Коренной интерес Трампа не в том, чтобы остановить войну на Украине. Он хочет сохранить лицо, бросив чемодан без ручки европейцам. При этом параллельно еще и извлечь разные стратегические выгоды.2 комментария
Депутаты Пензенской области ввели штрафы за публикацию фото с БПЛА
В Пензенской области утверждены крупные административные штрафы за распространение в интернете материалов о применении беспилотников и средств ПВО.
Депутаты законодательного собрания Пензенской области ввели административные штрафы за съемку и публикацию в интернете фото и видео с беспилотниками, передает РИА «Новости».
Согласно сообщению на сайте регионального парламента, ответственность вводится за распространение материалов о применении БПЛА, а также сведений о работе средств ПВО, радиоэлектронной борьбы, местах дислокации военнослужащих и мероприятиях по охране важных объектов. Исключение составляют только данные, официально опубликованные органами государственной власти.
В региональный кодекс об административных правонарушениях добавили статью, запрещающую публикацию подобных данных. За нарушение этих правил предусмотрен штраф в размере 5 тыс. рублей для граждан, 50 тыс. рублей для должностных лиц и 1 млн рублей для юридических лиц, уточнили в парламенте области.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин распорядился подготовить специальную обучающую программу по противодействию беспилотникам с использованием гладкоствольного оружия.
На территории Ростовской области официально ввели ограничения на фото- и видеосъемку атак беспилотников с последующей публикацией таких материалов.
Адлерский райсуд оштрафовал девушку за публикацию видеоролика с последствиями пожара на промышленном объекте в Сочи после атаки беспилотника.