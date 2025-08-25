Израильские войска нанесли удары по больнице «Насер» в Газе

Минздрав Газы сообщил о гибели восьми палестинцев после ударов по больнице «Насер»

Tекст: Вера Басилая

Израильские вооруженные силы нанесли два удара по больнице «Насер» в Хан-Юнисе на юге сектора Газа, передает ТАСС.

По информации Минздрава анклава, первый снаряд попал в четвертый этаж здания, а второй удар был нанесен, когда к медицинскому учреждению прибыли спасатели. Представители Минздрава сообщили: «Число погибших в результате атак достигло восьми, количество раненых уточняется».

Общее число жертв среди палестинцев в секторе Газа с начала эскалации превысило 62 тыс. человек, ранены более 157 тыс. человек. По данным местных властей, еще 300 человек, включая 117 детей, скончались от голода за время боевых действий.

Больница «Насер» остается единственным государственным медучреждением, продолжающим работу на юге сектора Газа по состоянию на 9 июня, согласно заявлению главы Всемирной организации здравоохранения.

Ранее Al Jazeera сообщила о гибели 12 палестинцев при ударе Израиля по школе.

Министр обороны Израиля Исраэль Кац пообещал ХАМАС в Газе военный ответ в случае отказа движения освободить всех заложников и разоружиться.

Израильская армия начала операцию по захвату Газы.