Врио замглавы Курской области задержан по делу о строительстве фортификаций в Белгородской области
Временно исполняющего обязанности заместителя губернатора Курской области Владимира Базарова задержали по делу о строительстве оборонительных сооружений в Белгородской области, расследование продолжается, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.
Врио заместителя губернатора Курской области Владимир Базаров был задержан рано утром в понедельник, сообщается в Telegram-канале Хинштейна.
По предварительной информации, речь идет о деле, связанном со строительством оборонительных сооружений в Белгородской области, сообщил Хинштейн.
«Уверен, следствие объективно во всем разберется. Если виноват, значит, ответит по всей строгости закона», – подчеркнул врио губернатора.
Правительство Курской области, по словам Хинштейна, готово оказать необходимую помощь следствию. Он подчеркнул, что «никакие предыдущие заслуги не могут и не будут служить индульгенцией».
Ранее в Курской области задержали врио заместителя губернатора Владимира Базарова, основной причиной стало его участие в делах в Белгородской области.
Суд арестовал бывшего замгубернатора Брянской области Сергея Тимошенко до 13 мая 2025 года за получение взятки при строительстве и ремонте объектов.
Врио главы Курской области Александр Хинштейн указывал, что бывшие руководители региона и подрядчики обвиняются в незаконном присвоении более 4 млрд рублей, предназначенных для строительства оборонительных сооружений.
В правоохранительных органах сообщили, что хищения при строительстве фортификаций привели к прорыву ВСУ в Курскую область.