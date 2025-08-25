Таможня Китая изъяла более 1,8 млн поддельных Лабубу

В Китае с начала года конфисковали 1,83 млн контрафактных Лабубу

Tекст: Мария Иванова

Китайские таможенные органы с начала 2025 года изъяли 1,83 млн поддельных игрушек Лабубу, передает ТАСС со ссылкой на издание Pengpai и заместителя главы Главного таможенного управления Китая Ван Цзюня. Он отметил, что такие меры помогают поддерживать честную торговлю на международном рынке.

Производитель Лабубу – компания Pop Mart – за первое полугодие 2025 года получил прибыль в размере 4,7 млрд юаней, что эквивалентно примерно 650 млн долларов. Это на 385,6% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что отражает резкий рост спроса.

Пресс-служба объединенной компании Wildberries и Russ ранее сообщала, что только за январь–июль 2025 года российские покупатели потратили на Лабубу более 2 млрд рублей. Популярность игрушки за последний год стремительно возросла на фоне вирусных трендов и внимания мировых звезд к бренду.

Лабубу – это игрушка с заячьими ушами, выпученными глазами и широкой улыбкой с острыми зубами. Автор персонажа – дизайнер Лун Цзяшэн из Гонконга, который с 2019 года сотрудничает с Pop Mart, выпуская куклы более чем в 300 вариантах.

Как писала газета ВЗГЛЯД, американские власти заявили об угрозе удушья и смерти для маленьких детей из-за поддельных плюшевых кукол Лабубу.

Полиция Шанхая ранее ликвидировала сеть по продаже поддельных Лабубу.

Между тем Геннадий Онищенко заявил, что брелоки персонажа Лабубу не должны считаться детской игрушкой, они требуют маркировки с возрастным ограничением «14+» из-за деструктивного влияния на подростков.