    Захарова обвинила Запад в оплате «индульгенции» для Зеленского

    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала атаки ВСУ на нефтепровод «Дружба», заявив, что западные страны предоставили Владимиру Зеленскому своеобразную «индульгенцию» на свои же деньги.

    Западные страны предоставили Владимиру Зеленскому своего рода индульгенцию, причем оплатили ее из собственных средств, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя атаки ВСУ на нефтепровод «Дружба», передает радио Sputnik.

    Захарова отметила, что западные страны, по ее словам, не борются с причинами преступлений, а легализуют их, надеясь таким образом уменьшить количество подобных случаев.

    «Зеленскому выписали вот такую индульгенцию. Только пошли еще дальше в этой логике. Они ему выписали эту индульгенцию не на его деньги. Они эту индульгенцию еще выписали как бы даже на свои [деньги]», – сказала Захарова.

    По словам представителя МИД, за эту «индульгенцию», находящуюся вне правового поля, Зеленский якобы расплатился жизнями украинцев. Захарова считает, что обсуждать ответственность Зеленского бессмысленно, а объяснять ситуацию необходимо мировому сообществу, а также тем, кто поставляет ему оружие и финансовые средства.

    Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Украина не сможет добиться членства в Евросоюзе с помощью шантажа, взрывов и угроз.

    Владимир Зеленский отметил, что будущее нефтепровода «Дружба» зависит от позиции Венгрии.

    Глава МИД Венгрии Петер Сияйрто считал маловероятным, что удары по нефтепроводу «Дружба» осуществлялись без согласования между Киевом и руководством Евросоюза.

    Венгрия и Словакия призвали Еврокомиссию заставить Украину прекратить удары по трубопроводу «Дружба».

    Комментарии (0)
    26 августа 2025, 14:56 • Видео
    Расплата: Урсуле готовят досрочную отставку

    Для главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен готовят досрочную отставку – формально почетную, но на самом деле позорную. Эта идея якобы принадлежит канцлеру Германии Фридриху Мерцу, у которого с Урсулой старые счеты.

    Комментарии (2)
    26 августа 2025, 23:41 • Новости дня
    Трамп дал резкую оценку словам Лаврова о нелегитимности Зеленского
    Трамп дал резкую оценку словам Лаврова о нелегитимности Зеленского
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Дональд Трамп прокомментировал слова главы МИД России Сергея Лаврова о нелегитимности Владимира Зеленского как президента Украины.

    На вопрос журналиста о словах Лаврова Трамп заявил: «То, что они говорят, не так уж и важно. Все вокруг встают в позу. Все это чушь», – передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Лавров заявил, что Россия признает Зеленского де-факто главой киевского режима. Однако, по словам министра, Россия не считает Зеленского легитимным лицом для подписания юридических документов. Лавров заявил, что встречаться с Зеленским только ради появления того в публичном пространстве нецелесообразно.

    Комментарии (27)
    27 августа 2025, 12:02 • Новости дня
    Эксперт объяснил, почему Трамп закрывает глаза на нелегитимность Зеленского

    Политолог Козюлин: Трамп не соглашается с нелегитимностью Зеленского из-за спешки прекратить конфликт

    Эксперт объяснил, почему Трамп закрывает глаза на нелегитимность Зеленского
    @ Yuri Gripas/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    США невыгодно соглашаться с нелегитимностью Владимира Зеленского, поскольку это предполагает запуск электоральных процедур и отодвинет на неопределенный срок возможность мирного урегулирования, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Вадим Козюлин. Ранее президент США Дональд Трамп отреагировал на слова главы МИД России Сергея Лаврова о том, что Москва признает Зеленского «де-факто главой режима» на Украине.

    «Судя по всему, администрация Трампа осознает нелегитимность Зеленского, но понимает, что признание этого факта еще больше отсрочит потенциальное мирное урегулирование. А это категорически противоречит планам главы Белого дома», – отметил Вадим Козюлин, заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД.

    «Президент США видит, что даже небольшие вопросы существенно колеблют стабильность переговорного трека по украинскому урегулированию. А нелегитимность Зеленского – очень весомая проблема, которая предполагает запуск электоральных процедур и смену власти на Украине», – продолжил аналитик.

    «К тому же Зеленский начинает проявлять больше уважения к Трампу и в глазах американской администрации становится более предсказуемым и стабильным. Очевидно, в Белом доме не видят других приемлемых кандидатов для участия в переговорах в качестве главы Украины», – детализировал собеседник.

    «В этом смысле интересы Европы и США даже совпадают. Брюссель в данный момент тоже не готов видеть другого человека на посту президента Украины, кроме Зеленского, с которым у Европы уже налажены многосторонние связи, и чья политика полностью ложится в канву европейских ожиданий», – заметил политолог.

    Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что не считает важной позицию России о том, что нелегитимность Владимира Зеленского является проблемой для окончательного урегулирования конфликта на Украине, сообщает ТАСС. «То, что они говорят, не так уж и важно. Все вокруг встают в позу. Все это чушь», – сказал Трамп.

    «Я всегда говорю: нужно, чтобы они встретились», – указал Трамп, говоря о возможной встрече президента России Владимира Путина и Зеленского. Также глава Белого дома напомнил о своих хороших отношениях с политиками.

    Ранее глава МИД России Сергей Лавров в интервью американскому телеканалу NBC News заявил, что Москва признает Зеленского «де-факто главой режима» на Украине. «В этом качестве мы готовы с ним встречаться», – подчеркнул дипломат.

    При этом глава российского внешнеполитического ведомства добавил, что Зеленский на данный момент не является легитимным лицом, способным подписывать юридически значимые документы по украинскому урегулированию. Газета ВЗГЛЯД объясняла, что мешает встрече Путина и Зеленского.

    Комментарии (20)
    27 августа 2025, 14:42 • Новости дня
    Дробницкий: Трамп окончательно разрушил проект «американской Индии»

    Американист Дробницкий: Трамп окончательно разрушил проект «американской Индии»

    Дробницкий: Трамп окончательно разрушил проект «американской Индии»
    @ REUTERS/Jonathan Ernst

    Tекст: Анастасия Куликова

    Эффект от американских пошлин в отношении Дели окажется негативным для самих Штатов. Либеральная пресса уже обвиняет Дональда Трампа в том, что он окончательно разрушил проект «американской Индии» – и теперь этот союзник потерян, сказали газете ВЗГЛЯД американисты Дмитрий Дробницкий и Малек Дудаков. Ранее США ввели 50-процентные тарифы против Индии.

    «Дональд Трамп давно угрожал ввести вторичные санкции против торговых партнеров России. Однако с последствиями от этих действий столкнулись бы страны, расположенные в Западном полушарии, о чем, по информации СМИ, главу Белого дома предупредили его подчиненные еще до саммита на Аляске», – напомнил американист Дмитрий Дробницкий.

    Он отметил, что ранее администрация США отложила введение новых пошлин против Китая, однако, по всей видимости, сочла Индию слабым звеном в Евразии. Дело в том, что Дели сильно зависит от экспорта в Штаты, указал собеседник.

    Кроме того, Вашингтон хочет получить доступ на индийский молочный и аграрный рынок, а также на рынок сои и генетически модифицированных культур. Однако республика не могла пойти на торговую сделку с Трампом, потому что это предполагало бы открытие сельскохозяйственного рынка, а это навредило бы местным производителям.

    На этом фоне появился дополнительный рычаг давления на Дели – вопрос с покупкой российской нефти, продолжил аналитик. В результате индийские власти отказались вести переговоры с Белым домом, пока американская позиция не изменится. При этом Штаты со времен Билла Клинтона пытались выстраивать с Индией особые отношения, напомнил Дробницкий.

    «Так, республику называли одним из главных партнеров и рассматривали ее как потенциальный противовес КНР. Сейчас в определенной степени правы либералы, которые говорят, что Трамп окончательно разрушил проект «американской Индии» – и теперь этот союзник потерян. На деле происходящее – абсолютно объективный процесс. Евразийские державы понимают, что Вашингтон – ненадежный партнер», – акцентировал американист.

    По его прогнозам, действия администрации США приведут к тому, что Москва, Дели и Пекин продолжат сближение. Причем уже объявлено о предстоящем визите Нарендры Моди в столицу КНР. «Общие снимки индийского премьера с президентом России и председателем Китая станут «приветом» Трампу», – иронично отметил политолог.

    «Индия не сможет отреагировать на пошлины так, как это по силам китайской стороне, поскольку страна не обладает, например, критически важными минералами. Но интеграция республики в евразийские и – самое главное – бездолларовые проекты в среднесрочной перспективе станет хорошим ответом», – считает собеседник.

    США же продолжат оказывать давление на Дели. Причем администрация Трампа, вероятно, постарается «расшатать» нынешнее индийское правительство, допускает эксперт. «Но какие бы меры ни предпринимали американские власти, общего процесса не отменить», – добавил спикер, заметив, что тарифная политика Штатов приближает развал Pax Americana.

    «Некоторые конспирологи полагают, что на самом деле в этом и заключается план Трампа, который ничего не может сделать внутри США, не может сломить сопротивление глобалистских элит. А своими действиями намеренно разрушает долларовую экономику – как говорится, не мытьем, так катаньем», – сыронизировал Дробницкий.

    Схожей точки зрения придерживается американист Малек Дудаков. По его мнению, эффект от новых пошлин, введенных в отношении Индии, окажется смазанным. «Из-под действия тарифов выводится большое количество товаров, в том числе нефтепродукты, идущие из самой Индии. То есть США не отказываются от закупок дизеля или бензина», – объяснил собеседник.

    «Также исключение сделано для электроники, которая собирается в республике», – продолжил эксперт, напомнив, что порядка 40% телефонов IPhone, которые продаются на американском рынке, собраны не в Китае, а в Индии. «Другими словами, пока удар в основном приходится по текстильной промышленности: это кожа, ткани, хлопок. Я думаю, что Дели переориентирует поставки на другие рынки», – считает политолог.

    «Позиция индийских властей четко сформулирована: страна не собирается отказываться от закупок дешевой российской нефти, потому что в ином случае она столкнется с серьезными проблемами в экономике», – указал Дудаков. На этом фоне Нью-Дели в целом пересматривает свои отношения со Штатами и идет на сближение с Китаем.

    «Таким образом, эффект от пошлин будет негативным для самих американцев. Мы наблюдаем за тем, как рушится их попытка использовать Индию как экономический таран против КНР. Я думаю, что рано или поздно Вашингтону придется все равно договариваться уже на более реалистичных условиях с Моди и корректировать свою политику», – заключил американист.

    В среду вступили в силу введенные президентом США Дональдом Трампом пошлины в размере 25% на импорт из Индии. В результате совокупная ставка достигла 50%, что стало одним из самых высоких показателей в мире. Американские власти обосновали решение закупками Дели российской нефти, пишет Bloomberg.

    «Пошлины затронут более 55% товаров, поставляемых в США – крупнейший рынок Индии, и больше всего ударят по трудоемким отраслям, таким как текстильная и ювелирная промышленность», – говорится в материале.

    По оценкам Citigroup, совокупный 50-процентный тариф может снизить годовой рост ВВП Индии на 0,6-0,8 процентного пункта, хотя значительная доля внутреннего спроса может смягчить удар. Индийские власти уже призвали граждан покупать отечественные товары, передает Axios.

    «Какое бы давление ни оказывалось, мы будем только укреплять нашу способность сопротивляться», – подчеркнул премьер страны Нарендра Моди. Он также заявил о необходимости добиться самодостаточности государства «не из-за нужды, а из-за гордости».

    Бывший постпред Индии при ООН Саид Акбаруддин считает, что нынешний кризис в отношениях Дели и Вашингтона не ограничивается расхождениями по вопросам торговли. «Введение пошлин воспринимается как удар по вере в устойчивость индийско-американского партнерства. Если оставить это на произвол судьбы, они могут стереть прогресс двух десятилетий стратегического сближения», – сказал дипломат изданию Politico.

    При этом источник в Белом доме заявил СМИ, что в администрации США не считают, что «это конец партнерства двух стран». Сторонники развития индийско-американских отношений сохраняют надежду на их восстановление. В частности, они надеются, что Трамп и Моди проведут встречу на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке в сентябре.

    Однако в последние недели Дели активизировал усилия по укреплению контактов с Москвой, Пекином и другими странами, отмечает The New York Times. Советник по национальной безопасности и министр иностранных дел Индии в этом месяце совершили визиты в Россию. Моди готовится посетить Китай на следующей неделе – впервые за семь лет.

    Комментарии (7)
    27 августа 2025, 10:06 • Новости дня
    FT написала о плане Запада создать три линии обороны на Украине
    FT написала о плане Запада создать три линии обороны на Украине
    @ ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Западные страны разработали предварительный план по формированию трех оборонительных рубежей на территории Украины, включая демилитаризованную зону и европейские бригады, пишет Financial Times.

    Западные союзники наметили схему укрепления обороны на Украине, передает Financial Times. План предусматривает создание демилитаризованной зоны, которую могут патрулировать нейтральные миротворцы из третьей страны, согласованной Киевом и Москвой.

    Следующий оборонительный рубеж должен защищать украинские войска, повышенные в боеспособности за счет вооружения и обучения странами НАТО. За этим предполагается размещение европейских бригад, усиленных стратегическими возможностями США, в качестве третьей линии обороны в глубине территории Украины.

    FT приводит заявление руководителя офиса президента Украины Андрея Ермака, который подтвердил детали плана: «Каждая страна коалиции будет участвовать по-разному, а итоговая картина станет сочетанием военной, политической и экономической поддержки».

    По словам Ермака, обсуждается размещение четырех или пяти европейских бригад на Украине, а также поддержка США средствами «стратегических возможностей». Ермак отметил, что последний саммит в Белом доме стал переломным моментом по ряду вопросов, включая обеспечение Украины оружием через европейские финансовые инструменты и формирование системы гарантий безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, эксперты отметили, что «коалиции желающих» будет сложно спонсировать Украину без поддержки США. Страны коалиции готовятся к возможному прекращению поставок вооружений Киеву со стороны США. Глава парламента Крыма заявил, что угрозы от «коалиции желающих» выглядят как детское хвастовство.

    Комментарии (13)
    27 августа 2025, 18:43 • Новости дня
    ВСУ начали использовать боеприпасы, осколки которых трудно найти в теле раненых

    Мирошник: ВСУ используют в ЛНР боеприпасы с труднообнаружимыми в теле осколками

    ВСУ начали использовать боеприпасы, осколки которых трудно найти в теле раненых
    @ REUTERS/Sofiia Gatilova

    Tекст: Дарья Григоренко

    Вооруженные силы Украины начали использовать на северо-западе ЛНР боеприпасы, поражающие элементы которых сложно обнаружить в теле раненого и даже увидеть на рентгеновских снимках, сообщил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

    По его словам, эти боеприпасы сбрасываются с беспилотников разных модификаций и содержат осколки и шрапнель, изготовленные не из металла, а из пластика или схожих материалов, передает ТАСС.

    Мирошник отметил, что при попадании в человека такие боеприпасы оставляют в теле десятки или даже сотни мелких шариков, которые крайне тяжело обнаружить с помощью рентгеновских снимков или магнитов. Это значительно затрудняет процесс лечения и делает его долгосрочным.

    Дипломат также сообщил, что на лисичанском направлении были обнаружены осколки нового типа – они имеют острые края и изготовлены из металлических материалов, которые не реагируют на магнит. Эти осколки предназначены для нанесения максимального ущерба, глубоко проникают в тело и крайне трудны для извлечения и идентификации медицинскими приборами.

    Мирошник подчеркнул, что применение подобных боеприпасов по мирному населению ЛНР является целенаправленным нарушением конвенции о «негуманном» оружии со стороны Киева.

    Ранее Мирошник сообщил, что украинские военные с 18 по 24 августа выпустили по целям на российской территории не менее 2357 боеприпасов, в результате ранения получил 121 мирный житель, погибли 19 человек.

    Комментарии (6)
    27 августа 2025, 07:20 • Новости дня
    Группа диверсантов по «Северному потоку» состояла из семи человек

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В диверсионную группу, совершившую подрыв «Северных потоков», входили семь членов, говорится в европейском ордере на арест.

    Группа боевиков состояла из семи человек, в том числе координатор операции Сергей Кузнецов, украинский гражданин, передает РИА «Новости» со ссылкой на документ.

    Отмечается, что Кузнецов должен был руководить всей операцией и экипажем, состоящим из капитана парусной яхты, четырех водолазов и взрывотехника.

    Диверсанты поставили взрывчатку на трубопроводе 22 сентября 2022 года, затем они вернулись в порт Вик, а Кузнецова вывезли на Украину. Примерно через четыре дня, 26 сентября, на газопроводах произошли взрывы, которые вызвали разрывы труб длиной до нескольких сотен метров.

    Целью боевиков было долговременное прекращение поставок газа из России в Германию.

    Напомним, и. о. постпреда России в ООН Дмитрий Полянский на заседании Совбеза Организации указывал на отсутствие реального взаимодействия Запада с российской стороной по расследованию теракта на «Северных потоках». Западные государства, по его словам, проявляют отсутствие заинтересованности в объективном и результативном расследовании этого теракта.

    В ООН призвали к терпению и сдержанности в ожидании завершения расследования подрыва этих газопроводов.

    Комментарии (12)
    27 августа 2025, 03:15 • Новости дня
    Полянский заявил о попытке найти козлов отпущения в деле о «Северных потоках»

    Полянский: В деле о «Северных потоках» пытаются представить козлов отпущения

    Полянский заявил о попытке найти козлов отпущения в деле о «Северных потоках»
    @ Danish Defense Ministry/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В расследовании теракта на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2» пытаются представить козлов отпущения и сместить вину с тех, кто действительно стоит за этим подрывом, заявил и.о. постпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

    «Направление, в котором все движется – сместить вину с тех, кто действительно стоит за этим подрывом, и представить нам неких козлов отпущения, которые, может, были причастны к этому преступлению, но не могли совершить его в одиночку», – приводит слова Полянского ТАСС.

    Россия недовольна ходом расследования. Полянский, выступая перед журналистами, подчеркнул, что Россия считает крайне важным проведение объективного международного расследования, поскольку это необходимо не только для пострадавших стран, но и для предотвращения подобных терактов в будущем.

    На запрошенном Россией заседании Совета Безопасности ООН по «Северным потокам» он отметил, что бездействие СБ может стать вдохновляющим сигналом для террористических организаций, которые увидят безнаказанность подобных преступлений.

    Дипломат предупредил, что отсутствие реального прогресса в обсуждении темы «Северных потоков» в Совете Безопасности чревато рецидивами аналогичных диверсий в других частях мира.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Полянский заявил о полном отсутствии реального взаимодействия западных стран с Россией в расследовании теракта на «Северных потоках».

    Венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто заявлял, что взрывы на этих газопроводах в 2022 году имеют признаки государственного терроризма, особенно после задержания в Италии гражданина с Украины.

    Комментарии (3)
    27 августа 2025, 05:49 • Новости дня
    Украина собралась ввести множественное гражданство с пятью странами

    Зеленский: Украина разрешит множественное гражданство с пятью странами

    Украина собралась ввести множественное гражданство с пятью странами
    @ REUTERS

    Tекст: Антон Антонов

    Власти Украины согласовали список из пяти первых стран, с которыми будет разрешено оформление множественного гражданства, сообщил Владимир Зеленский.

    Первыми странами, с которыми Украина разрешит множественное гражданство, станут Германия, Польша, Чехия, США и Канада, передает ТАСС.

    «Сегодня встретился с представителями Всемирного конгресса украинцев. <...> Общались и о множественном гражданстве. Закон принят, в ближайшее время правительство примет необходимые нормативные акты», – сказал он.

    В июле Зеленский подписал соответствующий закон, которым поручил подготовить перечень стран, с которыми будет разрешено множественное гражданство. Согласно закону, гражданам этих стран разрешается получать украинское гражданство в упрощенном порядке.

    Украинцы также смогут легально иметь паспорта других государств из списка. При этом в перечень попадут только страны, входящие в Евросоюз, или страны, которые ввели санкции против России. Ранее украинское законодательство обязывало граждан выходить из гражданства Украины при получении иностранного паспорта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Украина закрепила в законе невозможность множественного гражданства с Россией и странами, не признающими территориальную целостность Украины. Документ упростил получение украинского паспорта для граждан других стран, включая иностранных наемников.

    Комментарии (6)
    26 августа 2025, 22:33 • Новости дня
    Трамп пригрозил России экономической войной

    Tекст: Антон Антонов

    США готовы для прекращения конфликта на Украине к экономической войне с Россией, заявил глава американского государства Дональд Трамп.

    Трамп выступил с заявлением о готовности США к введению экономических мер против России, если не будет достигнуто соглашение по ситуации на Украине, передает ТАСС.

    Он подчеркнул, что «это не будет мировая война». «Это будет экономическая война, и эта экономическая война будет плохой, она будет плохой для России, я не хочу этого», – сказал президент США.

    «Экономические санкции. Я говорю об экономике, потому что мы не окажемся в мировой войне», – приводит слова Трампа РИА «Новости».

    Трамп заявил, что российское руководство поддерживает идею урегулирования, но нужно одновременное согласие обеих сторон.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп сказал, что США могут ввести санкции и таможенные пошлины не только против России, но и против Украины.

    На днях Трамп заявил, что в течение двух недель может проясниться будущее переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Трамп отметил возможность смены подхода США к России. Он заявил, что Вашингтон изучает вариант введения новых санкций.

    Комментарии (6)
    27 августа 2025, 06:42 • Новости дня
    Французский полковник участвовал в планировании операций ВСУ в Киеве

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Летом 2024 года полковник Франции Франсуа Гонен исполнял задачи в киевском военном атташате, специализируясь на оперативном планировании, следует из статьи самого офицера в последнем выпуске журнала Revue militaire generale (RMG).

    Действующий полковник сухопутных войск Франции Франсуа Гонен летом 2024 года участвовал в планировании операций Вооружённых сил Украины против российских войск, передает ТАСС. Об этом говорится в статье самого Гонена, опубликованной в свежем номере журнала Revue militaire generale (RMG), который издается Командованием перспективных боевых действий французских СВ. В публикации под заголовком «Украина, лето 2024 года: тактика в эпоху максимальной летальности» автор прямо пишет: «В течение четырех месяцев я выполнял задачи в составе французского военного атташата в Киеве». В биографической справке к статье уточняется, что в этот период Гонен находился в длительной командировке на Украине. Сейчас полковник занимает пост начальника отдела анализа и планирования управления оперативного планирования штаба 1-й бронетанковой дивизии «Европа». Ранее он работал в Оперативном штабе Командования наземными силами, Генштабе ВС Франции и Управлении военной разведки Министерства вооружённых сил Франции. Гонен считается специалистом по планированию общевойсковых операций. В материале подробно анализируются тактические аспекты наступления ВСУ в Курской области и действий российских войск в Донецкой Народной Республике летом 2024 года. Также в статье приведены карты боевых действий в ДНР за июнь–август, которые применялись французскими военными при составлении оперативных планов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бывший сотрудник французской разведки Николя Чинкуини сообщил, что на Украине продолжают действовать не менее 51 французского наемника, часть из которых воюют с 2014 года. Российские бойцы встретили наемников из Франции и Испании в районе Часового Яра. Одесское подполье пригрозило французским военным противодействием.

    Комментарии (0)
    27 августа 2025, 13:50 • Новости дня
    Эксперт объяснила согласие Украины на двойное гражданство с пятью странами

    Политолог Шеслер: Киев разрешает множественное гражданство для спасения от демографической катастрофы

    Эксперт объяснила согласие Украины на двойное гражданство с пятью странами
    @ REUTERS

    Tекст: Анастасия Куликова

    Киев пытается предотвратить демографическую катастрофу. На Банковой хотят, чтобы даже беженцы и релоканты не переставали быть украинцами по паспорту, сказала газете ВЗГЛЯД политолог Лариса Шеслер. Ранее Владимир Зеленский сообщил, что первыми странами, с которыми Украина разрешит множественное гражданство, будут Германия, Польша, Чехия, США и Канада.

    «Для Украины, которую покидают миллионы человек, потеря граждан критична. Поэтому Киев решил отменить норму, обязывающую выходить из украинского гражданства при получении иностранного паспорта. Так уехавшие все равно будут оставаться украинцами», – пояснила политолог Лариса Шеслер.

    «Другими словами, власти пытаются предотвратить колоссальную демографическую катастрофу хотя бы на бумаге. По оценкам некоторых экспертов, в республике сейчас проживают не более 18 млн человек», – детализировала собеседница. «Выбор стран тоже объясним. Германия, Польша, Чехия – лидеры среди европейских стран по количеству принятых украинских беженцев. Но тех, кто получил паспорт, среди них пока не так много», – рассказала она.

    «Паспорта Германии, США и Канады получить тоже трудно. Кроме того, в ФРГ украинцам адаптироваться мешает языковой барьер. Также, думаю, в список будут включены другие страны ЕС и Британия», – рассуждает политолог. При этом, аналитик заметила, что Киев не намерен признавать двойное гражданство с Россией, хотя миллионы украинцев уже имеют российский паспорт. «Также Банковая не приняла решение в отношении Венгрии – украинские власти смотрят на этнических венгров, как на потенциально нелояльных граждан», – отметила спикер.

    Ранее Владимир Зеленский сообщил, что первыми странами, с которыми Украина разрешит множественное гражданство, будут Германия, Польша, Чехия, США и Канада. По его словам, этот вопрос был обсужден на встрече с представителями «Всемирного конгресса украинцев».

    В июле он подписал закон о легализации множественного гражданства. Как указано в документе, теперь иностранцы смогут получать паспорт Украины в упрощенном порядке. При этом перечень будет формироваться с учетом того, является ли государство членом ЕС и ввело ли оно антироссийские санкции.

    Одновременно в законе прописана невозможность двойного гражданства с Россией, а также «странами, не признающими территориальную целостность Украины». Ранее при получении паспорта другого государства украинцы были обязаны выйти из украинского гражданства, отмечает ТАСС.

    Газета ВЗГЛЯД объясняла, что законодательное нововведение Зеленского объясняется не только военными потерями, но и постепенным отказом эмигрантов, релокантов, беженцев от украинского гражданства в пользу новых стран пребывания. Таким образом, Банковая хочет обратить этот процесс вспять хотя бы на бумаге, приписав к оставшимся землям «эмигрантские души».

    Комментарии (0)
    27 августа 2025, 12:23 • Новости дня
    Российские войска освободили поселок Первое Мая в ДНР
    Российские войска освободили поселок Первое Мая в ДНР
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Центр» в результате наступления освободили населенный пункт Первое Мая в Донецкой народной республике (ДНР).

    Группировкой нанесено поражение формированиям четырех механизированных, трех десантно-штурмовых, егерской бригад ВСУ, бригад морской пехоты, теробороны и нацгвардии около Новотроицкого, Красноармейска, Доброполья, Торецкого, Кутузовки, Родинского, Димитрова, Золотого Колодезя и Новониколаевки в ДНР, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Потери украинских вооруженных формирований при этом составили более 400 военнослужащих, три бронемашины и пять артиллерийских орудий.

    Подразделения группировки «Север» нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, двух десантно-штурмовых, танковой бригад, штурмового полка ВСУ и полка нацгвардии возле Кондратовки, Старой Гуты, Павловки, Андреевки, Юнаковкиа и Садков в Сумской области.

    А на Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной и мотопехотной бригад ВСУ рядом с Волчанском и Меловым в Харьковской области.

    ВСУ потеряли свыше 175 военнослужащих, четыре бронемашины, семь артиллерийских орудий и две станции РЭБ. Уничтожены три склада с боеприпасами и пять складов материальных средств.

    Параллельно подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение, нанеся поражение формированиям механизированной, двух штурмовых бригад ВСУ и бригады теробороны в районах Малиновки, Изюма, Купянска в Харьковской области и Дробышево в ДНР, отчитались в Минобороны.

    Потери противника составили свыше 230 военнослужащих, семь бронемашин, четыре орудия полевой артиллерии и четыре станции РЭБ. Уничтожены четыре склада с боеприпасами.

    Подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных и аэромобильной бригад ВСУ у Александро-Шультино, Серебрянки и Дружковки в ДНР.

    При этом противник потерял до 190 военнослужащих и танк. Уничтожен склад с боеприпасами.

    Подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных бригад, штурмового полка ВСУ и двух бригад теробороны поблизости от Великомихайловки, Березового, Гавриловки, Сосновки, Январского в Днепропетровской области и Новогригоровки в Запорожской области.

    Противник потерял до 215 военнослужащих, две бронемашины и станцию РЭБ. Уничтожены склад с боеприпасами и склад материальных средств, перечислили в Минобороны.

    Подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение формированиям механизированной бригады и бригады береговой обороны ВСУ около Новотроицкого в Запорожской области и Антоновки в Херсонской области.

    ВСУ потеряли свыше 65 военнослужащих, артиллерийское орудие и семь станций РЭБ. Уничтожены три склада матсредств, подытожили в оборонном ведомстве.

    Ранее на этой неделе российские войска освободили Запорожское в Днепропетровской области

    До этого российские войска освободили Филию в Днепропетровской области, а также освободили Клебан-Бык и Среднее в ДНР.

    Комментарии (0)
    27 августа 2025, 13:21 • Новости дня
    Кремль назвал гарантии безопасности ключевой темой переговоров по Украине
    Кремль назвал гарантии безопасности ключевой темой переговоров по Украине
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Вопрос гарантий безопасности остается одной из важнейших тем в процессе поиска урегулирования конфликта на Украине, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    По словам Пескова, вопрос гарантий безопасности остается одной из важнейших тем в процессе поиска урегулирования конфликта на Украине, передает РИА «Новости».

    Песков подчеркнул, что эта тема постоянно присутствует в повестке переговоров и обсуждается на всех уровнях контактов. Он отметил, что гарантии безопасности обсуждаются в контексте усилий по урегулированию и занимают значимое место в текущей дипломатической повестке.

    Президент России Владимир Путин по итогам переговоров с Дональдом Трампом на Аляске согласился с доводами американского президента о необходимости обеспечения безопасности Украины.

    Комментарии (2)
    Главное
    Сийярто назвал дату возобновления подача нефти по «Дружбе» в Венгрию
    В ЕГЭ и ОГЭ 2026 года исключили документы Microsoft Office
    Стивен Сигал стал соучредителем российской компании в сфере нанотехнологий
    Пранкеры раскрыли откровения Пауэр о финансировании Молдавии США
    Египет начал готовить палестинцев для служб безопасности Газы
    Напавший на полицейских в Москве оказался членом ИГИЛ
    Баскетболисту Касаткину во Франции грозит 25 лет заключения в США

    Крым стал снабжать газом новые регионы России

    Крым, который сам десять лет назад оказался в энергетической блокаде, теперь помогает новым территориям России. Из Крыма построили новый газопровод в Херсонскую область, заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. Где Крым берет голубое топливо и хватит ли его на снабжение новых территорий? Подробности

    Перейти в раздел

    Фридрих Мерц подсиживает Урсулу фон дер Ляйен

    Главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен хотят перевести на новую работу: канцлер ФРГ планирует выдвинуть ее на пост президента Германии, который станет вакантным в начале 2027 года. Таковы данные немецких СМИ, которые теперь как будто уговаривают Урсулу принять этот пост. В противном случае ее руководство добьет Европу. Подробности

    Перейти в раздел

    Флот России вернул себе корабль стратегического значения

    После ремонта, который продлился четверть века, тяжелый атомный ракетный крейсер «Адмирал Нахимов» вышел в море на ходовые испытания. Теперь это принципиально другой корабль с возможностями, которые напугают любого противника, включая северную группировку НАТО. Но только при соблюдении двух условий. Подробности

    Перейти в раздел

    Украинский терроризм начал пугать Европу

    В Венгрии приравняли удары Украины по нефтепроводу «Дружба» к нападению на Будапешт и Братиславу. Как заявил министр иностранных дел страны Петер Сийярто, Владимир Зеленский обещал прекратить атаки на трубопровод, если Будапешт займет проукраинскую позицию. Как полагают эксперты, в Европе вслед за африканскими странами происходит осознание того, что Украина превратилась в террористическое государство. Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Расплата: Урсуле готовят досрочную отставку

      Для главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен готовят досрочную отставку – формально почетную, но на самом деле позорную. Эта идея якобы принадлежит канцлеру Германии Фридриху Мерцу, у которого с Урсулой старые счеты.

    • Все уловки Зеленского по Донбассу

      Владимир Зеленский по-прежнему настаивает на личной встрече с президентом России Владимиром Путиным. В то же время Киев отказался выполнять ключевое условие России по Донбассу и придумал для этого кучу отговорок. Разберем их все.

    • В Киеве созрел «хитрый план» по Донбассу

      В Верховной раде предложили план по сохранению Донбасса в составе Украины. Для этого ту его часть, которую пока еще контролирует Киев, хотят передать в состав других областей. Объясняем, почему не поможет.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    • Европа и Зеленский привезли в Белый дом нарезки Украины

      Лидер киевского режима Владимир Зеленский вместе с группой поддержки в лице лидеров стран ЕС встретятся с Дональдом Трампом – они будут пытаться убедить президента США, что осколки Украины можно все еще склеить заново. Ответ Трампа, впрочем, можно предугадать: еще накануне он написал по этому поводу, что «некоторые вещи никогда не меняются», напомнив, что и Крым уже давно стал частью России.

    • Трамп направил американский «Титаник» на БРИКС

      Угрозы президента Соединенных Штатов против России и группы стран Глобального Юга привели к консолидации БРИКС. Президент Бразилии уже заявил о планах выработки странами БРИКС совместного ответа на американские пошлины. Так международная структура, которую некоторые аналитики называли аморфной и которая никогда не позиционировала себя как антизападная, вступает в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации