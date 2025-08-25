Его помнят в основном как актера – прежде всего по «Пацанам» и «Холодному лету пятьдесят третьего…». Сам он, однако, главным в своей жизни считал вовсе не актерство. Сценарист, актер, режиссер Валерий Приёмыхов (1943–2000) ушел из жизни 25 лет назад.0 комментариев
Хинштейн: Задержан врио замгубернатора Курской области Базаров
В Курской области задержали врио заместителя губернатора Владимира Базарова, основной причина связана с его деятельностью в Белгородской области, заявил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.
Задержание Владимира Базарова, временно исполняющего обязанности заместителя губернатора Курской области, связано с его предыдущей работой в Белгородской области, передает ТАСС. О задержании сообщил на заседании областного правительства врио главы региона Александр Хинштейн.
Хинштейн уточнил, что на данный момент проводятся следственные мероприятия в отношении Базарова. До перехода в Курскую область в текущем году Базаров занимал пост заместителя губернатора по строительству в Белгородской области.
Ранее экс-губернатор Курской области Алексей Смирнов пошел на сделку со следствием.
Врио главы Курской области Александр Хинштейн указывал, что бывшие руководители региона и подрядчики обвиняются в незаконном присвоении более 4 млрд рублей, предназначенных для строительства оборонительных сооружений.
В правоохранительных органах сообщили, что хищения при строительстве фортификаций привели к прорыву ВСУ в Курскую область.