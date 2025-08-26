  • Новость часаНад 15 регионами России уничтожили 43 украинских дрона
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Что мешает встрече Путина и Зеленского

    Проведение российско-украинского саммита на высшем уровне в теории возможно, но на практике пока маловероятно. Есть риск, что пока он никак не приблизит окончание СВО и даже отдалит его, поскольку Зеленский решит, что ему можно и дальше не выполнять свои «домашние задания».

    Анатолий Торохов Анатолий Торохов Россия масштабирует экспорт технологий в Большую Евразию

    В последние годы российский автопром последовательно тестирует и масштабирует модели локализации за рубежом – Казахстан («Газель», «Урал», «КамАЗ»), Узбекистан («КамАЗ»), Египет (Lada Granta), Куба («УАЗ»). А на днях объявлено о локализации автомобилей «АвтоВАЗ» в Киргизии.

    Василий Авченко Василий Авченко Своя колея, дальневосточная мечта и холодное лето Валерия Приёмыхова

    Его помнят в основном как актера – прежде всего по «Пацанам» и «Холодному лету пятьдесят третьего…». Сам он, однако, главным в своей жизни считал вовсе не актерство. Сценарист, актер, режиссер Валерий Приёмыхов (1943–2000) ушел из жизни 25 лет назад.

    26 августа 2025, 07:57

    В деле о хищении на белгородских фортификациях появились новые фигуранты

    Tекст: Алексей Дегтярев

    По делу о хищениях на фортификациях в Белгородской области могут появиться новые подозреваемые, сообщил источник в правоохранительных органах.

    Продолжаются следственные действия, и в ходе расследования могут появиться новые подозреваемые и эпизоды, сообщил собеседник ТАСС.

    Расследование началось в феврале 2025 года после обнаружения фактов растраты более 251 млн рублей, выделенных из федерального бюджета. По версии следствия, бывшие руководители управления капитального строительства и замминистра строительства Белгородской области завысили стоимость и занизили технические характеристики тетраэдров, установленных на границе с Украиной.

    Следствие установило, что Владимир Базаров, ранее занимавший пост заместителя губернатора – начальника департамента строительства Белгородской области, давал указания о закупке конструкций, параметры которых не соответствовали техзаданию, и курировал все работы по фортификации и закупкам.

    Напомним, врио замгубернатора Курской области Базарова задержали по подозрению в хищении 1 млрд рублей при строительстве фортификационных объектов в Белгородской области.

    По этому делу суд уже арестованы замгубернатора Белгородской области Рустэм Зайнуллин, его сообщник Вячеслав Автономов и трое бизнесменов.

    25 августа 2025, 09:28
    @ И. Лесовских/Octagon.Media/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Суд в Швейцарии наложил арест на счета ПАО «Корпорация ВСМПО-Ависма», крупнейшего в мире производителя слитков и проката из титановых сплавов, речь идет о восьмизначной сумме, заявил адвокат Александр Забейда.

    Арест связан с уголовным делом экс-главы «ВСМПО-Ависма» Михаила Воеводина, которого обвиняют в мошенничестве при закупке сырья, ущерб оценивается в 1,5 млрд рублей, сказал Забейда, передает РИА «Новости».

    По мнению следствия, Воеводин в 2016–2020 годах заключал договоры на поставку титанового сырья по завышенным ценам с компаниями, подконтрольными гражданину США Игорю Райхельсону, консультанту швейцарской Interlink Metals and Chemicals AG. Согласно материалам дела, российский поставщик предлагал сырье дешевле.

    Согласно показаниям Райхельсона, давние партнерские отношения компаний были возможны благодаря «Интерлинку», который помог выйти на американский рынок после отмены демпинговых пошлин. В 2020 году между сторонами возник конфликт, позже завершившийся мировым соглашением.

    Забейда заявил, что поводом для обращения в швейцарский суд стало нарушение мирового соглашения со стороны «ВСМПО-Ависма». Подробности соглашения остались неизвестны, так как они конфиденциальны.

    Ранее сообщалось, что Воеводину и еще пяти фигурантам вменяют хищение более 1,5 млрд рублей через завышенные закупки материалов для производства титана.

    До этого суд арестовал Воеводина.

    25 августа 2025, 19:15
    @ Andriy Andriyenko/SOPA Images/Reuters

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Вывезенных с нейтральной зоны на границе Грузии и России мужчин после возвращения в Одессу задержали и направили в местный военкомат, сообщили украинские СМИ.

    Издание «Страна» сообщает, что сотрудники одесского территориального центра комплектования (ТЦК) забрали 40 украинцев, которых ранее депортировали из России и вывезли из нейтральной зоны на грузино-российской границе на Украину, передает ТАСС.

    Адвокат Анна Скрипка рассказала: «В Одессе забрали в ТЦК 40 украинских мужчин, которые застряли на российско-грузинской границе и только недавно вернулись домой при помощи МИД». Еще 11 мужчин были отпущены, так как не подлежат призыву, остальные остаются в ТЦК, где им обещали оформление документов, но задерживают дольше положенного срока.

    По данным МВД Грузии, всего по их добровольному согласию было вывезено 65 граждан Украины, из которых десять – женщины. Всех доставили в Тбилисский международный аэропорт и передали украинским правоохранителям.

    Грузинские власти сообщили, что в нейтральной зоне на границе находились 87 граждан Украины, которым отказали во въезде из-за отсутствия документов и криминального прошлого. В нейтральной зоне остаются еще 22 человека.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Грузия отправила двумя чартерами через Молдавию на Украину 65 из 87 граждан Украины, которых ранее депортировала Россия.

    25 августа 2025, 19:56
    Все уловки Зеленского по Донбассу

    Владимир Зеленский по-прежнему настаивает на личной встрече с президентом России Владимиром Путиным. В то же время Киев отказался выполнять ключевое условие России по Донбассу и придумал для этого кучу отговорок. Разберем их все.

    25 августа 2025, 18:50
    Неисправность туалета названа причиной крушения Boeing в Индии

    @ RAJAT GUPTA/EPA/TASS

    Tекст: Евгения Караваева

    Появилась версия, что к трагедии в индийском Ахмадабаде могло привести короткое замыкание в электросистеме из-за поломки подачи воды в туалетах.

    Газета Mirror сообщила о возможной технической причине крушения Boeing 787-8 Dreamliner авиакомпании Air India в Индии, передает «Известия». По данным издания, неисправность системы подачи питьевой воды в туалетах могла вызвать короткое замыкание в электросети и отключение двигателей. Об этом заявил адвокат Майк Эндрюс, представляющий интересы семей погибших.

    В публикации подчеркивается, что ранее причиной трагедии называли ошибку пилота: капитана Сумита Сабхарвала и второго пилота Клайва Кундера обвинили в отключении подачи топлива. Однако Майк Эндрюс отметил: «Нет достаточных доказательств, позволяющих предположить, что причиной катастрофы стала ошибка пилота. Вместо этого неисправность системы подачи воды могла привести к короткому замыканию и отключению двигателей».

    По словам адвоката, о проблемах с системой подачи воды Федеральное управление гражданской авиации США сообщило еще за месяц до трагедии. Эндрюс считает несправедливыми обвинения в адрес пилотов, называя их и семьи погибших жертвами технических неисправностей. Он также рассматривает возможность подачи иска к компании Boeing в суд США, сумма компенсации может составить миллионы долларов.

    Катастрофа произошла 12 июня в Ахмадабаде, когда на борту находились 242 пассажира, включая экипаж из двух пилотов и десяти бортпроводников. Самолет упал на здание общежития для врачей. По версии телеканала NDTV, крушение могло произойти из-за столкновения с птицами. В авиакатастрофе выжил один пассажир – 40-летний гражданин Британии.

    25 августа 2025, 19:23
    Рособрнадзор объявил предостережения 16 ведущим вузам России

    Tекст: Евгения Караваева

    В числе получивших предостережения оказались Московский автомобильно-дорожный университет, Высшая школа экономики и МИСИС.

    Рособрнадзор объявил официальные предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований сразу 16 ведущим вузам страны, передает «Лента.ру». Ведомство рекомендовало принять меры для соблюдения законодательства в образовательной сфере.

    В список попали такие крупные учебные заведения, как Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет (МАДИ), Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» и Национальный исследовательский технологический университет МИСИС. В сообщении отмечается, что подобные меры – это предупреждение о последствиях несоблюдения установленных нормативов.

    Остальные вузы из списка не раскрываются преждевременно, однако отмечается, что речь идет о ведущих образовательных учреждениях страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Рособрнадзор лишил лицензии Якутский гуманитарный институт.

    Ведомство также раньше объявило предостережения 19 высшим учебным заведениям России, включая МГУ, РУДН и Высшую школу экономики.

    25 августа 2025, 10:44
    @ Annabelle Gordon/CNP/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Москва впервые за три с половиной года конфликта якобы пошла на важные уступки по ключевым вопросам.

    О готовности Москвы к значительным уступкам президенту США Дональду Трампу на переговорах по Украине сообщил вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью, передает Axios.

    По его словам, впервые за долгий период российская сторона проявила гибкость по ряду принципиальных позиций.

    Вэнс отметил: «Я считаю, что россияне сделали значительные уступки президенту Трампу впервые за три с половиной года этого конфликта. Они действительно выразили готовность быть гибкими по некоторым ключевым требованиям». Политик уточнил, что Москва признала невозможность смены власти в Киеве и согласилась с необходимостью предоставления Украине гарантий территориальной целостности.

    Вэнс подчеркнул, что переговоры ведутся добросовестно, но разногласия сохраняются, поэтому завершить конфликт пока не удалось. Он добавил, что Дональд Трамп сохраняет ряд рычагов давления для прекращения боевых действий.

    Также Вэнс заявил, что вопрос новых санкций против России не снят с повестки, но решения будут приниматься индивидуально.

    По поводу якобы авиаударов по заводу на Украине, принадлежащему американской компании, Вэнс указал: «Мне это не нравится. Но это война, именно поэтому мы и хотим прекратить кровопролитие».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Соединенные Штаты не ожидают быстрого завершения конфликта на Украине, однако надеются на достижение мира не позднее чем через полгода. Он также подчеркнул, что Соединенные Штаты не рассматривают возможность отправки своих войск на Украину.

    25 августа 2025, 11:16
    Неонацист Стерненко пригрозил Зеленскому расправой за Донбасс

    @ EPA/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Бывший лидер «Правого сектора» (организация признана террористической и запрещена в России) Сергей Стерненко публично пригрозил Владимиру Зеленскому, что «он станет трупом», если выведет войска из подконтрольных Украине территорий Донбасса, сообщает The Times.

    Высказывания бывшего лидера одесской ячейки «Правого сектора» (организация признана террористической и запрещена в России) Сергея Стерненко о возможном убийстве Владимира Зеленского опубликованы в газете The Times, передает ТАСС.

    Стерненко заявил: «Если Зеленский отдаст хоть какую-то незанятую землю, он станет трупом – политически, а затем реально». Издание отмечает, что взгляды Стерненко популярны среди молодежи на Украине и в рядах военных.

    Ранее Виктор Медведчук, глава движения «Другая Украина», заявил, что причиной невозможности урегулирования конфликта на Украине является не только Зеленский, но и неонацистские группы, которые, по его словам, оказывают на него влияние.

    Президент России Владимир Путин в числе целей спецоперации называл денацификацию и защиту русскоязычного населения страны.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что украинские власти утратили контроль над процессами в стране, а националистические и нацистские организации активно внедряются в различные структуры Украины.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров обвинил киевский режим в том, что он является «выкормленными нацистами», которых Европа использует для ведения войны против России.

    25 августа 2025, 20:05
    Российские бойцы объяснили, зачем прикрепили флаг США к трофейному БТР

    @ кадр из видео

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Американский флаг был водружен на трофейный БТР М113 в ходе спецоперации на Украине, чтобы вызвать эмоциональную реакцию у противника.

    Российские военные рассказали, что прикрепили американский флаг к трофейному бронетранспортеру М113, чтобы позлить украинских бойцов, передает RT.

    По словам бойца с позывным Скутер, инициатива родилась спонтанно и была задумана «по приколу», чтобы «чуть позлить» противника. Он также отметил, что экипаж испытал сильные эмоции во время этой акции.

    Скутер с иронией заявил, что после резонанса в мировых СМИ почувствовал «звездную болезнь». Он добавил: «Мне тетя позвонила – скидывает видео... Я думаю: "Вот это уровень"».

    Командир 70-го полка с позывным Кабарда заявил, что бойцы трофеировали американский бронетранспортер M113, и переосмыслил слова Александра Невского.

    «Кто к нам с M113 придет, тот от него и погибнет. Как говорил Александр Невский, можем переиначить на современный лад», – заявил Кабарда. По его словам, успешный трофей техники противника оказывает деморализующее воздействие на противоборствующую сторону.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российский экипаж трофейного БТР опроверг сообщения о своей гибели. Экипаж передвигался в зоне спецоперации под флагами России и США.

    25 августа 2025, 15:44
    Ученые в Колумбии обнаружили новую ветвь человеческого рода

    Колумбийские исследователи выявили неизвестную линию рода людей Чекуа

    Tекст: Егения Караваева

    Результаты ДНК-анализа древних останков возле Боготы позволили ученым выделить уникальную родословную группы Чекуа, ранее не известную науке.

    Прежде неизвестная ветвь человеческого рода была обнаружена в ходе исследований ученых в Колумбии, передает РИА «Новости» со ссылкой на «Рейтер».

    Эксперты провели полное секвенирование ДНК древних останков, найденных рядом с Боготой, что позволило выделить новую человеческую группу – Чекуа.

    Останки представителей этой группы были впервые обнаружены в 1992 году в районе, который и дал им название. Как отмечает исследователь из института генетики Национального университета Колумбии Андреа Касас, в работе использовалось сравнение результатов ДНК-анализа с материалами из других регионов американского континента.

    По итогам исследований выяснилось, что Чекуа имеют генетическую родословную, ранее неизвестную науке. Это открытие может существенно изменить представления о расселении и эволюции древних людей на территории Южной Америки.

    Как писала газета ВЗГЛД, ранее Медики в индийском округе Колар обнаружили у 38-летней женщины уникальную группу крови, ранее не встречавшуюся в мировой медицинской практике

    25 августа 2025, 15:07
    @ Maxym Marusenko/NurPhoto/Reuters

    Tекст: Егения Караваева

    Власти Польши утратили возможность оплачивать интернет Starlink для Украины после вето президента Кароля Навроцкого на закон о поддержке украинских беженцев.

    Власти Польши не смогут продолжать финансировать спутниковый интернет Starlink для Украины из-за вето президента Кароля Навроцкого на закон о продлении помощи украинским беженцам, передает ТАСС.

    Министр цифровизации Польши Кшиштоф Гавковский заявил: «Своим решением Кароль Навроцкий отключает украинский интернет, поскольку именно это де-факто означает его решение по закону о помощи украинским гражданам».

    Навроцкий пояснил, что наложил вето, потому что считает необходимым прекратить доступ безработных украинцев к бесплатным медицинским услугам и пособиям на детей. Без поддержки нового закона Польша не сможет продолжать оплачивать услуги Starlink и обеспечивать хранение электронных данных украинской администрации в безопасном месте.

    Министерство цифровизации Польши ранее сообщило, что с 2022 по конец 2024 года потратило 83,5 млн долларов на закупку и абонементы для 24,5 тыс. терминалов Starlink для Украины. В 2025 году планировалось выделить еще 20 млн долларов, однако из-за вето финансирование окажется невозможным. Договор между Варшавой и Киевом по Starlink действует до 30 сентября, а альтернативы этим терминалам польские ведомства пока не нашли.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее перепалка возникла между Илоном Маском, Марко Рубио и Радославом Сикорским из-за слов Маска о возможном обрушении украинского фронта без Starlink. В этот же день Маск заверил, что спутниковый интернет Starlink продолжит работу на Украине, несмотря на его личные разногласия с политикой Киева.

    25 августа 2025, 10:04
    @ Кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Сотрудники ФСБ сорвали попытку теракта на Крымском полуострове, женщина принесла в здание Управления ФСБ по Крыму и Севастополю бомбу, вмонтированную в икону, сообщили в Центре общественных связей спецслужбы.

    Задержанной оказалась жительница Волгоградской области, она попыталась пронести в здание УФСБ взрывное устройство в иконе, уточнили в ведомстве, передает ТАСС.

    Женщину вовлекли в террористическую деятельность украинские спецслужбы через мессенджер Telegram под предлогом возврата похищенных у нее средств. В Крым она прибыла по указанию украинского куратора, где получила от курьера православную икону с вмонтированным самодельным взрывным устройством.

    На контрольно-пропускном пункте ФСБ при осмотре предмета оперативники обнаружили и обезвредили фугасное взрывное устройство мощностью в один килограмм в тротиловом эквиваленте.

    Ранее в Приморском крае задержали двух местных жителей по подозрению в попытке передачи информации о военных объектах региона.

    До этого в ДНР задержали двух агентов разведки Украины, они планировали покушения на чиновников и готовили теракты против представителей властей.

    Еще раньше ФСБ, МВД и Росгвардия в Брянской области задержала трех участников ДРГ из кадровых сотрудников службы специальных операций ГУР Минобороны Украины.

    25 августа 2025, 11:42
    Эксперт: Венгрия в ответ на хамство Зеленского обратится к США

    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Олег Исайченко

    Конфликт Венгрии и Украины длится уже несколько лет. И все это время Киев пользуется своей фирменной «дипломатией по-киевски», которой присуще хамство. Впрочем, сейчас это может даже сыграть Будапешту на руку, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Корнилов. Ранее глава МИД Украины Андрей Сибига резко ответил на призыв венгерского коллеги Петера Сийярто прекратить атаки на энергетическую инфраструктуру.

    «Фирменная «дипломатия по-киевски» – неприкрытое хамство и наглость в общении с другими странами. Офис Зеленского позволяет себе такую риторику в отношении тех государств, от которых менее зависим. Более того, это не просто грубость, а практически прикрытие энергетического терроризма, ведь Украина не скрывает свою причастность к диверсиям на объектах инфраструктуры», – пояснил политолог Владимир Корнилов.

    «Хамство Сибиги – это лишь часть одного большого скандала между Киевом и Будапештом, длящегося уже более трех лет», – указал он. В этой связи спикер напомнил про ущемление прав нацменьшинств в Закарпатье, циничную шутку Зеленского про нефтепровод «Дружба» и смерть венгра в результате принудительной мобилизации в Берегово.

    «Не думаю, что Будапешт будет отвечать Киеву напрямую. Вероятно, он поднимет на международных площадках вопрос хамства офиса Зеленского, чтобы обратить внимание США и Европы. Кроме того, партия «Фидес» премьера Венгрии Виктора Орбана использует скандал для укрепления электората в преддверии парламентских выборов и объяснения своей позиции в отношении Украины», – спрогнозировал аналитик.

    «Впрочем, Киев не будет извиняться за Сибигу, а продолжит общаться в таком тоне с Будапештом. Хамство Киева закончится только после достижения Россией целей СВО и ухода всей команды Зеленского», – полагает эксперт.

    Ранее глава МИД Украины Андрей Сибига резко ответил на призыв венгерского коллеги Петера Сийярто прекратить угрозы в адрес Будапешта и не бить по энергетической инфраструктуре.

    «Я отвечу в стиле Венгрии. Вам не нужно говорить Зеленскому, что делать и говорить. Энергетическая безопасность Венгрии в ваших руках. Диверсифицируйте поставки энергоресурсов, как и вся остальная Европа», – написал Сибига на своей странице в соцсети Х (бывший Twitter, заблокирован в России).

    Напомним, на прошлой неделе ВСУ нанесли удары беспилотниками и РСЗО HIMARS по линейной производственно-диспетчерской станции Унеча нефтепровода «Дружба» в Брянской области, по которой энергоносители идут в Европу. Сийярто указал, что Венгрия расценивает атаки как посягательство на свой суверенитет.

    «Будапешт решительно отвергает угрозы украинского президента», – подчеркнул дипломат. Владимир Зеленский в ответ пошутил: «Мы всегда поддерживали дружбу между Украиной и Венгрией, а теперь существование этой «Дружбы» зависит от Венгрии».

    25 августа 2025, 10:47
    Экипаж БТР под флагами России и США опроверг сообщения о гибели

    Tекст: Вера Басилая

    Российский экипаж трофейного БТР, передвигавшийся в зоне спецоперации под флагами России и США, опроверг сообщения о своей гибели.

    Российский экипаж трофейного БТР, передвигавшийся в зоне спецоперации под флагами России и США, опроверг сообщения о своей гибели, передает RT.

    Бойцы записали видеоролик, где заявили, что живы и здоровы, а также адресовали привет западным СМИ, называвшим видео с бронемашиной, фейком, созданном ИИ.

    Военные сообщили, что получили задачу разведать путь и предложили командиру использовать флаг США, чтобы «позлить» противника. Один из бойцов отметил: «Очень хороший БТР. Наш, конечно, получше, но этот тоже пойдет».

    Видеоролик был опубликован главным редактором RT Маргаритой Симоньян, которая подчеркнула, что все живы, здоровы и с удовольствием показали свой трофей еще раз.

    Ранее российские военные продемонстрировали работу захваченного американского бронетранспортера М113, ранее использовавшегося ВСУ в Запорожской области.

    Военные на боевой машине с флагами России и США отправились в бой в районе села Малая Токмачка в Запорожской области.

    25 августа 2025, 09:37
    Российские войска зашли на окраины Константиновки

    @ Станислав Красильников/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Подразделения ВС РФ начали продвижение на окраины Константиновки в ДНР, заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире «России 24».

    Подразделения Вооруженных сил России заходят на окраины Константиновки в Донецкой народной республике, передает ТАСС.

    «Мы видим освобождение населенных пунктов и на Константиновском направлении. Мы видим, что уже наши группы заходят и достаточно раздергивают противника и на окраинах самой Константиновки. Но и для нас важно было освобождение населенного пункта Клебан-Бык», – отметил Пушилин в прямом эфире.

    По словам главы республики, продвижение российских войск сопровождается дезорганизацией позиций противника на этом участке фронта. Кроме того, он подчеркнул значимость освобождения поселка Клебан-Бык для дальнейшего развития наступления.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВС России уничтожили укрепрайон и танк ВСУ под Константиновкой.

    Также в субботу в результате действий подразделений Южной войск освобожден населенный пункт Клебан-Бык, а группировка «Запад» освободили Среднее в Донецкой народной республике.


    25 августа 2025, 19:31
    Трамп считал разрешение конфликта на Украине самой легкой задачей

    @ Will Oliver/Pool/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент США Дональд Трамп признал, что рассчитывал на быстрое решение конфликта на Украине, но столкнулся с трудностями из-за личных разногласий сторон.

    Дональд Трамп отметил журналистам, что изначально считал российско-украинский конфликт самой легкой из современных проблем, передает РИА «Новости». Однако, по его словам, ситуация оказалась сложнее из-за серьезных личных конфликтов между сторонами.

    Трамп заявил: «И одной из проблем, которая, как я думал, будет самой легкой, честно говоря, оказались Россия и Украина. Но это, как выяснилось, связано с серьезными конфликтами личностей. Это один из таких моментов». Он также подчеркнул, что, несмотря на сложность ситуации, уверен в прекращении противостояния в будущем. Американский президент добавил: «Но мы в конце концов это остановим. Мы остановим и это тоже».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп заявил, что в ближайшие одну-две недели может проясниться перспектива урегулирования ситуации на Украине.

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс отметил, что Америка не ожидает быстрого завершения конфликта на Украине, но надеется на достижение мира не позднее чем через полгода.

    25 августа 2025, 15:59
    Спасатели в Киргизии прекратили поиски альпинистки Наговициной

    @ @natalina_1022

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Операция по спасению Натальи Наговициной, находящейся без движения с 12 августа на высоте около 7 200 метров, завершилась безрезультатно, сообщил начальник базового лагеря «Южный Иныльчек» Дмитрий Греков.

    Работы по поиску российской альпинистки Натальи Наговициной на пике Победы прекращены из-за погодных условий, передает ТАСС.

    По словам начальника базового лагеря «Южный Иныльчек» Дмитрия Грекова, попытка добраться до альпинистки на вертолете не удалась из-за отсутствия подходящей погоды.

    Наговицына с травмой ноги не может самостоятельно передвигаться и с 12 августа находится на небольшой площадке на высоте примерно 7 200 метров. Попытки организовать операцию по спасению продолжались до сегодняшнего дня, но погодные условия не позволили спасателям завершить работу успешно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, спуск альпинистки Натальи Наговицыной с пика Победы в Киргизии оказался невозможен из-за отсутствия подходящих вертолетов и сложных погодных условий, которые сохранятся до лета 2026 года.

    Наталья Наговицына перестала подавать признаки жизни на пике Победы при температуре минус 23 градуса. Альпинистка остается на пике Победы в Киргизии со сломанной ногой.


