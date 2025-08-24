Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, появление Владимира Зеленского в черной вышиванке с контурами границ Украины 1991 года во время видеообращения по случаю дня независимости Украины носит символичный характер, сообщает РИА «Новости». Видеообращение Зеленского было опубликовано в его Telegram-канале, где на нем была вышиванка с изображением карты Украины, включающей Крым и новые регионы России.

Рогов подчеркнул, что «символично, что Зеленский записал это видеообращение в погребальной сорочке, потому что она выглядит именно так: черного цвета вышиванка с контурами бывшей границы Украины». По его словам, глава киевского режима этим четко показал свою роль в утрате независимости Украины и передаче страны под внешнее управление.

Также Рогов выразил мнение, что Зеленский войдет в историю как человек, уничтоживший украинский народ и продавший активы Украины иностранцам.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Госдепартамент США поздравил Украину с Днем независимости. Представители ведомства подчеркнули важность переговорного урегулирования для сохранения суверенитета страны.