Его помнят в основном как актера – прежде всего по «Пацанам» и «Холодному лету пятьдесят третьего…». Сам он, однако, главным в своей жизни считал вовсе не актерство. Сценарист, актер, режиссер Валерий Приёмыхов (1943–2000) ушел из жизни 25 лет назад.0 комментариев
Названа сумма хищений по делу врио замгубернатора Курской области
Врио замгубернатора Курской области Базарова задержали за хищение 1 млрд рублей
Врио заместителя губернатора Курской области Владимира Базарова задержали по подозрению в хищении 1 млрд рублей при строительстве фортификационных объектов в Белгородской области, сообщили в правоохранительных органах.
В правоохранительных органах сообщили, что Владимир Базаров был задержан по уголовному делу о хищении бюджетных средств, выделенных на строительство фортификационных сооружений в приграничных районах Белгородской области, передает ТАСС.
Общая сумма ущерба по делу оценивается в 1 млрд рублей. В период совершения преступления Базаров занимал должность заместителя губернатора Белгородской области.
В администрации Курской области и в рабочем кабинете Базарова проводятся обыски, изымаются компьютеры, ноутбуки и средства связи.
Кроме того, в Останкинском суде Москвы рассматривается гражданское дело по иску Генпрокуратуры России к нескольким лицам и компаниям, связанным с аналогичными коррупционными схемами при строительстве фортификаций в Белгородской области. Надзорное ведомство требует взыскать более 924 млн рублей солидарно с ответчиков. В иске указывается, что часть должностных лиц заключали фиктивные договоры с фирмами-однодневками, а бизнесмен Петряков перечислял 7% откатов и приобрел с аванса квартиру и автомобиль.
Ранее в Курской области задержали врио заместителя губернатора Владимира Базарова, причиной задержания стала его деятельность в Белгородской области.
Базаров был задержан по делу о строительстве оборонительных сооружений в Белгородской области.
По этому делу суд уже арестовал замгубернатора Белгородской области Рустэма Зайнуллина, его сообщника Вячеслава Автономова, а также коммерсантов Сергея Петрякова, Ивана Новикова и Константина Зимина.
Им предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере при выделении средств на строительство фортификационных сооружений на границе Белгородской области и Украины.