Благодаря усилиям армии и тыла Россия может сохранять стратегическое спокойствие. Некоторых участников переговорного процесса это раздражает, но ничего – потерпят.
Трамп: Россия согласилась принять гарантии безопасности для Украины
Президент России Владимир Путин согласился, что Москва примет гарантии безопасности для Украины, заявил президент США Дональд Трамп.
По словам Трампа, этот вопрос обсуждался на саммите на Аляске и стал одним из ключевых пунктов, которые следует принимать во внимание.
«Президент Путин согласился, что Россия примет гарантии безопасности для Украины», –приводит слова Трампа РИА «Новости».
Также Трамп добавил, что считает вероятность агрессии против Украины со стороны России «преувеличенной». Он сообщил, что «с оптимизмом смотрит» на ожидаемое соглашение, «которое предотвратит любую будущую агрессию против Украины». По его мнению, агрессии «не произойдет».
Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник в Овальном кабинете состоялась беседа между Трампом и Владимиром Зеленским. Встреча продолжалась час.