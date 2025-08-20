Лавров назвал переговоры по гарантиям безопасности Украине без России бессмысленными

Tекст: Валерия Городецкая

«Это не получится. Мы уже не раз объясняли, что Россия своих интересов не завышает, но наши законные интересы мы будем обеспечивать твердо и жестко», – заявил Лавров, передает РИА «Новости».

Говоря о гарантиях безопасности для Украины, Лавров отметил, что обсуждать их без России бессмысленно. По его словам, гарантии должны обеспечиваться Китаем, США, Британией и Францией на равной основе, а также необходимо учитывать наработки переговоров в Стамбуле 2022 года. Он добавил, что коллективные гарантии должны быть реальными и надежными.

Лавров заявил, что не видит дипломатических шагов со стороны Евросоюза, отметив лишь агрессивное нагнетание обстановки и попытки изменить позицию США.

Что касается перспектив переговоров, министр отметил, что Россия замечает у Вашингтона понимание необходимости устранить первопричины кризиса и найти решения, предотвращающие его повторение. Москва готова работать в любых форматах, включая трехсторонние встречи с США и Украиной, однако такие саммиты требуют тщательной подготовки.

Лавров указал, что Россия готова обсуждать с Украиной политические аспекты урегулирования, но Киев пока не ответил на предложение создать три рабочие группы по стамбульскому процессу. По его словам, разъяснения Вашингтона могли бы подтолкнуть Киев к этому важному шагу.

Ранее Лавров поддержал создание надежных гарантий безопасности по Украине.

Президент США Дональд Трамп заявил о согласии президента России Владимира Путина принять гарантии безопасности для Украины.

Дипломат Константин Долгов в беседе с газетой ВЗГЛЯД назвал безъядерный и нейтральный статус Украины лучшей гарантией безопасности.