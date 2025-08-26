В деле о хищении на белгородских фортификациях появились новые фигуранты

Tекст: Алексей Дегтярев

Продолжаются следственные действия, и в ходе расследования могут появиться новые подозреваемые и эпизоды, сообщил собеседник ТАСС.

Расследование началось в феврале 2025 года после обнаружения фактов растраты более 251 млн рублей, выделенных из федерального бюджета. По версии следствия, бывшие руководители управления капитального строительства и замминистра строительства Белгородской области завысили стоимость и занизили технические характеристики тетраэдров, установленных на границе с Украиной.

Следствие установило, что Владимир Базаров, ранее занимавший пост заместителя губернатора – начальника департамента строительства Белгородской области, давал указания о закупке конструкций, параметры которых не соответствовали техзаданию, и курировал все работы по фортификации и закупкам.

Напомним, врио замгубернатора Курской области Базарова задержали по подозрению в хищении 1 млрд рублей при строительстве фортификационных объектов в Белгородской области.

По этому делу суд уже арестованы замгубернатора Белгородской области Рустэм Зайнуллин, его сообщник Вячеслав Автономов и трое бизнесменов.