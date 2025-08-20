  • Новость часаПутин: Ядерный щит России сформирован надежно
    Сергей Худиев Сергей Худиев Гайки в Сети начали закручивать с Британии

    Любое государство будет инстинктивно стремиться к «закручиванию гаек». Любая система ищет наиболее простой путь решения проблемы – и максимально расширять список недозволенного и наказуемого кажется чем-то само собой разумеющимся. Но это не так.

    Игорь Мальцев Игорь Мальцев От «творчества» ИИ воняет за километр

    Можно, конечно, сломать ход истории, подойти и плюнуть на картину Малевича, и это тоже будет актом художественного творчества – акционизмом. Но слабая сторона ИИ в том, что он даже этого сделать никогда не сможет.

    Илья Ухов Илья Ухов Табор русофобов проигрывает плану России

    Владимир Путин смог в ходе сложнейшей геополитической игры разбить позицию европейской коалиции по украинскому вопросу и сделать план России доминирующим.

    20 августа 2025, 22:14 • Новости дня

    Трамп объявил об окончании конфликта между «Абербайджаном» и «Албанией»

    Трамп не справился с произношением названий Азербайджана и Армении

    @ IMAGO/Aaron Schwartz / Pool via/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Американский президент Дональд Трамп повторил своего предшественника Джо Байдена и не смог выговорить несколько географических названий в прямом эфире, беседуя с журналистом Марком Левиным.

    Как пишет портал Newsbreak, Трамп появился во вторник во время шоу Марка Левина, где повторил «бессвязное заявление» о том, что за первые семь месяцев президентства он положил конец шести или семи глобальным конфликтам.

    «Я уладил шесть войн, а многие говорят о семи, потому что есть одна, о которой никто не знает. Но я уладил шесть войн, и мы уладили иранскую – я уничтожил их ядерный потенциал, который они бы применили против Израиля в две секунды, если бы у них была такая возможность. Но мы его уладили», – начал американский лидер.

    Заявив, что конфликт между Индией и Пакистаном был «самым простым» для разрешения, Трамп обратил внимание на «Абербайджан» и «Албанию».

    «Много удивительных, удивительных вещей. Вы видели Абербайджан (Азербайджан – прим. ВЗГЛЯД). Это был большой конфликт, который длился 34–35 лет с Албанией (Арменией – прим. ВЗГЛЯД). Подумайте только. Я имею в виду, он длился годами, и я узнал их руководителей, я узнал их торговлю. Я немного пообщался с ними и спросил: "Почему вы, ребята, воюете?" Потом я сказал: "Я не буду заключать торговую сделку, если вы, ребята, собираетесь воевать. Это безумие"», – сообщил Трамп о пути к перемирию между Азербайджаном и Арменией.

    Трамп добавил, как приятно было наблюдать в Овальном кабинете, когда стороны  обнимались и поздравляли друг друга.

    Напомним, лидеры Армении и Азербайджана при посредничестве президента США парафировали соглашение о мире между Ереваном и Баку.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Азербайджан, согласно договоренностям,  получит возможность открыть маршрут в Турцию и новый инструмент давления на Армению, а также получит ключевой ресурс для реализации проекта «Западного Азербайджана».

    20 августа 2025, 01:25 • Новости дня
    Guardian описала момент, когда Зеленский заставил евросвиту поволноваться

    Guardian описала напряженный момент с Зеленским и Трампом в Белом доме

    @ Aaron Schwartz/CNP/Keystone Press Agency/Global Look

    Tекст: Ирма Каплан

    В понедельник глава киевского режима Владимир Зеленский получил гораздо более радушный прием как со стороны американского президента Дональда Трампа, так и со стороны вице-президента Вэнса, однако был момент, когда его европейская группа поддержки сжала кулаки.

    «Самый волнующий момент во вступительном слове наступил, когда Зеленский начал подробно рассказывать о приоритетах Украины по прекращению войны, обо всех положительных моментах, которые Трамп, казалось, не был заинтересован подробно обсуждать», – пишет Guardian, описывая сложный для евросвиты Зеленского момент.

    По мере того, как шли минуты, лицо президента Франции Эммануэля Макрона становилось все мрачнее. Когда Трамп попытался перебить Зеленского, он продолжал говорить, отмечает газета.

    «Затем внезапно, словно придя в себя, украинский лидер выпрямился на стуле и быстро завершил речь. Марк Рютте, генеральный секретарь НАТО, быстро вскочил и, как можно скорее, произнес главные слова, которые хотел услышать Трамп: «Спасибо», – говорится в материале газеты.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Трамп выразил надежду на проведение трехсторонней встречи по Украине. Он заявил, что начал подготовку к встрече Путина и Зеленского. Глава российского МИД Сергей Лавров заявил о готовности России к любым форматам переговоров по Украине.

    20 августа 2025, 10:58 • Новости дня
    NYT: Путин встретится с Зеленским только для принятия капитуляции Украины
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент России Владимир Путин согласится на встречу с главой киевского режима Владимиром Зеленским только для принятия капитуляции Украины, пишет New York Times.

    Российский лидер якобы испытывает глубокое презрение к Зеленскому и почти никогда не называет его по имени, отмечает New York Times.

    Кремль настаивает на нелегитимности Зеленского, а российское телевидение называет его «клоуном».

    Однако бывший президент США Дональд Трамп считает, что встреча Путина и Зеленского необходима для окончания конфликта. Трамп заявил, что начал подготовку к такой встрече во время телефонного разговора с Путиным.

    Издание обратило внимание на то, что в Кремле не исключают возможности встречи, но не говорят о ее скором проведении. Аналитики считают, что Путин согласится на встречу только в том случае, если Зеленский будет готов принять ключевые требования России.

    По мнению газеты, Путин согласится на встречу с Зеленским, если Кремль будет удовлетворен уступками, на которые готов пойти руководитель киевского режима. Встреча один на один позволила бы Путину и Зеленскому выглядеть как равные.

    В феврале Путин вызвал недовольство Трампа, предположив, что конфликт может закончиться только в случае замены правительства Зеленского временной администрацией под эгидой ООН.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Белый дом сообщил о координации действий между Москвой, Вашингтоном и Киевом для подготовки личной встречи президента России Владимира Путина и Зеленского.

    По данным СМИ, Британия и ЕС начали разрабатывать новые антироссийские санкции на случай срыва трехсторонней встречи президентов России, США и главы киевского режима.

    20 августа 2025, 14:26 • Видео
    Из Украины нужно сделать старую Финляндию

    Президент Финляндии Александр Стубб объяснил свое присутствие на переговорах в Вашингтоне тем, что в 1944 году его стране удалось «решить проблему» с Россией – следовательно, она обладает важным для Украины опытом. Теперь Стубб за эти слова оправдывается, ведь судьба послевоенной Финляндии – это идеальный сценарий для Украины с российской точки зрения.

    20 августа 2025, 04:42 • Новости дня
    Бессент рассказал о «наценке Трампа» при перепродаже оружия Украине
    @ Will Oliver/CNP/Keystone Press Agency/Global Look

    Tекст: Ирма Каплан

    США продают оружие европейским странам, которое те будут перепродавать Украине с наценкой в 10%, рассказал министр финансов Скотт Бессент.

    «Я думаю, что президент Трамп сейчас очень бдителен. Мы продаем оружие европейцам, которые затем продают его украинцам, и президент Трамп берет 10%-ную надбавку на оружие, так что, возможно, эти 10% покроют расходы на воздушное прикрытие», – цитирует сказанное Бессентом в интервью Fox News болгарский портал Fakti.

    Американский министр так ответил на вопрос журналиста, будут ли американские налогоплательщики платить за воздушную защиту, которую США предоставляют  европейским странам на Украине.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Украина обязалась приобрести американское оружие на сумму 100 млрд долларов в рамках соглашения о гарантиях безопасности, сообщает Financial Times. До этого США заявили о прекращении бесплатных поставок оружия на Украину.

    Аэропорт Люблина на востоке Польши стал основным хабом для поставок западного вооружения на Украину.

    20 августа 2025, 04:28 • Новости дня
    Трамп восхитился способностью Путина сохранять хорошие отношения
    @ Julia Demaree Nikhinson/AP/ТАСС

    Tекст: Ирма Каплан

    Американский президент Дональд Трамп допустил действительно опасную для США ситуацию, если бы с российским коллегой Владимиром Путиным у него не сложились бы хорошие взаимоотношения.

    «У меня во время первого президентского срока были хорошие отношения с президентом Путиным. И это несмотря на то, что у нас было с Россией <…>», – цитирует Трампа ТАСС в подкасте Марку Левину.

    Трамп, напомнил, что политические оппоненты распускали заведомо ложные слухи о якобы сговоре американского президента с Россией и ее вмешательстве в выборы. Трамп уверен, не будь между ним и Путиным «понимания друг друга», США «были бы под угрозой».

    «Помните, такое непросто преодолеть, когда он [Путин] видит этих психов. И знает, что это неправда, поскольку он был непричастен. Он знал, что все это выдумка. Он, вероятно, думал, что наша страна совершенно сошла с ума», – предположил Трамп, вспоминая, как США выглядели со стороны, пытаясь с одной стороны, подружиться, как Трамп, а с другой, предъявляя нелепые обвинения.

    Напомним, глава Нацразведки США Тулси Габбард разоблачила ложь администрации Обамы о якобы вмешательстве России в выборы США в 2016 году. Она сообщила, что американские спецслужбы в 2016 году не фиксировали попыток России помочь Дональду Трампу на выборах.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в действующей администрации США подчеркнули, что Барак Обама предпринимал скрытые шаги в ущерб Дональду Трампу после выборов 2016 года. Кроме того, Габбард представила рассекреченные данные о возможной фальсификации в администрации экс-президента Барака Обамы разведданных о якобы вмешательстве России в выборы президента 2016 года, назвав это «многолетним госпереворотом против Трампа».

    Трамп назвал скандал со «вмешательством» России в выборы крупнейшим в истории США.

    19 августа 2025, 23:55 • Новости дня
    Bloomberg узнало о готовности 10 стран направить войска на Украину
    @ Aaron Schwartz/CNP/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    После того, как саммит в Белом доме в понедельник показал приверженность США гарантиям безопасности Украины, европейские лидеры надеются воспользоваться предложением американского лидера Дональда Трампа и укрепить позиции Киева в преддверии возможной встречи Владимира Зеленского с российским лидером Владимиром Путиным.

    «По словам людей, знакомых с вопросом, встреча европейских чиновников во вторник была посвящена плану отправки британских и французских войск на Украину в рамках мирного соглашения, включая численность и расположение военного контингента. Около 10 стран готовы направить войска в пострадавшую от войны страну», – передает Bloomberg.

    Пакет гарантий безопасности для Украины будет сформирован на этой неделе, когда лидеры заручатся поддержкой президента Трампа в отношении плана, который предполагает отправку европейских войск в рамках потенциального мирного соглашения, сообщает агентство.

    Европейские военные чиновники встретятся с американскими коллегами в ближайшие дни, чтобы конкретизировать «надежные гарантии безопасности и подготовиться к развертыванию сил обеспечения безопасности, если военные действия закончатся, говорится в заявлении британского правительства.

    В этих переговорах примут участие высшее военное командование НАТО в Европе, а также главы оборонных ведомств государств-членов, сообщили источники.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, европейские политики заявили, что Киев может получить гарантии безопасности после достижения мира с Россией. Представители Европы назвали достижение мира основным условием предоставления Украине гарантий безопасности. А Владимир Зеленский отказался от требования перемирия.

    19 августа 2025, 22:58 • Новости дня
    В Белом доме раскрыли секрет заключения выгодной сделки по-трамповски
    @ Скриншот с видео/YouTube-канал Белого дома

    Tекст: Ирма Каплан

    Американский президент Дональд Трамп с каждым раундом переговоров учится новому и уже многому научился, но что остается неизменным, так это его рецепт по заключению выгодной сделки, заявила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

    «Он (президент США Дональд Трамп) в прошлую пятницу беседовал с президентом (России Владимиром) Путиным. Он десятки раз беседовал с президентом (Украины Владимиром) Зеленским, когда тот был здесь, в Белом доме. И он понимает, чего хотят обе стороны. И что обе стороны собой представляют. Каждой придется уступить, и он всегда говорил, что для того, чтобы заключить выгодную сделку, обеим сторонам придется пойти на уступки, остаться немного недовольными», – сказала Ливитт на брифинге.

    Она добавила, что Трамп продолжает многому учиться на протяжении бесед с каждым из своих собеседников, поэтому Белый дом так часто говорит о прогрессе с обеих сторон.

    «Давайте теперь посмотрим вперед на то, как Россия и Украина впервые за много лет фактически поговорят напрямую, чтобы оценить усилия этого президента и этой администрации», – уточнила Ливитт, намекая на усилия Трампа добиться прямых переговоров России и Украины на высшем уровне.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Белый дом сообщил о начале активной координации между США, Россией и Украиной для подготовки личной встречи президента России Владимира Путина и главы киевского режима Владимира Зеленского.

    До этого премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступил с инициативой экстренно организовать встречу Евросоюза и России по итогам онлайн-саммита.

    Кроме того, газета ВЗГЛЯД разбиралась, как Финляндия случайно подсказала Украине отличную идею.

    20 августа 2025, 15:01 • Новости дня
    NYT: Мерц едва не спровоцировал скандал на встрече Зеленского и Трампа

    Tекст: Валерия Городецкая

    Канцлер Германии Фридрих Мерц едва не стал причиной дипломатического скандала на встрече в Вашингтоне, пишет New York Times (NYT).

    По информации NYT, наиболее напряженный момент возник, когда Мерц публично повторил свою позицию о том, что переговоры между Владимиром Зеленским и президентом России Владимиром Путиным возможны только после прекращения огня, передает РИА «Новости».

    В публикации отмечается, что Мерц также настоял на этой позиции в частной беседе с президентом США.

    «Европейцы избежали больших разногласий с Трампом. Ближе всего к дипломатическому скандалу ситуация дошла, когда Мерц на камеру вновь заявил, что переговоры между Зеленским и Путиным могут состояться только после прекращения огня», – говорится в материале.

    Напомним, президент США Дональд Трамп принял в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров стран ЕС. Мерц на встрече с Трампом выразил надежду на скорейшее достижение приостановки огня на Украине.

    20 августа 2025, 02:07 • Новости дня
    Times усомнилась в способности Британии и Франции послать контингент на Украину

    Tекст: Ирма Каплан

    Западные официальные лица спешат согласовать с администрацией американского президента Дональда Трампа план противодействия России, считает британская Times, отказывая британо-французскому плану в способности реализации.

    Британо-французский план по отправке многотысячного военного контингента на Украину вряд ли может быть реализован, заявил источник британской Times.

    «Амбициозный план по созданию многотысячных сил под руководством Великобритании и Франции для защиты ключевых городов, портов и объектов инфраструктуры считается маловероятным, как и размещение сил вблизи линии фронта», – цитирует газету RT.

    «Коалиция желающих» намерена защитить Украину с воздуха и моря, а также разместить в стране военных инструкторов.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп заявил, что судьбу конфликта на Украине должны определять президенты России и Украины, а не США или Европа.

    При этом Bloomberg узнал о готовности почти 10 стран направить свои войска на Украину.

    Кроме того, несмотря на четкую позицию Москвы о неприемлемом пребывании иностранных воинских контингентов на Украине, провокационные дискуссии об этом продолжаются.

    20 августа 2025, 02:37 • Новости дня
    Трамп заявил, что миру больше не нужно беспокоиться о третьей мировой войне

    Tекст: Ирма Каплан

    Глава Белого дома Дональд Трамп в интервью американскому журналисту Марку Левину сообщил, что планета буквально может спать спокойно, так как угрозы третьей мировой войны больше нет.

    «Я думаю, дело шло к третьей мировой войне, но теперь этого больше не будет. В этом и заключается хорошая новость. Вам больше не нужно об этом беспокоиться», –  приводит ТАСС слова Трампа в подкасте Марку Левину.

    Американский президент добавил, что еще следует понаблюдать, как пойдет процесс урегулирования, но то, что раньше все шло к третьей мировой, совершенно точно.

    «Это самое страшное, что происходило с точки зрения военных конфликтов. Это самые большие цифры, которые мы видели со времен Второй мировой войны», – сказал Трамп.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Трамп не исключил срыва украинского урегулирования. Он также заявил, что в ближайшие одну-две недели может проясниться перспектива украинского урегулирования.

    При этом он выразил надежду, что за свои миротворческие старания попадет в рай после урегулирования украинского конфликта.

    20 августа 2025, 08:23 • Новости дня
    Telegraph: В ЕС готовят новые санкции на случай отказа России от переговоров

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Британия и Евросоюз начали готовить новые антироссийские санкции на случай, если трехсторонней встречи президентов России Владимира Путина, США Дональда Трампа и главы киевского режима Владимира Зеленского не состоится, сообщил источник.

    Санкции могут ввести, если Путин откажется принимать участие в переговорах с Зеленским и Трампом, сказал собеседник Telegraph, передает РИА «Новости».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Белый дом сообщил о начале координации между Москвой, Вашингтоном и Киевом для подготовки личной встречи президента России Владимира Путина и главы киевского режима Владимира Зеленского.

    Венгерский премьер Виктор Орбан предлагал экстренно организовать встречу Евросоюза и России.

    20 августа 2025, 09:03 • Новости дня
    Трамп обвинил Смитсоновский институт в односторонней подаче истории

    Трамп заявил о чрезмерном внимании Смитсоновского института к истории рабства

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент США Дональд Трамп выразил недовольство тем, как Смитсоновский институт освещает негативные страницы американской истории, выделяя период рабства.

    Президент США Дональд Трамп обвинил Смитсоновский институт в чрезмерном акценте на негативных страницах истории США, особенно на теме рабства, сообщает ТАСС.

    По словам президента, институт уделяет слишком много внимания рассказам о несправедливости и страданиях, при этом игнорируя успехи и достижения страны.

    «Смитсоновский институт вышел из-под контроля, там все только и говорят о том, как ужасна наша страна, насколько плохим было рабство и как угнетенным не удалось реализоваться. Ничего об успехах, о светлом, о будущем. Мы такого не допустим», – написал Трамп в Truth Social. Он также отметил, что поручил юристам проверить работу учреждения.

    Трамп пригрозил музею лишением федерального финансирования и штрафами. По его словам, аналогичные меры уже применялись к ряду американских университетов, которые, как считает Трамп, придерживались схожей политики. Президент США подчеркнул, что музеи должны рассказывать об Америке как о «лучшей стране в мире».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США подписал указ, согласно которому Смитсоновский институт должен исключить из своих выставок и программ любые материалы с отсылками к «неподобающей идеологии».

    20 августа 2025, 14:23 • Новости дня
    Стало известно о возможном завершении действия доктрины Трумэна из-за Трампа

    The Globe and Mail сообщила о возможном конце доктрины Трумэна из-за Трампа

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Канадская газета The Globe and Mail допустила, что решения президента США Дональда Трампа по Украине способны ознаменовать отказ США от доктрины сдерживания России, действовавшей десятилетиями.

    The Globe and Mail предположила, что продолжительные переговоры европейских лидеров и Владимира Зеленского с Дональдом Трампом, направленные на прекращение конфликта на Украине, могут завершить эпоху доктрины Трумэна, пишет ТАСС.

    В публикации отмечается, что эта стратегия определяла американскую дипломатию и военную политику с окончания Второй мировой войны до распада Советского Союза в 1991 году.

    Газета подчеркивает, что европейские политики наблюдают ослабление гарантий безопасности, долгие годы являвшихся базой внешней политики Вашингтона. Поддержка Украины со стороны США с начала конфликта полностью соответствовала принципам доктрины, однако с приходом Трампа акценты изменились.

    В материале напоминается, что в марте 1947 года президент Гарри Трумэн провозгласил курс сдерживания Советского Союза, а дальнейшее развитие событий привело к созданию НАТО и формированию системы коллективной обороны в Европе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп заявил, что для США могла бы возникнуть действительно опасная ситуация, если бы у него не сложились хорошие отношения с Владимиром Путиным.

    Президент США также отметил, что благодаря этим отношениям угрозы третьей мировой войны больше нет, планета может спать спокойно.

    20 августа 2025, 09:12 • Новости дня
    Белый дом открыл официальный аккаунт в TikTok

    Reuters: Белый дом запустил TikTok-аккаунт и опубликовал три видеоролика

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Профиль Белого дома в TikTok начал работу с ролика о достижениях Дональда Трампа, который за час получил тысячи лайков и комментариев, сообщает Reuters.

    Официальный аккаунт Белого дома в TikTok был создан во вторник вечером, сообщает ТАСС.

    Первая публикация длиной 27 секунд посвящалась успехам президента Дональда Трампа и сопровождалась подписью «Америка, мы вернулись! Как дела, TikTok?».

    В видео Трамп заявил: «Каждый день я просыпаюсь полный решимости обеспечить лучшую жизнь людям по всей стране. Я – ваш голос».

    По информации Newsweek, этот ролик за первый час набрал более 7,5 тыс. лайков и 500 комментариев.

    К утру 20 августа профиль Белого дома собрал свыше 63,5 тыс. подписчиков, а три опубликованных видео получили суммарно 102,1 тыс. лайков.

    Первое видео собрало 44,5 тыс. лайков и 12,6 тыс. комментариев. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт в прямом эфире отметила, что администрация Трампа стремится использовать максимум платформ для донесения информации об успехах президента.

    Reuters уточняет, что сам Трамп активно использовал TikTok в своей кампании, его профиль @realdonaldtrump насчитывает свыше 15 млн подписчиков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп заявил, что нашел очень состоятельных покупателей для TikTok. В США отказались от покупки TikTok из-за обострения отношений с Китаем. Китай обязал TikTok соблюдать законы при деловых соглашениях.

    20 августа 2025, 15:05 • Новости дня
    Лавров заявил о надежде на разъяснение Трампом инициатив России Киеву

    Лавров: Россия надеется, что Трамп разъяснит Киеву инициативы Москвы

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия рассчитывает, что президент США Дональд Трамп разъяснит киевским представителям переговорные инициативы Москвы, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.

    Он подчеркнул, что реакция украинской стороны не зависит от России, однако отметил позитивное восприятие этих идей со стороны Трампа, передает ТАСС.

    «Понятно, что не от нас зависит реакция украинской стороны, но поскольку эта идея была воспринята позитивно президентом Трампом, мы рассчитываем, что он доведет ее и разъяснит ее киевским представителям, и мы получим реакцию», – сказал министр.

    По его словам, получение ответной реакции позволит поднять переговоры с Киевом на новый уровень и приблизиться к обсуждению главных тем для урегулирования ситуации.

    Ранее Трамп поддержал призыв к территориальным уступкам со стороны Украины. Он заявил, что считает достижение полного мирного соглашения по Украине приоритетом по сравнению с временным прекращением огня.

    20 августа 2025, 12:52 • Новости дня
    Стало известно о правке книги о принце Эндрю из-за Трампа

    Из книги о принце Эндрю убрали детали знакомства Трампа с Меланией

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Около 60 тыс. экземпляров книги Эндрю Лоуни были дополнительно отредактированы после угроз Мелании Трамп подать иск за упоминание ее знакомства с мужем через Эпштейна, сообщает газета Telegraph.

    Информация о том, что президент США Дональд Трамп познакомился со своей женой Меланией через финансиста Джеффри Эпштейна, была удалена из новой книги о британском принце Эндрю, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Telegraph.

    В публикации подчеркивается, что книга историка Эндрю Лоуни «Право имеющий: взлет и падение дома Йорков», тираж которой составил около 60 тыс. экземпляров, была отредактирована по этой причине. Решение обусловлено реакцией Мелании Трамп, которая пригрозила судебным иском Хантеру Байдену, сыну экс-президента Джо Байдена, за клевету из-за того, что тот утверждал о ее знакомстве с будущим мужем через Эпштейна.

    Ранее Дональд Трамп поддержал намерение Мелании подать иск против Хантера Байдена на сумму 1 млрд долларов по обвинению в клевете.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп призвал членов своей администрации не нападать на генпрокурора Пэм Бонди по делу финансиста Джеффри Эпштейна. Из снятого у входа в камеру Эпштейна видео при публикации ФБР пропала минута записи. Минюст США и ФБР не нашли доказательств шантажа влиятельных лиц Эпштейном.

    Почему Азербайджан потерял транзит казахской нефти

    Казахстан решил пустить весь свой нефтяной экспорт через Россию. Он вынужден был отказаться от прокачки нефти по конкурирующему азербайджанскому маршруту. Почему Астане пришлось пойти на такой шаг? Подробности

    Европа навязывает «антироссийские» гарантии безопасности Украины

    США и ЕС приступили к обсуждению предоставления Украине гарантий безопасности. Как сообщают западные СМИ, некоторые страны НАТО могут разместить на ее территории так называемые силы сдерживания. В то же время эксперты полагают, что подобные условия неприемлемы для России. Сможет ли Брюссель навязать свою точку зрения Вашингтону и как Москва может повлиять на планы европейцев? Подробности

    Безэкипажные катера несут новую угрозу на Балтике

    США и Польша готовятся к массированному применению безэкипажных катеров, причем на Балтике. Это не только свидетельствует о подготовке НАТО к войне в этом регионе, но и показывает, как именно альянс собирается действовать против российского флота. Подробности

    Страх Зеленского потерять власть мешает миру на Украине

    Отказ Владимира Зеленского от президентских выборов удивил Дональда Трампа. Речь об этом зашла в ходе открытой части беседы в Белом доме во время визита Зеленского в Вашингтон. Трамп намекнул, что США не считают военное положение преградой для голосования. Как говорят эксперты, в случае участия в выборах Зеленский проиграет, поэтому ему важно получить на Западе гарантии безопасности для себя, а не для Украины. Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Из Украины нужно сделать старую Финляндию

      Президент Финляндии Александр Стубб объяснил свое присутствие на переговорах в Вашингтоне тем, что в 1944 году его стране удалось «решить проблему» с Россией – следовательно, она обладает важным для Украины опытом. Теперь Стубб за эти слова оправдывается, ведь судьба послевоенной Финляндии – это идеальный сценарий для Украины с российской точки зрения.

    • Трамп усмирил Зеленского

      В ходе открытой части встречи с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне Владимир Зеленский сказал ему спасибо 11 раз за четыре минуты. Европейцы из «партии войны» тоже пытались подмазаться к хозяину. Однако разжалобить Трампа не получилось, он настоял на своем.

    • Зеленского ждет экзекуция

      В понедельник в Вашингтоне состоится шоу: Владимир Зеленский и европейские лидеры будут убеждать Дональда Трампа в необходимости воевать с Россией. Но он для себя уже все решил.

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Европа и Зеленский привезли в Белый дом нарезки Украины

      Лидер киевского режима Владимир Зеленский вместе с группой поддержки в лице лидеров стран ЕС встретятся с Дональдом Трампом – они будут пытаться убедить президента США, что осколки Украины можно все еще склеить заново. Ответ Трампа, впрочем, можно предугадать: еще накануне он написал по этому поводу, что «некоторые вещи никогда не меняются», напомнив, что и Крым уже давно стал частью России.

    • Трамп направил американский «Титаник» на БРИКС

      Угрозы президента Соединенных Штатов против России и группы стран Глобального Юга привели к консолидации БРИКС. Президент Бразилии уже заявил о планах выработки странами БРИКС совместного ответа на американские пошлины. Так международная структура, которую некоторые аналитики называли аморфной и которая никогда не позиционировала себя как антизападная, вступает в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами.

    • Европа в гольф-клубе согласилась на кабальную сделку с США

      «Черным днем» для Евросоюза назвал французский премьер Франсуа Байру событие, поставившее точку в торговом споре между США и ЕС. Трамп безоговорочно переиграл главу Еврокомиссии Усрулу фон дер Ляйен на прошедших в его гольф-клубе переговорах и договорился о многомиллиардных инвестициях Европы.

