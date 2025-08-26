У нас сложилась уникальная ситуация, когда часть мужиков воюет и приобретает то, что Эдуард Лимонов назвал «строгой маской лица». Когда они вернутся с войны, их встретят «большие дети» с требовательными светлыми лицами и дерзкими речами.10 комментариев
Приближенные Зеленского захотели купить Dolce & Gabbana на украденные деньги
Депутат рады Гончаренко: Окружение Зеленского хотело купить Dolce & Gabbana
Прослушка Национального антикоррупционного бюро Украины раскрыла обсуждение покупки лакшери-товаров на деньги, предположительно украденные из бюджета страны.
Идея потратить похищенные из украинского бюджета средства на покупку товаров бренда Dolce & Gabbana обсуждалась в окружении Владимира Зеленского, передает ТАСС с ссылкой на депутата Верховной рады Алексея Гончаренко (внесен в России в перечень террористов и экстремистов).
По данным источника, об этом стало известно из записей, сделанных Национальным антикоррупционным бюро Украины (НАБУ) при прослушке квартиры бизнесмена Тимура Миндича, которого называют «кошельком» президента.
Гончаренко сообщил в своем Telegram-канале, что на этих записях слышен диалог о тратах: «А давай купим Dolce&Gabbana? Давай! На пленках, которые делало НАБУ из квартиры Миндича, зафиксирован вообще идиотский план: что делать с украденными на Украине деньгами? Купить Dolce&Gabbana».
Депутат также утверждает, что теща Миндича вместе с дочерью – женой бизнесмена – курировала закупку товаров класса люкс в России.
По словам Гончаренко, ближайшее окружение Зеленского располагает пятью миллиардами долларов и не знает, как распорядиться этими деньгами. Миндич известен как совладелец студии «Квартал 95», бизнес-партнер и близкий друг Зеленского. В июне сообщалось, что Миндич покинул Украину, а ранее НАБУ длительное время вело прослушку его квартиры.
Депутат также напомнил, что ранее на аналогичных записях фигурировали доказательства подготовки плана по захвату компании «Укрнефтебурение», связанной с Игорем Коломойским. В апреле 2023 года украинский суд арестовал корпоративные права прежних владельцев «Укрнефтебурения» в рамках расследования дела о незаконном завладении недрами газового месторождения в Харьковской области, а в мае компания была передана государству.
Как писала газета ВЗГЛЯД, глава движения «Другая Украина» Медведчук сообщил, что НАБУ и САП собирают материалы для возможного трибунала над Зеленским. НАБУ и САП раскрыли схему хищений на Украине при закупке дронов и средств радиоэлектронной борьбы.
Близкие соратники Владимира Зеленского обсуждали легализацию 5 млрд евро в криптовалюте через покупку банка во Франции, но сделка была отклонена регулятором.
Окружение Зеленского ежемесячно переводило 50 млн долларов в ОАЭ.