Врио замглавы Курской области задержан по делу о строительстве фортификаций в Белгородской области

Tекст: Вера Басилая

Врио заместителя губернатора Курской области Владимир Базаров был задержан рано утром в понедельник, сообщается в Telegram-канале Хинштейна.

По предварительной информации, речь идет о деле, связанном со строительством оборонительных сооружений в Белгородской области, сообщил Хинштейн.

«Уверен, следствие объективно во всем разберется. Если виноват, значит, ответит по всей строгости закона», – подчеркнул врио губернатора.

Правительство Курской области, по словам Хинштейна, готово оказать необходимую помощь следствию. Он подчеркнул, что «никакие предыдущие заслуги не могут и не будут служить индульгенцией».

Ранее в Курской области задержали врио заместителя губернатора Владимира Базарова, основной причиной стало его участие в делах в Белгородской области.

Суд арестовал бывшего замгубернатора Брянской области Сергея Тимошенко до 13 мая 2025 года за получение взятки при строительстве и ремонте объектов.

Врио главы Курской области Александр Хинштейн указывал, что бывшие руководители региона и подрядчики обвиняются в незаконном присвоении более 4 млрд рублей, предназначенных для строительства оборонительных сооружений.

В правоохранительных органах сообщили, что хищения при строительстве фортификаций привели к прорыву ВСУ в Курскую область.