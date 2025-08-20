Хищения и растраты при фортификациях привели к прорыву ВСУ в Курскую область

ТАСС: Хищения при фортификациях привели к прорыву ВСУ в Курскую область

Tекст: Ирма Каплан

«Действия обвиняемых Смирнова и Дедова причинили экономический ущерб Российской Федерации, а также ущерб обороноспособности государства, <…> позволив тем самым оккупировать значительную часть территории Курской области», – приводит ТАСС слова источника в правоохранительных органах.

Главными фигурантами дела о мошенничестве стали бывший губернатор Курской области Алексей Смирнов и его экс-заместитель Алексей Дедов. Однако еще не все соучастники преступления, вменяемого Смирнову и Дедову, установлены.

«Проводятся необходимые следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на их выявление и привлечение к уголовной ответственности», – добавили правоохранители.

Также устанавливаются все эпизоды преступной деятельности участников группы, уточнили источники агентства.

Напомним, Смирнов и Дедов обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере (ст. 159 УК РФ). Также в рамках предварительного следствия был этапирован в Москву и арестован Игорь Грабин, экс-помощник бывшего главы Корпорации развития Курской области Владимира Лукина. Обоим вменили растрату. Кроме того, в столичном СИЗО содержится гендиректор компании «Интергазойл» Дмитрий Спиридонов по обвинению в растрате.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, врио губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил, что бывшие руководители и подрядчики обвиняются в незаконном присвоении более 4 млрд рублей, предназначенных для строительства оборонительных сооружений.

МВД уточнило, что экс-глава региона Смирнов обвиняется в мошенничестве на сумму более 1 млрд рублей, связанного с освоением средств на строительство укреплений на границе с Украиной. Экс-главу Курской области Смирнова задержали по подозрению в мошенничестве в апреле.