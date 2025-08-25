Названа сумма хищений по делу врио замгубернатора Курской области

Врио замгубернатора Курской области Базарова задержали за хищение 1 млрд рублей

Tекст: Вера Басилая

В правоохранительных органах сообщили, что Владимир Базаров был задержан по уголовному делу о хищении бюджетных средств, выделенных на строительство фортификационных сооружений в приграничных районах Белгородской области, передает ТАСС.

Общая сумма ущерба по делу оценивается в 1 млрд рублей. В период совершения преступления Базаров занимал должность заместителя губернатора Белгородской области.

В администрации Курской области и в рабочем кабинете Базарова проводятся обыски, изымаются компьютеры, ноутбуки и средства связи.

Кроме того, в Останкинском суде Москвы рассматривается гражданское дело по иску Генпрокуратуры России к нескольким лицам и компаниям, связанным с аналогичными коррупционными схемами при строительстве фортификаций в Белгородской области. Надзорное ведомство требует взыскать более 924 млн рублей солидарно с ответчиков. В иске указывается, что часть должностных лиц заключали фиктивные договоры с фирмами-однодневками, а бизнесмен Петряков перечислял 7% откатов и приобрел с аванса квартиру и автомобиль.

Ранее в Курской области задержали врио заместителя губернатора Владимира Базарова, причиной задержания стала его деятельность в Белгородской области.

Базаров был задержан по делу о строительстве оборонительных сооружений в Белгородской области.

По этому делу суд уже арестовал замгубернатора Белгородской области Рустэма Зайнуллина, его сообщника Вячеслава Автономова, а также коммерсантов Сергея Петрякова, Ивана Новикова и Константина Зимина.

Им предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере при выделении средств на строительство фортификационных сооружений на границе Белгородской области и Украины.