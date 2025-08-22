Депутаты Пензенской области ввели штрафы за публикацию фото с БПЛА

Tекст: Денис Тельманов

Депутаты законодательного собрания Пензенской области ввели административные штрафы за съемку и публикацию в интернете фото и видео с беспилотниками, передает РИА «Новости».

Согласно сообщению на сайте регионального парламента, ответственность вводится за распространение материалов о применении БПЛА, а также сведений о работе средств ПВО, радиоэлектронной борьбы, местах дислокации военнослужащих и мероприятиях по охране важных объектов. Исключение составляют только данные, официально опубликованные органами государственной власти.

В региональный кодекс об административных правонарушениях добавили статью, запрещающую публикацию подобных данных. За нарушение этих правил предусмотрен штраф в размере 5 тыс. рублей для граждан, 50 тыс. рублей для должностных лиц и 1 млн рублей для юридических лиц, уточнили в парламенте области.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин распорядился подготовить специальную обучающую программу по противодействию беспилотникам с использованием гладкоствольного оружия.

На территории Ростовской области официально ввели ограничения на фото- и видеосъемку атак беспилотников с последующей публикацией таких материалов.

Адлерский райсуд оштрафовал девушку за публикацию видеоролика с последствиями пожара на промышленном объекте в Сочи после атаки беспилотника.