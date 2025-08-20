Любое государство будет инстинктивно стремиться к «закручиванию гаек». Любая система ищет наиболее простой путь решения проблемы – и максимально расширять список недозволенного и наказуемого кажется чем-то само собой разумеющимся. Но это не так.7 комментариев
Лавров назвал переговоры по гарантиям безопасности Украине без России бессмысленными
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия не согласится с попытками решать вопросы коллективной безопасности без ее участия.
«Это не получится. Мы уже не раз объясняли, что Россия своих интересов не завышает, но наши законные интересы мы будем обеспечивать твердо и жестко», – заявил Лавров, передает РИА «Новости».
Говоря о гарантиях безопасности для Украины, Лавров отметил, что обсуждать их без России бессмысленно. По его словам, гарантии должны обеспечиваться Китаем, США, Британией и Францией на равной основе, а также необходимо учитывать наработки переговоров в Стамбуле 2022 года. Он добавил, что коллективные гарантии должны быть реальными и надежными.
Лавров заявил, что не видит дипломатических шагов со стороны Евросоюза, отметив лишь агрессивное нагнетание обстановки и попытки изменить позицию США.
Что касается перспектив переговоров, министр отметил, что Россия замечает у Вашингтона понимание необходимости устранить первопричины кризиса и найти решения, предотвращающие его повторение. Москва готова работать в любых форматах, включая трехсторонние встречи с США и Украиной, однако такие саммиты требуют тщательной подготовки.
Лавров указал, что Россия готова обсуждать с Украиной политические аспекты урегулирования, но Киев пока не ответил на предложение создать три рабочие группы по стамбульскому процессу. По его словам, разъяснения Вашингтона могли бы подтолкнуть Киев к этому важному шагу.
Ранее Лавров поддержал создание надежных гарантий безопасности по Украине.
Президент США Дональд Трамп заявил о согласии президента России Владимира Путина принять гарантии безопасности для Украины.
Дипломат Константин Долгов в беседе с газетой ВЗГЛЯД назвал безъядерный и нейтральный статус Украины лучшей гарантией безопасности.