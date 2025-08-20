Любое государство будет инстинктивно стремиться к «закручиванию гаек». Любая система ищет наиболее простой путь решения проблемы – и максимально расширять список недозволенного и наказуемого кажется чем-то само собой разумеющимся. Но это не так.12 комментариев
Трамп объявил об окончании конфликта между «Абербайджаном» и «Албанией»
Трамп не справился с произношением названий Азербайджана и Армении
Американский президент Дональд Трамп повторил своего предшественника Джо Байдена и не смог выговорить несколько географических названий в прямом эфире, беседуя с журналистом Марком Левиным.
Как пишет портал Newsbreak, Трамп появился во вторник во время шоу Марка Левина, где повторил «бессвязное заявление» о том, что за первые семь месяцев президентства он положил конец шести или семи глобальным конфликтам.
«Я уладил шесть войн, а многие говорят о семи, потому что есть одна, о которой никто не знает. Но я уладил шесть войн, и мы уладили иранскую – я уничтожил их ядерный потенциал, который они бы применили против Израиля в две секунды, если бы у них была такая возможность. Но мы его уладили», – начал американский лидер.
Заявив, что конфликт между Индией и Пакистаном был «самым простым» для разрешения, Трамп обратил внимание на «Абербайджан» и «Албанию».
«Много удивительных, удивительных вещей. Вы видели Абербайджан (Азербайджан – прим. ВЗГЛЯД). Это был большой конфликт, который длился 34–35 лет с Албанией (Арменией – прим. ВЗГЛЯД). Подумайте только. Я имею в виду, он длился годами, и я узнал их руководителей, я узнал их торговлю. Я немного пообщался с ними и спросил: "Почему вы, ребята, воюете?" Потом я сказал: "Я не буду заключать торговую сделку, если вы, ребята, собираетесь воевать. Это безумие"», – сообщил Трамп о пути к перемирию между Азербайджаном и Арменией.
Трамп добавил, как приятно было наблюдать в Овальном кабинете, когда стороны обнимались и поздравляли друг друга.
Напомним, лидеры Армении и Азербайджана при посредничестве президента США парафировали соглашение о мире между Ереваном и Баку.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Азербайджан, согласно договоренностям, получит возможность открыть маршрут в Турцию и новый инструмент давления на Армению, а также получит ключевой ресурс для реализации проекта «Западного Азербайджана».